Dixie Fire détruit la ville de la ruée vers l’or en Californie : « Nous avons perdu Greenville »

GREENVILLE, Californie – Le plus grand incendie de forêt en Californie cette année a « détruit de manière catastrophique » la ville de Greenville, la ruée vers l’or mercredi soir, puis a forcé la fermeture d’un parc national jeudi tout en chassant les résidents de leurs maisons dans le nord de la région de la Sierra Nevada.

L’incendie de Dixie, désormais le sixième plus grand incendie de l’histoire moderne de l’État, brûle depuis trois semaines et se propage dans les comtés de Plumas, Butte, Lassen et Tehama en Californie du Nord. L’incendie a déjà détruit au moins 67 structures, bien que les équipes de pompiers n’aient pas encore inclus les dégâts à Greenville.

Les pompiers se préparaient à une autre explosion de flammes jeudi, alimentée par de fortes rafales de vent et une végétation sèche à cause de la sécheresse. Des conditions météorologiques de drapeau rouge de chaleur élevée, de faible humidité et un après-midi en rafales, avec des vents aussi forts que 35 mph, devraient être une menace continue jusqu’à jeudi soir.

Les arbres, l’herbe et les broussailles sont si secs que « si une braise atterrit, vous êtes pratiquement assuré de démarrer un nouveau feu », a déclaré le porte-parole des incendies, Mitch Matlow.

Déjà jeudi, les conditions dangereuses causées par l’incendie ont forcé la fermeture du parc national volcanique de Lassen, un parc de plus de 100 000 acres à environ 130 milles au nord de Sacramento, près de l’extrémité sud des montagnes Cascade.

Le personnel du parc a préparé des structures dans la région au cours des derniers jours, mais cela pourrait ne pas suffire à les sauver.

« Le feu se déplace si vite et si chaud, c’est une situation extrêmement dangereuse », a déclaré le porte-parole du parc, Kevin Sweeney. Il est trop tôt pour dire combien d’hectares ont brûlé, a-t-il ajouté.

Mercredi, l’incendie a traversé Greenville, laissant une traînée de destruction dans un centre-ville qui présente des bâtiments historiques construits dans les années 1800 et tout au long de la ruée vers l’or de 1949. Une station-service, un hôtel et un bar faisaient partie des nombreux appareils détruits par les flammes.

Dan Kearns, un pompier volontaire, a déclaré que les vents étaient forts mercredi après-midi et ont soufflé le Dixie Fire en ville dans le type de conditions mortelles qui ont causé ces dernières années des dégâts considérables dans les communautés californiennes, notamment Paradise, Redding et Shasta County.

« Je ne vais pas dire totale (destruction) car toutes les structures n’ont pas disparu. Mais la ville est détruite de manière catastrophique », a déclaré Kearns.

On ne savait pas immédiatement combien de bâtiments avaient été démolis, mais des photos et des vidéos de la scène indiquent que la destruction était généralisée.

« Nous avons perdu Greenville ce soir », a déclaré le représentant américain Doug LaMalfa, qui représente la région, dans une vidéo émouvante sur Facebook. « Il n’y a tout simplement pas de mots. »

Alors que les côtés nord et est de l’incendie ont explosé, le bureau du shérif du comté de Plumas a publié une publication sur Facebook avertissant les quelque 800 habitants de la ville : « Vous êtes en danger imminent et vous DEVEZ partir maintenant !

Les pompiers ont travaillé pour évacuer rapidement tous les résidents encore dans la région, mais plusieurs d’entre eux ont rencontré des résidents armés qui ne voulaient pas partir.

« En parlant des gens qui s’occupent des évacuations … nous avons des pompiers qui se font tirer des armes sur eux parce que les gens ne veulent pas évacuer », a déclaré le chef des sections des opérations, Jake Cagle.

Cagle a déclaré que même s’il comprend que c’est difficile pour les propriétaires fonciers, le refus de partir peut mettre à rude épreuve les ressources d’incendie.

« Lorsque nos ressources arrivent et qu’elles doivent charger des personnes dans leurs véhicules d’incendie, cela nous empêche de lutter contre l’incendie », a déclaré Cagle.

L’incendie grandissant, qui a éclaté le 21 juillet, a brûlé plus de 322 502 acres, une superficie plus grande que la ville de Los Angeles. La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, mais Pacific Gas & Electric a déclaré qu’il pourrait avoir été déclenché lorsqu’un arbre est tombé sur l’une de ses lignes électriques.

Mercredi, 4 000 personnes supplémentaires ont reçu l’ordre d’évacuer, amenant près de 26 500 personnes dans plusieurs comtés sous ordre d’évacuation.

L’incendie a dépassé le complexe nord d’août dernier, qui a brûlé 318 935 acres et détruit 2 352 bâtiments dans les comtés de Butte, Plumas et Yuba, selon les dossiers de Cal Fire. Quinze personnes sont mortes à cause du Complexe Nord.

Ken Donnell a quitté Greenville mercredi, pensant qu’il serait de retour après une rapide course dans une ville voisine. Il n’a pas pu revenir car les flammes ont balayé. Tout ce qu’il a maintenant, ce sont les vêtements sur son dos et sa vieille camionnette, a-t-il déclaré. Il est presque sûr que son bureau et sa maison, avec le sac à dos qu’il avait préparé, ont disparu.

Donnell s’est souvenu d’avoir aidé les victimes de l’incendie de camp dévastateur de 2018, au cours duquel environ 100 amis ont perdu leur maison. « Maintenant, j’ai un millier d’amis qui perdent leur maison en une journée », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous abasourdis. »

À environ 100 miles au sud, des responsables ont déclaré qu’entre 35 et 40 maisons et autres structures ont brûlé dans l’incendie de la rivière qui s’est déclaré rapidement mercredi près de Colfax, une ville d’environ 2 000 habitants. En quelques heures, il a déchiré près de 10 kilomètres carrés de broussailles sèches et d’arbres. Il n’y avait pas de confinement et environ 6 000 personnes étaient sous ordre d’évacuation dans les comtés de Placer et du Nevada, selon Cal Fire.

Et à environ 150 miles à l’ouest de l’incendie de Dixie, l’incendie de McFarland déclenché par la foudre a menacé les maisons isolées le long de la rivière Trinity dans la forêt nationale de Shasta-Trinity. L’incendie n’était contenu qu’à 7% après avoir brûlé près de 33 miles carrés de végétation frappée par la sécheresse.

Des conditions météorologiques risquées similaires étaient attendues dans le sud de la Californie, où des avis et des avertissements de chaleur ont été émis pour les vallées intérieures, les montagnes et les déserts pendant une grande partie de la semaine.

Les vagues de chaleur et la sécheresse historique liées au changement climatique ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre dans l’Ouest américain. Les scientifiques disent que le changement climatique a rendu la région beaucoup plus chaude et plus sèche au cours des 30 dernières années et continuera à rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

Plus de 20 000 pompiers et personnel de soutien luttaient contre 97 grands incendies de forêt actifs couvrant 2 919 miles carrés dans 13 États américains, a déclaré le National Interagency Fire Center.

Contribution : The Associated Press