Dix-sept morts dans l’impact d’une roquette russe sur un marché

« Nous voulons nous assurer que l’Ukraine a ce dont elle a besoin, non seulement pour réussir sa contre-offensive, mais aussi ce dont elle a besoin à long terme, pour garantir qu’elle dispose d’une forte dissuasion », a déclaré Blinken aux côtés de Kuleba.

« Mais nous constatons certainement les progrès importants qui sont réalisés actuellement dans la contre-offensive et c’est très, très encourageant », a déclaré Blinken.

Les médias américains ont cité des responsables américains non identifiés affirmant que la contre-offensive ukrainienne avait été trop lente et entravée par de mauvaises tactiques – des critiques qui ont irrité les responsables ukrainiens et ont incité Kuleba à dire aux critiques de « se taire ».

L’Ukraine a repris plus d’une douzaine de villages et de petites colonies au cours de son offensive. Mais sa progression vers le territoire sous contrôle russe a été ralentie par les champs de mines et les tranchées.

Les responsables américains n’ont pas publiquement critiqué la tactique militaire ukrainienne et ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient constaté des progrès dans le sud-est.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba et le secrétaire d’État américain Antony Blinken discutent alors qu’ils mangent dans un McDonald’s de Kiev. Crédit: PA

Le responsable du Département d’État a déclaré que Washington souhaitait discuter du déroulement de la contre-offensive et évaluer les besoins sur le champ de bataille ainsi que les mesures qui pourraient être nécessaires pour renforcer la sécurité énergétique de l’Ukraine avant l’hiver.