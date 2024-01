Dix projets réalisés par des étudiants de l’Université de technologie et de design de Singapour

Spectacles de l’école Dezeen : un projet qui utilise l’IA générative pour améliorer les performances théâtrales est inclus dans le dernier spectacle scolaire de Dezeen réalisé par des étudiants de l’Université de technologie et de design de Singapour.

L’exposition présente également la conception d’une chaise visant à faciliter les repas en commun entre les citoyens de Singapour et la conception d’une structure flottante pour la culture de cultures sur le fleuve Mékong au Cambodge.

Institution: Université de technologie et de design de Singapour (SUTD)

Cours: Master en Architecture – Pilier Architecture et Design Durable

Tuteurs : Peter Ortner, Daniel Whittaker, Carlos Bañón, Eva Castro, Immanuel Koh, Jason Lim, Bige Tunçer, Christine Yogiaman et Zheng Kai

Déclaration de l’école :

« S’étendant de Jakarta à Kuala Lumpur, de Singapour à Hai Phong, ces projets de thèse marquent le sommet de l’enseignement de l’architecture et du design durable à l’Université de technologie et de design de Singapour.

« Emblématiques d’une recherche rigoureuse menée sur place et sur le terrain (ou dans une mangrove), ces étudiants se sont lancés dans un voyage architectural qui les a amenés à examiner de quelle manière les futures écologies architecturales, urbaines et paysagères contribueront à sécuriser de nouvelles communautés, centrées sur un noyau architectural bio- et socio-centrique.

« Ces étudiants ont imaginé une nouvelle architecture qui améliore la vie des pêcheurs au Cambodge, des familles jeunes et âgées qui grandissent à Singapour et une récupération responsable de l’énergie dans la mer de Chine méridionale.

« Ensemble, ces projets sélectionnés par le jury et primés représentent le meilleur des nouvelles idées architecturales, démontrant les talents de conception exceptionnels de nos étudiants diplômés en décembre 2023.

“Les étudiants diplômés du Master en architecture du SUTD sont des pionniers qui créent un monde meilleur grâce au design.”

Jakarta, les possibilités de réforme côtière de l’Indonésie : Muara Angke 2100 par Lyvia Anabelle Simano

« La thèse de Simano vise à renforcer la résilience du nord de Jakarta face à la montée des eaux grâce à des méthodes de protection côtière « naturelles » tout en ajoutant de la valeur à la ville et à ses quartiers constitutifs.

“La question suivante a été posée : ‘Quel type d’infrastructure nouvelle et durable pourrait-on concevoir pour créer un équilibre entre l’urbain et la nature ?’.

“Simano s’est concentré sur un quartier portuaire de Jakarta appelé Muara Angke, créant une solution de nouvelle mise en œuvre en plusieurs phases d’anneaux de digues comme stratégie d’archipel.

“La solution de canal insulaire de Simano a transformé les menaces liées à l’eau en une opportunité de coexistence, en ajoutant d’immenses plantations de mangroves comme nouvelle ferme aquacole en eau saumâtre pour aider à absorber les afflux lors de la montée des eaux de crue.”

Étudiant: LyviaAnabelle Simano

Tuteurs : Peter Ortner et Carlos Bañón

Prix: Le Prix de Thèse de Master en Architecture – Environnements Durables

Virtual Net-Zero : Conception participative dans le réaménagement de la base aérienne de Paya Lebar à Singapour par Ryan Chua Jie Jian

« La thèse de Jian approfondit la question suivante : comment pouvons-nous parvenir à une véritable planification carboneutre grâce à l’utilisation de méthodes de conception participative (impliquant la communauté) pour créer de nouveaux outils technologiques numériques et virtuels pour simuler divers objectifs d’autosuffisance énergétique ?

« Ce cadre numérique complexe a atteint deux objectifs primordiaux. Le premier est d’aider le grand public à mieux comprendre les véritables défis de la planification d’un quartier à consommation énergétique nette zéro.

