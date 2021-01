Dix sénateurs républicains a écrit dimanche au président Biden, décrivant un cadre pour la législation de secours contre les coronavirus et poussant M. Biden à faire des compromis. La lettre est arrivée alors que les démocrates se préparaient à contourner le besoin de soutien républicain afin de fournir un vaste programme de secours.

Les 10 sénateurs, dirigés par Susan Collins du Maine, ont proposé un cadre qui comprend certaines des dispositions du plan de 1,9 billion de dollars de M. Biden, mais en restreindrait d’autres, notamment l’admissibilité aux paiements directs et à l’aide au chômage. Il comprendrait 160 milliards de dollars pour la distribution et le développement de vaccins, les tests Covid et la production d’équipements de protection individuelle, ainsi que des secours pour les écoles, les petites entreprises et «une assistance plus ciblée» pour les particuliers.

«Notre proposition reflète bon nombre de vos priorités déclarées, et avec votre soutien, nous pensons que ce plan pourrait être approuvé rapidement par le Congrès avec un soutien bipartisan», ont écrit les sénateurs.

Le groupe, qui comprend également Mitt Romney de l’Utah, Michael Rounds du Dakota du Sud, Lisa Murkowski de l’Alaska et Shelley Moore Capito de la Virginie occidentale, devrait publier des détails supplémentaires sur leur proposition lundi.