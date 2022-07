Dixon a beaucoup perdu, mais ramène quelques pièces clés pour 2022 – Shaw Local

Comme beaucoup d’équipes, les Dixon Dukes ont perdu plusieurs joueurs clés de l’équipe de football de l’année dernière jusqu’à l’obtention du diplôme.

Contrairement à beaucoup d’équipes dans la même situation, les Dukes sont en assez bonne forme car ils avaient quelques joueurs plus jeunes dans des rôles clés en 2021.

Cela place Dixon en tête de la courbe en ce qui concerne l’état d’avancement des joueurs avec leur compréhension du livre de jeu – et ce qu’il faut pour rivaliser au niveau universitaire.

«Je pense que nous sommes plus avancés en raison du nombre de personnes que nous avons eues l’année dernière pour aider, obtenir du temps de jeu. Je pense que nous sommes un peu en avance pour connaître les jeux et comment les choses se déroulent avec nous », a déclaré le porteur de ballon senior / demi de coin Rylan Ramsdell avant que les Dukes ne prennent le terrain lors d’un événement à cinq équipes 7 contre 7 à Sterling jeudi. «Nous avons eu une bonne classe qui est arrivée et qui a pu aider la classe senior de l’an dernier. Cette classe senior était incroyable, mais je pense que nous serons en forme avec ce que nous aurons à revenir.

[ Photos from Thursday’s 7-on-7 event in Sterling ]

Jared Shaner s’est appuyé sur sa solide classe senior lors de sa première saison complète en tant qu’entraîneur-chef de Dixon l’automne dernier, après avoir pris la relève pendant l’année scolaire 2020-21 modifiée par la pandémie. Mais il apprécie également l’expérience qu’il a pu acquérir avec certains de ses jeunes joueurs l’année dernière, et pense que cela donne aux Dukes une base solide sur laquelle s’appuyer.

«Nous avons en quelque sorte eu le meilleur des deux mondes l’an dernier. Nous avions une classe senior très forte, mais nous avions aussi des pièces qui étaient mélangées à cette classe senior, donc nous ne partons pas de zéro », a-t-il déclaré. «Nous avons cinq ou six gars des deux côtés du ballon qui ont commencé à un moment ou à un autre au cours de la saison, qui ont de l’expérience et qui ont pu jouer dans un match éliminatoire.

“Donc, ces seniors de l’année dernière nous manquent certainement – ils formaient un bon groupe et nous avons des chaussures à remplir – mais j’espère que ce prochain groupe viendra et interviendra.”

Ramsdell était l’une de ces pièces, car il était deuxième de l’équipe avec 577 verges et six touchés au sol. Un autre joueur clé qui revient est le quart-arrière junior Tyler Shaner, qui a commencé les six premiers matchs l’an dernier lorsque le partant original Jake Gaither s’est blessé à la main dans la semaine précédant l’ouverture de la saison.

Le quart-arrière de Dixon cherche à passer lors d’un match à 7 contre 7 contre LaSalle-Pérou jeudi à Sterling.

(Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Shaner, qui a pelotonné avec Gaither au cours des dernières semaines de la saison régulière, a couru pour 494 verges et cinq scores et a lancé pour 906 verges et 16 touchés tout en complétant 63,5% de ses passes.

L’unité offensive qui a été le plus touchée était le corps des receveurs larges. Le senior Jath St. Pier revient après avoir capté 20 passes pour 312 verges et trois touchés la saison dernière, mais il est le seul des cinq meilleurs gars des Dukes à ce poste qui est de retour.

Pourtant, l’entraîneur Shaner aime ce qu’il voit des gars qui interviennent et comblent les ouvertures et pense que le programme Dixon est arrivé au point où c’est le prochain homme à parler de blessures ou de pertes de diplômes.

«Nous avons à la fois un quart-arrière et un porteur de ballon qui reviennent, et Jath a été un partant au récepteur de machines à sous pour nous toute l’année. Évidemment, nos gars de l’extérieur nous manquent avec Mason [Randick] et [Jacob] Gusse – ils ont fait un excellent travail pour nous ces deux dernières années – mais nous avons des gars qui entrent dans ces endroits, et je pense que c’est ce que font les bons programmes », a-t-il déclaré. “C’est un petit nouveau qui a travaillé très dur, et c’est son heure et ils interviennent. Espérons que nos enfants répondront.

Les joueurs de Dixon ont certainement répondu à l’intersaison, ont déclaré Ramsdell et Ethan Hays. Beaucoup de jeunes gars qui ont goûté à l’expérience universitaire l’année dernière étaient impatients de recommencer, et d’autres sont tout aussi ravis de profiter de leur opportunité d’intensifier et d’obtenir plus de clichés cette saison.

« L’intersaison n’a pas été trop différente de l’an dernier. Nous avons de bons gars, je pense, et nous jouerons bien », a déclaré Hays. « Je suis assez confiant cette année. Je pense que nous ferons une bonne course. Nous avons des gars qui reviennent, Tyler est un excellent quart-arrière et un excellent leader, donc je pense que tout ira bien.

« Je pense que ça a été une bonne intersaison pour nous, avec beaucoup de gars qui travaillent dur. Nous avons un nouvel entraîneur d’haltérophilie, et nous l’aimons beaucoup, et je pense que nous allons être une meilleure équipe en travaillant avec lui, plus explosive et plus athlétique en général.

Un receveur de Dixon attrape le ballon lors d’un match à 7 contre 7 contre LaSalle-Pérou jeudi après-midi à Sterling. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

L’autre chose que les Dukes ont pour eux est une intersaison complète et régulière avec leur entraîneur-chef. Après que Shaner a repris le programme à la fin du printemps 2020, cette saison d’automne a été repoussée au printemps 2021 et raccourcie en raison de la pandémie. Il a ensuite eu un court revirement entre les saisons de printemps et d’automne l’an dernier, ce qui a limité le temps d’intersaison qu’il aurait normalement eu avec l’équipe.

Mais maintenant, dans sa troisième saison, les joueurs connaissent l’attaque et la défense et sont à l’aise avec Shaner et son équipe d’entraîneurs. Et avec un été complet pour que ses joueurs se préparent, il aime où les Dukes sont à cinq semaines de l’ouverture de la saison le 26 août dans l’Oregon.

“Bien sûr, nous sommes plus avancés que nous ne l’avons été depuis que j’ai commencé, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Shaner. “Surtout avec moi prenant en charge un programme que je ne connaissais pas, et vraiment il y a quelques années, j’ai appris les subtilités d’une nouvelle infraction. J’ai l’impression que nous sommes plutôt bien placés pour être fin juillet. Si nous n’ajoutions rien d’autre, j’ai l’impression que nous pourrions entrer dans un match maintenant et avoir un plan de match solide.

Les joueurs se sentent également en confiance et ont hâte de commencer le camp de pré-saison le mois prochain.

“Je pense que nous devons mettre des coussinets pour vraiment voir ce que nous pouvons faire”, a déclaré Ramsdell. “Nous n’avons pas joué depuis si longtemps, j’ai l’impression que les pads nous aideront à avancer.”

“Nous sommes juste prêts à aller là-bas et à concourir, en particulier nous les seniors”, a ajouté Hays. “C’est notre dernière année, alors nous voulons en profiter au maximum.”