« La seconde consiste à aider les architectes et les urbanistes à mieux comprendre la perception du public de ce qui constitue une « ville carboneutre » et à découvrir de nouvelles opportunités de conception adaptées aux besoins individuels des utilisateurs.

Étudiant: Ryan ChuaJie Jian

Tuteurs : Peter Ortner et Carlos Bañón

Prix: Le Prix de Thèse de Master en Architecture – Environnements Durables

La machine à théâtre de Saw Man Lin

“La thèse de Saw Man Lin exploite le potentiel de l’IA générative pour orchestrer la narration spatiale du monologue poignant “être ou ne pas être” du Hamlet de Shakespeare.

“L’objectif est d’intégrer la performance interprétative d’un acteur avec des espaces qui servent de co-narrateur, aboutissant à une interprétation audiovisuelle du soliloque.

“L’orchestration de l’espace numérique par Lin donne lieu à une performance qui révèle la relation entre l’acteur et l’espace.

“L’exploitation méthodologique de l’IA générative perturbe le paradigme conventionnel de la mise en scène en direct, remettant en question la trajectoire linéaire intrinsèque aux expériences théâtrales traditionnelles.

“Cette thèse réévalue la dynamique des relations narration-acteur-espace.”

Étudiant: Saw Man Lin

Tuteur: Emmanuel Koh

Prix: Le prix de thèse de maîtrise en architecture – Calcul de conception et le prix de thèse de maîtrise en architecture – Fabrication du futur

Les centres Hawker de Singapour : l’habitation du but et la communauté pour les aînés par Mark Tay Hao Yang

“Yang étudie la réforme de la table à manger familiale, recontextualisée dans la culture alimentaire communautaire contemporaine du Hawker Center de Singapour.

« Sa thèse porte sur la façon dont l’insertion chirurgicale de la chaise peut agir comme un catalyseur pour permettre aux aînés d’exercer leur libre arbitre et d’établir des liens avec les autres membres de la communauté.

“L’intervention architecturale de Yang, à savoir une chaise en bois de conception nouvelle, complétée par des éléments planaires peints à la main et créés par des membres de la communauté, nouera de nouvelles relations fortes au Hawker Centre.

“Cela deviendra un outil de création de lieux et préservera la familiarité et l’usage habituel, qui continuent d’attirer les Singapouriens de tous horizons à dîner ensemble.”

Étudiant: Mark Tay Hao Yang

Tuteurs : Jason Lim, Bige Tunçer, Christine Yogiaman et Zheng Kai

Prix: Le Prix de Thèse de Master en Architecture – Innovation Sociale

La Coopérative des Communs : Soutenir le Commonwealth à Tonlé Sap au Cambodge par Ian Chung Enzhi

“La thèse d’Enzhi propose la nécessité d’un effort communautaire, capable de faire progresser la production alimentaire rurale dans la plaine inondable du bassin du Mékong.

“Sa solution architecturale dynamique fait évoluer trois villages vers un paradigme socio-écologique responsable, qui valorise la coopération symbiotique entre l’humanité et la nature, permettant une productivité accrue de l’écosystème et la restauration des moyens de subsistance locaux.

“Enzhi s’est concentré sur trois villages : Chong Khneas, Kampong Phluk, Kampong Khleang, situés au sud de la province de Siem Reap.

“Sa thèse étudie une nouvelle solution de village architectural flottant, existant dans le contexte du flux et du reflux du lac et de la plaine inondable de Tonlé Sap.”

Étudiant: Ian Chung Enzhi

Tuteur: Daniel Whittaker

Prix: Prix : Prix de thèse de maîtrise en architecture – Praxis Innovation, Prix de thèse de maîtrise en architecture – Meilleure représentation et Prix Daniel Libeskind

Revitaliser et revigorer les centres commerciaux négligés à Singapour par Janice Yong Qi Hui

“Hui a examiné les centres commerciaux à plusieurs étages et appartenant à leurs propriétaires, vieillissants, des années 1970 et 1980 à Singapour.

