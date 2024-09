Dix rejette toute idée de revoir les plans du centre de cancérologie proposé à Kamloops – Kamloops News

Photo : Contribution Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix

La province n’envisage pas l’idée de faire du centre de cancérologie de Kamloops, d’une valeur de 359 millions de dollars, un guichet unique, selon le ministre de la Santé, Adrian Dix.

La conception actuelle du projet prévoit une installation de cinq étages sur un terrain adjacent au Royal Inland Hospital, immédiatement au sud de la St. Ann’s Academy, abritant un nouveau service de radiothérapie et trois étages de stationnement.

Le service de chimiothérapie, quant à lui, sera relocalisé pour être plus proche de la pharmacie du RIH.

Certains directeurs du district hospitalier régional de Thompson ont déclaré qu’il serait préférable d’avoir tous les services dans le même bâtiment plutôt que séparés pour les patients qui ont besoin des deux traitements.

À Kamloops vendredi pour l’annonce de nouveaux lits de soins de longue durée, Dix a déclaré à Castanet Kamloops que le gouvernement provincial n’envisageait pas de regrouper ces services dans le nouveau centre.

« Nous envisageons le plan que nous avons élaboré », a déclaré Dix. « Ce que je veux, c’est une radiothérapie à Kamloops le plus tôt possible et ce plan est le bon pour y parvenir, ce qui signifie quelques améliorations à l’hôpital existant. »

Dix a également déclaré que le plan actuel, qui prévoit que la radiothérapie et la chimiothérapie soient hébergées dans des bâtiments séparés, constitue le moyen le plus efficace et le plus rentable de réaliser le projet à Kamloops le plus rapidement possible. Il a également déclaré que le changement de conception pourrait repousser la date d’achèvement du projet jusqu’en 2032.

Il a déclaré que sa « ferme conviction » était que le bâtiment devait être construit maintenant.

L’achèvement des travaux est prévu pour 2028 pour le nouveau bâtiment et 2029 pour les travaux à l’intérieur du bâtiment principal du RIH.

Dix a également noté qu’une partie du projet vise à alléger les contraintes de stationnement au RIH.

« C’est le plan le plus efficace. Nous voulons le faire le plus efficacement possible parce que nous avons beaucoup de projets, notamment à Kamloops, que nous voulons réaliser », a déclaré M. Dix.

« Les personnes qui ont conçu ce projet, des experts dans ce domaine, ont déclaré que c’était le meilleur plan pour maintenir le réseau d’oncologie communautaire qui a toujours été là, pour développer les services de radiothérapie et pour ajouter les autres services du bâtiment, y compris et autour de celui-ci, le stationnement et tout le reste. »

Deux constructeurs examinent actuellement leurs demandes de propositions pour le projet, et le soumissionnaire retenu sera déterminé en mai prochain.

Gerry Desilets, directeur exécutif des opérations cliniques au RIH, a déclaré au conseil d’administration de l’hôpital la semaine dernière que l’ajout du département de chimiothérapie aux plans du centre de cancérologie nécessiterait la construction d’une deuxième pharmacie, ce qui serait coûteux.

Le président du TRHD, Mike O’Reilly, a déclaré à Castanet qu’il serait idéal que le centre soit construit comme un guichet unique, mais le conseil d’administration n’a qu’une influence limitée en tant que partenaire financier minoritaire.

« Nous sommes en quelque sorte à leur merci. [the province]« C’est pourquoi nous devons continuer à défendre nos intérêts auprès du gouvernement provincial en nous faisant part de nos besoins pour nos résidents », a déclaré M. O’Reilly.