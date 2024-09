Dix postes en Europe présentés sur Dezeen Jobs

Nous avons sélectionné dix postes à travers l’Europe actuellement répertoriés sur Emplois chez Dezeeny compris des postes chez ACME, Alison Brook Architects et OMA.



Architectes chez Herzog & de Meuron

Herzog & de Meuron recherche architectes de rejoindre son équipe à Bâle, en Suisse.

Le cabinet a dévoilé de nouveaux visuels pour la conception du musée Lusail, situé sur l’île d’Al Maha près de Doha. Le musée circulaire fait référence à l’architecture islamique historique dans tout son intérieur et a été conçu comme une destination culturelle pour l’éducation et la recherche.

Voir plus de postes d’architecte ici ›

Architecte d’intérieur junior chez Starck Network Agency

L’agence Starck Network recrute un architecte d’intérieur junior de rejoindre son équipe à Paris, France.

Le candidat idéal pour ce poste sera formé professionnellement en design d’intérieur avec au moins deux ans d’expérience dans un poste similaire et démontrera d’excellentes compétences organisationnelles.

Découvrez ici d’autres postes pour les architectes d’intérieur ›

Architecte chez Holland Harvey Architects

Holland Harvey Architects a une opportunité pour un architecte pour rejoindre son équipe à Londres, au Royaume-Uni.

Le projet Shelter from the Storm du studio consistait à transformer un ancien supermarché en refuge pour sans-abri à Islington, au nord de Londres. Les concepteurs ont cherché à créer une atmosphère domestique dans cet environnement, évoquée par l’utilisation de couleurs chaudes et de matériaux tactiles.

Voir plus de postes basés à Londres ici ›

Architecte d’intérieur chez Sauerbruch Hutton

Sauerbruch Hutton recrute pour un architecte d’intérieur pour rejoindre son studio à Berlin, en Allemagne.

Les principales responsabilités de ce poste comprennent la préparation de présentations aux clients, de dessins d’exécution et de documents de construction, en veillant à ce que tous les projets respectent les codes du bâtiment en vigueur.

Voir plus de postes en Europe ici ›

Architecte/architecte de projet chez ACME

ACME recrute un architecte/architecte de projet pour rejoindre son équipe à Madrid, en Espagne.

Le studio a créé un intérieur adaptable avec BWM pour l’hôtel d’appartements MM:NT à Berlin, qui comprend des meubles modulaires, des portes commandées par application et un bar en libre-service.

Voir plus de rôles d’architecte de projet ici ›

Partie 2/3 architecte chez Al-Jawad Pike

Al-Jawad Pike recrute pour un Partie 2/3 architecte pour rejoindre son cabinet à Londres, au Royaume-Uni.

Le cabinet d’architecture britannique a conçu un magasin à Soho pour la marque de baskets Athletic Propulsion Labs. L’intérieur présente un design en amphithéâtre incurvé dans le but de permettre aux clients de voir tous les produits de tous les secteurs du magasin.

Voir plus de rôles de la partie 2 ici ›

Architecte concepteur principal/directeur de projet chez SBGA Blengini Ghirardelli

SBGA Blengini Ghirardelli a une opportunité pour un architecte concepteur principal/directeur de projet pour rejoindre son équipe à Milan, en Italie.

Le studio a conçu le Porte battante Altaj pour la marque italienne Lualdi, destinée à se démarquer du mur grâce à son profil quadrillé et tridimensionnel.

Voir plus de rôles de réalisateur ici ›

Stagiaire en architecture chez ACT

ACT recherche un stagiaire en architecture de rejoindre son équipe à Ballina, en Irlande.

Les principales exigences pour ce poste incluent la capacité de démontrer de solides compétences en conception graphique et la capacité de bien travailler dans un environnement d’équipe.

Voir plus de stages ici ›

Spécialiste en visualisation 3D chez OMA

OMA a l’opportunité de faire une Spécialiste en visualisation 3D pour rejoindre son cabinet à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Les projets du studio pour l’extension de l’Université Hongik à Séoul comprennent un ensemble de bâtiments et de cours qui reflètent la topographie de la montagne Wau-san, sur laquelle le site est situé.

Voir plus d’offres d’emploi en visualisation ici ›

Architectes seniors chez Alison Brooks Architects

Alison Brooks Architects recrute architectes seniors pour rejoindre son studio à Londres.

Le projet House on the Hill du cabinet dans le Gloucestershire présente une extension géométrique de deux étages d’une ferme géorgienne. La conception a été saluée comme une fusion habile de l’ancien et du nouveau, avec plus de 300 ans séparant les deux architectures. En 2021, elle a reçu le prix RIBA House of the Year.

Voir plus de postes en architecture ici ›

Découvrez tous les derniers postes en architecture et design sur Dezeen Jobs ›