“Sa thèse visait à revitaliser ces espaces intérieurs parfois oubliés, en poursuivant diverses options de réutilisation adaptative, afin d’injecter une nouvelle vie aux bâtiments afin qu’ils restent pertinents pour leurs communautés voisines au 21e siècle.

“La thèse de Hui s’est concentrée sur le centre commercial Upper Serangoon, dont la pertinence s’est dissipée à mesure que la communauté vieillissait et que les familles de moins en moins jeunes utilisaient ses atriums intérieurs.

“Hui a discerné cinq critères de performance évaluatifs : la connectivité, la compétition, la visibilité, le style/gestion à la mode et l’adaptabilité aux modifications, qui régissent sa refonte dynamique et prometteuse d’Upper Serangoon.”

Étudiant: Janice Yong Qi Hui

Tuteurs : Peter Ortner et Carlos Bañón

Prix: Prix ​​d’honneur du projet

Normaliser le changement : La ville (in)complète – (re)construire Singapour par Kuan Yi Heng

“Heng a analysé la notion japonaise de ville métaboliste dans les années 1960 et 1970 et a ainsi synthétisé un projet de thèse qui propose un système de construction qui permet aux bâtiments de se transformer et de changer de fonction et de forme au fil du temps pour s’adapter aux demandes socio-économiques changeantes.

« Heng a conçu un système de construction robuste qui facilite l’assemblage et le démontage des éléments de construction et injecte des cycles de durabilité dans l’industrie de la construction à plusieurs niveaux.

“Le projet définit une conception de bâtiment modulaire réussie, prenant en compte la fabrication, l’expédition, l’assemblage et l’utilisation, ainsi que le démontage et la réutilisation.”

Étudiant: Kuan Yi Heng

Tuteurs : Peter Ortner et Carlos Bañón

Prix: Prix ​​d’honneur du projet

Le Village Sportif Urbain : Aspirer à une vie active ! par Rachel Cheah Jiawen

“Jiawen a examiné une gamme de problèmes de santé urbains contemporains résultant de la vie sédentaire.

« À partir de cette analyse détaillée des systèmes de transport en commun modernes, Jiawen a conçu un nouveau cadre de mobilité urbaine avec des pôles qui s’adaptent aux différents rythmes des individus, créant un environnement propice aux activités rapides et tranquilles.

« Ces pôles agissent également comme une zone d’échange social où les gens peuvent choisir de participer à des sports ou d’accéder à des espaces verts relaxants, qui soutiennent différentes vitesses d’activité pour une grande variété de groupes d’âge.

« Les « dômes vivants » et les « dômes sportifs », dotés d’oculi elliptiques, accueillent la lumière naturelle filtrée dans les arènes d’activités soutenues par une ventilation naturelle. »

Étudiant: Rachel Cheah Jiawen

Tuteurs : Peter Ortner et Carlos Bañón

Prix: Prix ​​d’honneur du projet

Cryptosphère : Une nouvelle monnaie énergétique pour une consommation durable au Vietnam par Valent Tan Wei Ren

“La thèse de Ren examine l’énigme énergétique : le système complexe de la demande mondiale d’énergie dans un contexte de changement climatique continu dans les pays en développement.

“Sa thèse propose une colonie côtière en mer de Chine méridionale, près de Hai Phong, au Vietnam, où un nouvel avenir de création d’énergie automatisée est envisagé pour 2050.

« La thèse de Ren remet en question le modèle économique actuel de production d’énergie en explorant une nouvelle « organisation autonome décentralisée » (DAO) pour réguler la consommation d’énergie des producteurs et des consommateurs, transformant ainsi l’énergie en une nouvelle monnaie.

“Cette énergie est créée d’une triple manière technologique : les vagues de la mer, les batteries d’oxyde de fer verticales intégrées à l’architecture et les ballons flottants gazeux, tous fonctionnant…