Dixie Fire peut s’aggraver à mesure que les températures augmentent; la fumée affecte la côte est

À 312 miles carrés, le Dixie Fire est le plus grand incendie de Californie et n’est contenu qu’à 22%.

Les conditions devraient s’aggraver cette semaine avec des orages probables, des vents accrus et des températures plus élevées.

Les effets des incendies pourraient se faire sentir le long de la côte est, où les villes signalent un ciel brumeux et enfumé.

Les pompiers luttant contre le plus grand incendie de forêt de Californie espéraient que des températures plus fraîches et d’autres conditions joueraient en leur faveur mardi avant que davantage de vents et des températures plus élevées plus tard cette semaine ne renforcent éventuellement l’incendie.

Le Dixie Fire, qui s’est combiné au Fly Fire dans la partie est de l’enfer de 312 milles carrés, a brûlé près de deux douzaines de structures mais menace plus de 10 000 autres dans les comtés de Butte et Plumas, selon Cal Fire. Le feu n’est contenu qu’à 22%.

Une épaisse fumée lundi a aidé à ombrager la zone, où plus de 5 000 pompiers luttent contre les flammes. Mais si la fumée se dissipe mardi, le feu pourrait s’étendre, selon le US Forest Service.

Les conditions devraient empirer cette semaine. Il y a un risque d’orages jusqu’à mercredi suivi d’une augmentation des vents et des températures plus élevées, a déclaré le Service forestier.

« Il a brûlé dans des canyons extrêmement escarpés, à des endroits où il est presque impossible pour des êtres humains de poser le pied sur le sol », a déclaré lundi Rick Carhart, porte-parole du département californien des forêts et de la protection contre les incendies. « Ça va être un long parcours. »

Le Dixie Fire est l’un des 85 grands incendies qui brûlent 1,5 million d’acres, ou environ 2 343 miles carrés, dans 13 États de l’Ouest, selon le National Interagency Fire Center.

Les températures dans certaines parties du nord du Grand Bassin et des Rocheuses du Nord pourraient atteindre des niveaux records mardi, et le risque de foudre en Californie, au Nevada et en Idaho a suscité des inquiétudes. Une grande partie de l’est du Montana est restée sous un avertissement de chaleur excessive mardi, bien que la plupart des incendies se soient produits dans la partie ouest de l’État.

Les effets des incendies pourraient se faire sentir dans tout le pays, car certaines villes de la côte est ont vu un ciel brumeux et enfumé lundi. Cela a déclenché des alertes sur la qualité de l’air dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre, environ une semaine après que des conditions similaires ont été ressenties dans toute la région.

Lundi, dans certaines parties du Montana, de Washington et de l’Idaho, plusieurs incendies ont également produit des nuages ​​​​de pyrocumulus, ou « nuages ​​de feu », a déclaré le National Interagency Fire Center.

Lundi, quatre pompiers du Montana sont sortis de l’hôpital et un reste dans un centre de traitement des brûlures. Les pompiers construisaient une ligne défensive à l’incendie de Devil’s Creek dans le comté de Garfield lorsque les vents se sont soudainement déplacés et ont renvoyé des flammes vers eux. Dix-neuf incendies brûlent dans le Montana.

L’incendie de Bootleg dans le sud de l’Oregon est resté le plus important du pays, brûlant plus de 625 miles carrés dans la forêt nationale de Fremont-Winema.

La foudre a déclenché l’incendie, qui a depuis brûlé au moins 70 maisons et contraint quelque 2 000 résidences à recevoir des ordres d’évacuation.

Les pompiers espéraient de meilleures conditions pour apporter une pluie légère, une humidité plus élevée et des températures plus basses, ce qui pourrait aider à atténuer les incendies.

Le gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré que l’impact du changement climatique se faisait sentir « en temps réel » alors que les incendies brûlaient. Les scientifiques conviennent que le réchauffement des températures et des conditions météorologiques plus intenses ont conduit à des conditions qui aggravent les saisons d’incendies de forêt aux États-Unis

Contributeurs : John Bacon, Doyle Rice et Christal Hayes, USA TODAY ; The Associated Press