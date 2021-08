Dixie Fire saute la ligne; avertissements de drapeau rouge en Californie

Les pompiers luttant déjà contre des dizaines d’incendies à travers l’Ouest se préparaient à un temps plus chaud et plus sec alors que des conditions dangereuses menaçaient de déclencher de nouveaux incendies de forêt dans plusieurs États.

Le National Weather Service a émis des avertissements de drapeau rouge pour certaines parties de la Californie, du Nevada et de l’Oregon jusqu’à jeudi soir, s’attendant à des vents en rafales et à une faible humidité qui pourraient faire brûler rapidement la végétation sèche.

Dans certaines régions, les rafales pourraient atteindre 40 mph avec une humidité à un chiffre, ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la taille et de l’intensité des incendies avant que les premiers intervenants ne puissent les contenir », a déclaré le service météorologique de Reno, Nevada.

Il y a 27 grands incendies de forêt actifs dans ces trois États, mais dans 14 États, 96 grands incendies de forêt ont brûlé plus de 2 900 milles carrés, selon le National Interagency Fire Center.

Dans le nord de la Californie, l’incendie de Dixie reste le plus grand incendie de l’État alors que les conditions continuent d’attiser les flammes. Les pompiers ont constaté mercredi une activité sur les côtés est et ouest de l’incendie de 395 milles carrés.

Des ordres d’évacuation supplémentaires sont arrivés mardi, affectant quelque 15 000 personnes alors que l’incendie a sauté sur les lignes de périmètre.

« Je pense que nous avons définitivement quelques jours difficiles devant nous », a déclaré Shannon Prather du US Forest Service.

Mike Wink, chef de la section des opérations d’incendie de l’État, a déclaré que l’incendie avait créé un nuage de pyrocumulus, ou « nuage de feu », mardi.

L’incendie brûle depuis le 13 juillet, détruisant 67 structures et endommageant neuf autres, selon le California Department of Forestry and Fire Protection.

Près de 5 000 pompiers travaillent sur l’incendie, qui était maîtrisé à 35 % mercredi.

Pendant ce temps, l’incendie de McFarland, à environ 150 miles à l’ouest, a doublé de taille chaque jour depuis qu’un éclair a allumé l’incendie il y a moins d’une semaine. L’incendie n’est contenu qu’à 5% et a brûlé près de 25 miles carrés.

Les scientifiques conviennent que le changement climatique a provoqué des conditions qui ont conduit à un temps plus chaud et plus sec dans l’Ouest, faisant que les incendies de forêt brûlent de plus grandes zones, plus intensément et plus fréquemment.

Dans l’Oregon, le troisième plus grand incendie de l’histoire de l’État, le Bootleg Fire, a brûlé plus de 640 miles carrés. Bien que les conditions restent sèches, les pompiers faisaient des progrès pour améliorer les lignes de feu, a déclaré le Service forestier, et l’incendie a été maîtrisé à 84 %. L’incendie de Bootleg est resté le plus grand incendie du pays mercredi.

À Hawaï, le plus grand incendie de forêt jamais enregistré sur la grande île était également mieux maîtrisé après que mardi eut vu des vents plus lents et de la pluie.

« Nous avons encerclé le feu », a déclaré Troy Gibson, le commandant de l’incendie, au Honolulu Star-Advertiser.

L’incendie avait brûlé plus de 62 milles carrés sur la grande île.

Contributeur : Doyle Rice, USA AUJOURD’HUI ; The Associated Press