Dixie Fire devient mégafire en Californie ; Feu de contrebande contenu à 40 %

Les équipages faisaient des progrès dans la lutte contre le plus grand incendie du pays, le Bootleg Fire.

L’énorme Dixie Fire de Californie a explosé au statut de « méga-incendie » jeudi soir, forçant davantage d’évacuations obligatoires dans les communautés voisines, ont annoncé vendredi des responsables des pompiers.

D’une superficie de plus de 221 milles carrés, c’est maintenant le plus grand incendie de forêt en Californie.

« Le Dixie Fire brûle dans une zone reculée avec un accès limité, et les temps de trajet prolongés sur un terrain escarpé entravent les efforts de contrôle », a déclaré Cal Fire dans un communiqué. L’incendie va continuer à s’étendre rapidement, ce qui nécessite des ressources critiques pour contrôler et gérer l’incident.

Shannon Prather, le commandant de l’incident pour le Dixie Fire, a déclaré jeudi soir que « ce feu nous dépasse à certains moments ».

Il s’agit du deuxième méga-incendie de l’État cette année. Un incendie devient un méga-incendie lorsqu’il dépasse 100 000 acres, soit environ 156 milles carrés. Il y a quelques jours, le Sugar Fire de 105 000 acres dans le comté de Butte a reçu la désignation, a déclaré KTLA-TV.

Un autre incendie en Californie, le Tamarack Fire près du lac Tahoe, avait brûlé plus de 78 miles carrés de forêt nationale tôt vendredi. L’incendie a détruit au moins 10 bâtiments.

Les pompiers s’attendaient à un comportement d’incendie actif ou extrême vendredi dans l’incendie de Tamarack en raison des rafales de l’après-midi et des températures approchant les 90 degrés.

Pendant ce temps, plus au nord dans l’Oregon, les équipages progressaient dans la lutte contre le plus grand incendie du pays, le Bootleg Fire, car des vents plus faibles contribuaient à réduire la propagation des flammes.

L’incendie, qui a détruit la moitié de la superficie du Rhode Island, a été maîtrisé à 40 % après avoir incendié quelque 70 maisons, principalement des cabanes, ont indiqué les pompiers.

Au moins 2 000 maisons ont été évacuées à un moment donné pendant l’incendie et 5 000 autres ont été menacées.

Vendredi matin, à l’échelle nationale, quelque 83 grands incendies et complexes brûlaient 1 366 587 acres, soit environ 2 135 milles carrés, a déclaré le National Interagency Fire Center.

« Près de 22 000 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés à des incidents à travers le pays », a déclaré le NIFC.

La fumée des incendies dans l’ouest continue de se propager dans tout le pays vendredi, entraînant un ciel brumeux et une mauvaise qualité de l’air dans de nombreuses régions. Dans le nord de l’Indiana, par exemple, le National Weather Service a averti que « des niveaux élevés de particules fines dans l’air en raison de la fumée des incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis et le sud du Canada devraient être dans la catégorie » orange « ou » malsain pour les groupes sensibles » gamme. »

Le service météorologique a ajouté que « les personnes souffrant de maladies respiratoires telles que l’asthme évitent une exposition ou un effort prolongé à l’extérieur ».

Des recherches croissantes indiquent des dommages potentiels à la santé à long terme liés à l’inhalation de particules microscopiques de fumée, des millions de personnes étant potentiellement à risque loin des lieux où brûlent d’énormes incendies.

Contribution : The Associated Press