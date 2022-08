DIXON – L’American Legion servira des entrecôtes grillées, pommes de terre au four ou frites, oignons et/ou champignons sautés, un légume, petit pain, salade et dessert, sur place ou à emporter, de 17h à 19h le vendredi au poste à 1120 W. First St.

Le coût est de 25$. Composez le 815-284-2003 pour réserver votre repas.

Les profits profitent aux programmes de la Légion.