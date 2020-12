Noël est enfin arrivé et au milieu d’une année ravagée par la pandémie, les festivals ont été interrompus depuis que le monde a connu le verrouillage à diverses étapes à travers les pays pour arrêter la propagation de la coronavirus.

À partir de février-mars, les gens sont restés confinés et même si cela ne nous dérange pas vraiment de rester à la maison et de nous détendre avec de la nourriture livrée et un compte Netflix entièrement abonné, nous manquons de sortir, comme BEAUCOUP! Et même si le vaccin Pfizer a commencé à être disponible dans certains pays jusqu’à présent, il faudra encore un certain temps avant que le monde revienne à son état normalisé précédent.

Ainsi, alors que le monde se prépare enfin à dire adieu à l’année très chargée que 2020 a été, un Noël touché par la pandémie est le dernier à prendre un coup avec des célébrations en sourdine. En tant que tels, les internautes du monde entier ont partagé leurs expériences de célébrations de Noël tamisées. Alors que la plupart sont restés à la maison avec leur famille et des amis sélectionnés, pour certains, c’était un Noël un peu solitaire et en solo. Néanmoins, voici quelques tweets qui résument Noël cette année:

Ma nièce et mes neveux à l’extérieur de la maison de leurs grands-parents (ils vivent dans la même ville). Ma nièce tient une pancarte disant: «J’aimerais pouvoir vous embrasser, joyeux Noël.» C’est à la fois beau et déchirant. Je suis fier de ma famille d’être en sécurité / de protéger les autres # ChristmasEve2020 pic.twitter.com/FFnQXQgPyG – Maya Contreras (@mayatcontreras) 25 décembre 2020

Notre @amazone Le livreur a laissé des cannes de bonbon sur nos colis aujourd’hui et cela m’a fait sourire. Quelle personne douce et attentionnée # ChristmasEve2020 – Bretagne (@BHookedCrochet) 25 décembre 2020

Le Grinch est tellement pertinent pour 2020. Noël n’est pas venu comme d’habitude et les Whos ont toujours célébré. Je pense que c’est un message si important pour nous en ce moment. Noël peut être différent cette année, mais nous devrions être reconnaissants d’être ici et de ce que nous avons. ❤️ – Anabella Arnold (@anabella_rose) 25 décembre 2020

2020 a été une année de relative solitude et de sobriété. Alors pour Noël, nous avons décidé de rendre hommage à l’année qui a apporté cette nouvelle perspective: Nous sommes à trois. Mini arbre. 1 bas. Et une famille libre-3. Joyeux Noël à tous !! Des Adamseseses. pic.twitter.com/YDUTbEOL9w – Will Adams (@GatoMightyIII) 25 décembre 2020

Ce soir, après le service du réveillon de Noël en streaming, nous étions réunis dans le parking de notre église pour quelques chants à distance sociale et une lecture de l’histoire de Noël par notre pasteur. C’était une période très agréable et je pense que cela devrait devenir une tradition annuelle.# ChristmasEve2020 pic.twitter.com/6Dz7Vx6TX0 – Rachel Lulich (@rmlulich) 25 décembre 2020

Essayez de dire aux millions de parents qui se promènent tranquillement depuis quelques heures, travaillant pour garder la magie vivante pour leurs enfants, que #Père Noël n’est pas réel. # ChristmasEve2020 – Dominick Tuason (@dominick_tuason) 25 décembre 2020

J’ai préparé des biscuits pour certains de mes voisins que je vois régulièrement et j’ai décidé que je devrais aussi en donner à mon voisin immédiat. Je ne lui ai jamais parlé alors au début il a pensé que c’était une erreur. Quand j’ai expliqué, je l’ai donné juste parce qu’il était mes voisins, il m’a remercié. – Dr Vautour mangeur d’os (@ over__9__) 25 décembre 2020

Nous souhaitons que le monde revienne dans le groove assez tôt pour sonner dans les festivités de 2021 comme avant.