Dixie D’Amelio et James Charles mettent les pendules à l’heure cette vidéo de dîner infâme.

En novembre, Dixie et sa soeur Charli D’Amelio—Qui sont devenus célèbres sur TikTok — ont été accusés d’être impolis avec un chef privé Aaron May dans une vidéo YouTube après avoir préparé le dîner pour leur famille et le magnat du maquillage James. Charli a également reçu des réactions négatives après avoir déclaré qu’elle était déçue de ne pas avoir atteint 100 millions d’abonnés sur TikTok un an après avoir reçu son premier million, un commentaire dont James l’a taquinée devant la caméra.

Suite à la sortie de la vidéo, les sœurs ont perdu des abonnés sur leurs plateformes de médias sociaux et ont fait des vidéos d’excuses sur TikTok. Cependant, dans leur nouvelle conversation, Dixie et James ont partagé qu’il y avait des choses dans les coulisses que les fans qui regardaient la vidéo ne savaient pas.

Comme James l’a expliqué, « Tout cela a définitivement été disproportionné. Je peux voir pourquoi du point de vue du public pourquoi cela s’est transformé en ce qu’il a fait, mais je ne pensais pas que la réaction aurait dû être aussi dure. La situation entre moi et Charli avec tout le truc des adeptes était une blague innocente. »

Il est également venu à la défense de Dixie après avoir été critiqué pour avoir vomi après avoir mangé un escargot dans sa paella, disant à la star de TikTok: « Toute votre situation avec les escargots … je m’en fiche si Gordon Ramsay mets un escargot devant moi, je ne le mange pas. Je ne mange pas! Et j’adore Gordon Ramsay et moi stan. Et Aaron May était incroyable, mais je ne peux pas croire que vous en ayez mangé en premier lieu. «