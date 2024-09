Dix séries télé dignes d’intérêt pour l’automne : le drame de Leonard Cohen, les docu-séries de Tragically Hip et bien plus encore

Ouvrir cette photo dans la galerie : Illustration de Tiffany Chin

La télévision ne part plus en vacances d’été, mais ses téléspectateurs le font toujours. L’automne reste donc une invitation à rentrer chez soi et à s’installer confortablement sur le canapé devant son écran préféré.

Alors que ceux qui sont submergés par le choix lorsqu’ils ouvrent leurs services de streaming peuvent trouver plus simple de se plonger dans de nouvelles saisons d’anciens favoris tels que Survivant (Global, 18 septembre), Quelqu’un quelque part (HBO et Crave, 27 octobre) ou Silo (Apple TV+, 15 novembre), il existe de nombreuses nouvelles séries qui valent la peine d’être recherchées. En voici 10 qui méritent d’être essayées.

Au revoir Marianne

Crave, 27 septembre

Alors que les imitations de Bob Dylan à l’écran continuent de se multiplier (Timothée Chalamet est le prochain à prendre le micro), son cousin canadien Leonard Cohen, auteur-compositeur-interprète, est resté inexploré jusqu’à présent. Alex Wolff, membre du duo pop-rock Nat & Alex Wolff, incarne le beau perdant de La Belle Province dans cette nouvelle coproduction internationale en huit parties qui se concentre sur son histoire d’amour peu conventionnelle des années 1960 avec la Norvégienne Marianne Ihlen, qui a inspiré bon nombre de ses chansons les plus connues.

Meurtre dans une petite ville

Global et Fox, le 24 septembre

Enfin, justice pour Rossif Sutherland, qui a la chance de jouer dans sa propre série canadienne pour petit écran basée sur une série de romans policiers, après avoir été relégué au rôle d’acolyte d’Alfred Molina dans l’adaptation télévisée de courte durée de Louise Penny Trois pinsIl utilisera cette voix rauque et profonde héritée de son père, Donald, pour résoudre des crimes sur la Sunshine Coast au Canada en incarnant le chef de police Karl Alberg dans les livres de LR Wright ; Kristin Kreuk partage la vedette.

Le savoir

CBC et CBC Gem, le 25 septembre

Complémentaire au livre du même nom de l’auteure à succès anishinaabe et chroniqueuse du Globe and Mail, cette série documentaire en quatre parties permet à Tanya Talaga d’explorer des siècles d’histoire sur ce territoire tout en mettant à profit ses talents de journaliste d’enquête pour enquêter sur l’histoire de sa famille matrilinéaire jusqu’à son arrière-grand-mère, étroitement liée au système des pensionnats du Canada. Une version en langue crie de la série sera également disponible plus tard dans la saison.

The Tragically Hip : Pas de répétition générale

Prime Video, 20 septembre

Pour marquer le 40e anniversaire d’un groupe si canadien qu’il n’avait pas un, mais deux membres nommés Gord, cette série documentaire canadienne d’Amazon Original est une plongée en quatre parties dans la carrière musicale du groupe de Kingston avec des commentaires et des apparitions des super fans Will Arnett, Dan Aykroyd et Geddy Lee. Le producteur/réalisateur Mike Downie avait les bonnes relations pour avoir un excellent accès à des images personnelles ; il est le frère du leader du groupe The Hip, Gord Downie, dont le décès en 2017 a déclenché une période de deuil à l’échelle nationale.

Personne ne veut ça

Netflix, le 26 septembre

Kristen Bell et Adam Brody ont suffisamment d’alchimie pour faire fondre n’importe quel écran LCD dans cette comédie romantique sur un rabbin sexy en pleine ascension et un podcasteur sexuel shiksa qui doivent faire face aux ramifications de leur romance peu orthodoxe. Du côté de la com, Vice-présidentTimothy Simons se distingue dans le rôle du frère disgracieux du rabbin, qui noue un lien surprenant avec la sœur du podcasteur, jouée par SuccessionJustine Lupe.

Trois femmes

Starz, 13 septembre

Produite à l’origine pour Showtime, cette adaptation du best-seller de Lisa Taddeo, qui relate la vie sexuelle complexe de trois femmes américaines pendant une décennie, est restée sur une étagère pendant un certain temps en raison du changement de marque de l’entreprise. Mais elle est désormais enfin disponible au Canada via Starz (ou un module complémentaire de streaming Starz). Shailene Woodley (De gros petits mensonges) joue un personnage qui remplace l’auteur, tandis que Betty Gilpin, DeWanda Wise et Gabrielle Creevy sont les femmes qui vont de l’échangiste à la survivante.

Grotesquerie

FX Canada et Disney+, le 25 septembre

Avec Robert et Michelle King sous-estimés Mal La série, qui s’est achevée cet été, devrait intéresser les téléspectateurs en quête d’horreur surnaturelle. Le producteur Ryan Murphy est à l’origine de cette nouvelle série. Elle raconte l’histoire d’un détective (la lauréate d’un Emmy Niecy Nash-Betts) et d’une religieuse (Micaela Diamond) qui enquêtent sur une série de meurtres atroces. Vous allez la voir sans cesse relayée en ligne parce que Travis Kelce, célèbre joueur de football américain et petit ami de Taylor Swift, y joue un rôle.

Clause de non-responsabilité

Ouvrir cette photo dans la galerie : Cate Blanchett dans le rôle de Catherine Ravenscroft (2024, « Present Day ») dans « Disclaimer », dont la première diffusion aura lieu le 11 octobre 2024 sur Apple TV+.Sanja Bucko/Apple TV+

Apple TV+, 11 octobre

Le buzz ne cesse de croître pour ce thriller psychologique en sept parties du cinéaste Alfonso Cuarón (Rome, Pesanteur) qui a fait le tour du circuit des festivals de cinéma cet automne. Basé sur le roman de Renée Knight, Cate Blanchett joue le rôle principal Une documentariste qui s’est fait connaître en révélant les sombres secrets des autres et qui reçoit un jour par courrier un mystérieux roman qui révèle les siens. Kevin Kline, Lesley Manville et Sacha Baron Cohen font également partie de l’équipe.

La Franchise

HBO, le 6 octobre

Les super-héros et les super-vilains abondent, comme on s’y attend désormais, sur le petit écran cet automne avec de nouvelles séries des camps Marvel et DC : Agatha depuis toujours (Disney+, 18 septembre) et Le Pingouin (HBO, 19 septembre). Ceux qui pensent que ces univers sont trop étendus trouveront cependant du réconfort dans La Franchiseune nouvelle série comique de Vice-présidentArmando Iannucci, Succession’Jon Brown et le réalisateur oscarisé Sam Mendes proposent une satire des coulisses du showbiz du spandex et des collants.

Intérieur du quartier chinois

Disney+, à déterminer

Ce roman qui critique les stéréotypes asiatiques et qui a remporté le National Book Award a été écrit sous la forme d’un scénario. Il n’est donc pas surprenant que son auteur, Charles Yu, qui est également scénariste pour la télévision (Westworld), l’a maintenant adapté pour le petit écran. Jimmy O. Yang joue le rôle d’un acteur de fond dans une série policière qui assiste à un vrai meurtre – et la série devient encore plus métaphorique à partir de là. Taika Waititi réalise le pilote.