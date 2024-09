Dix projets de design d’étudiants sélectionnés sur Pinterest de Dezeen

Alors que l’année académique 2024/2025 commence, nous présentons certains des projets de design les plus marquants et les plus intrigants des étudiants de l’année dernière qui figurent sur le tableau Pinterest Dezeen School Shows.

Ce tour d’horizon présente 10 projets de design de notre Tableau Pinterest sur les spectacles scolairesprésentant des œuvres qui démontrent des applications uniques de matériaux aux côtés de commentaires sociaux et politiques.

Parmi les institutions internationales présentes figurent l’École supérieure de design, de cinéma et d’art de Lucerne, l’Université des arts de Zurich et l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Faites défiler ci-dessous pour voir dix projets issus de cours de design d’intérieur, de design de mobilier et de design d’interaction, et parcourez nos Tableau des spectacles scolaires pour en voir plus.

Metanoia de Paola Haro, étudiante à l’Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Paola Haro, étudiante en design stratégique, combine matérialité et processus technologiques avec sa conception de table, Metanoia.

La table présente une surface texturée fabriquée à partir d’un biomatériau à base de café imprimé en 3D sur une structure en bois, mettant en valeur une approche durable de la conception de meubles.

Robe d’après-guerre par Maria Gil, étudiante à l’Université des Arts de Londres

Post War Drobe, de l’étudiante en design de meubles Maria Gil, envisage une réalité alternative dans laquelle le postmodernisme existe dans l’histoire du design polonais.

Le design de Gil s’inspire des conceptions de garde-robe d’avant la Seconde Guerre mondiale, avec une combinaison de barres d’armature et de tissu, qui étaient souvent utilisés à la place des matériaux d’ameublement traditionnels.

Purificateur d’eau par Bo Gyeom Kim, étudiant au Royal College of Art

Le purificateur d’eau de Bo Gyeom Kim est laissé à découvert par le plastique et vise à mettre en valeur l’esthétique des mécanismes.

Le design de Kim est le résultat de l’observation d’une production excessive de plastique et répond à un avenir dystopique façonné par celle-ci.

Sans titre par Chloe Hicks, étudiante à l’Université De Montfort

En étudiant les effets du changement climatique sur la vie marine, l’étudiante Chloe Hicks a mené une exploration matérielle dans le corail en décomposition.

Créant des objets abstraits en utilisant de la glaçure de cratère et des oxydes de couleur aquatique, le travail de Hicks ressemble à du corail blanchi pour souligner les dangers du réchauffement climatique.

Deshape wear, des « tricots qui modifient le corps », par Lisa Schöpflin, étudiante à l’École supérieure de design, de cinéma et d’art de Lucerne

L’étudiante en design textile Lisa Scöpflin a créé une collection de mode intitulée Deshape wear pour questionner et examiner les normes de beauté modernes.

La collection comprend des vêtements gainants et des corsets tricotés qui peuvent être façonnés en différentes formes, encourageant la positivité corporelle chez les utilisateurs.

Jouets Anio Block de Lucia Li, étudiante à l’IDSA

Dans le but d’initier les jeunes enfants aux systèmes centrés sur la nature, l’étudiante Lucia Li a conçu Anio Block Toys, une collection de formes en bois ressemblant à des animaux.

Les jouets sont conçus de manière durable et visent à éduquer les jeunes apprenants via des systèmes tactiles sur des phénomènes écologiques comme la dynamique prédateur-proie.

More Moor – Un environnement d’apprentissage interactif pour l’exploration multisensorielle de l’écosystème de la lande par Riva Pinto, étudiante à la Haute École des Arts de Zurich

L’étudiante Riva Pinto souhaite promouvoir l’éducation autour de l’écosystème de la lande avec More Moor, un outil d’apprentissage interactif.

En concevant des objets et des surfaces multisensorielles inspirés par des aspects d’écologie, de psychologie et de pédagogie, More Moor entend susciter une plus grande prise de conscience de l’importance climatique des landes.

Sweet Scraps de Lisa Blaser, étudiante à l’École supérieure de design, de cinéma et d’art de Lucerne

En collaboration avec l’entreprise de fabrication Jakob Härdi AG, l’étudiante en design d’objets Lisa Blaser a étudié la valeur matérielle du non-tissé synthétique.

En utilisant des chutes de mètres linéaires, Sweet Scarps démontre les applications potentielles de la polaire synthétique dans la conception d’intérieur et de mobilier, tout en questionnant le gaspillage de matériaux dans la conception.

Up and Down de Tímea Kepová, étudiante présentée dans la sélection du diplôme Designblok

L’étudiante en design d’intérieur Tímea Kepová a créé une collection de meubles nommée Up and Down, qui explore les loisirs et le mouvement.

La collection propose des sièges aux formes non conventionnelles dans différentes couleurs, conçus pour encourager le mouvement expressif et créatif et la relaxation.

Hair-volution de Ping Sapchartanan, étudiant présenté dans Interior Educators

Pin Sapchartaan, étudiant en design d’intérieur, a été amené à étudier la production de matériaux durables en utilisant les déchets capillaires des salons.

En associant les cheveux à différents biomatériaux, Hair-volution présente un ensemble de solutions matérielles pour le compostage industriel.

