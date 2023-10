Dix Russes tués ou portés disparus en Israël – ambassade

Les ressortissants russes comptent parmi les victimes étrangères du conflit à Gaza

Quatre citoyens russes ont été tués et six autres sont portés disparus après trois jours de conflit entre le Hamas et Israël, a annoncé mardi l’ambassade de Russie à Tel-Aviv. Un certain nombre de ressortissants étrangers assistaient à un festival de musique près de la frontière entre Israël et Gaza.

« Selon les dernières informations du côté israélien, le 10 octobre à 17 heures, quatre ressortissants russes – qui ont également la citoyenneté israélienne – ont été enregistrés comme morts. » a déclaré à RIA Novosti le porte-parole de l’ambassade. Six autres ressortissants russes sont portés disparus.

Les chiffres mis à jour constituent une augmentation par rapport aux rapports non officiels de lundi soir, qui faisaient état d’un mort et de quatre Russes portés disparus.

Le Hamas, un groupe militant palestinien qui contrôle une grande partie de Gaza, a lancé samedi « l’opération Al-Aqsa Flood », tirant des roquettes et envoyant des commandos profondément en territoire israélien. L’une des premières cibles des militants était le Nova Festival, une rave organisée dans le désert juste à l’extérieur de Gaza. De nombreux étrangers ou binationaux présents au festival ont été tués ou faits prisonniers.

En savoir plus De hauts responsables du Hamas tués – militaire israélien

Au moins 11 Américains figuraient parmi les personnes tuées, dont de nombreux binationaux, a annoncé lundi la Maison Blanche.

Dix ressortissants népalais ont été tués dans une attaque du Hamas contre le kibboutz Alumim, quatre ont été blessés et soignés à Tel Aviv, tandis qu’un est toujours porté disparu, a indiqué l’ambassade du Népal.

L’Argentine a signalé que sept de ses ressortissants avaient été tués et que 15 autres étaient toujours portés disparus. Au moins deux ressortissants français ont été tués et un enfant de 12 ans fait partie des 14 personnes portées disparues. « hautement probable » enlevé, selon le ministère des Affaires étrangères à Paris.

L’Autriche, le Brésil, le Cambodge, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Tanzanie, la Thaïlande, le Royaume-Uni et l’Ukraine ont tous signalé au moins un de leurs ressortissants parmi les victimes ou manquant. Un autre ressortissant britannique a été tué dans les combats avec le Hamas alors qu’il servait dans les Forces de défense israéliennes.

Israël a répondu à l’incursion du Hamas en lançant des frappes aériennes contre Gaza. Mardi après-midi, il a enregistré au moins 900 morts et 2 600 blessés. Pendant ce temps, les autorités palestiniennes à Gaza ont dénombré au moins 830 morts et 4 250 blessés depuis le début des hostilités samedi.