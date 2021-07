Dix pays de la zone euro accepteront les vaccins AZ fabriqués en Inde en rupture avec le programme de l’UE, donnant de l’espoir à des millions de touristes britanniques

DIX pays européens ont déclaré qu’ils accepteraient les Britanniques vaccinés avec Jabs Astra-Zeneca fabriqué en Inde, c’est rapporté.

Cinq millions de Britanniques risquent d’être bloqués pour des vacances sur le continent parce que les doses ne sont pas reconnues par l’UE.

Cinq millions de Britanniques ont reçu la version Covishield du vaccin AZ Crédit : AFP

Boris Johnson s’est entretenu aujourd’hui avec la dirigeante allemande Angela Merkel à Chequers Crédit : AP

Les injections ne sont pas encore autorisées par l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui réglemente les vaccinations dans le bloc, rapporte le Daily Telegraph.

Cela signifie que le nouveau programme de passeport vaccinal de l’UE ne reconnaît pas la version du jab AZ, connue sous le nom de Covishield.

Mais aujourd’hui, huit États de l’UE, ainsi que l’Islande et la Suisse, ont déclaré qu’ils accepteraient le vaccin fabriqué en Inde et produit par le Serum Institute of India (SII), rapporte le Telegraph.

Pour donner un coup de pouce aux Britanniques en quête de soleil, les destinations populaires, la Grèce et l’Espagne, font partie des pays qui accueilleront ceux qui ont eu le coup.

JAB RANG

Le chien de garde de Bruxelles n’a que des jabs AZ à feu vert fabriqués dans l’UE et en Grande-Bretagne pour une utilisation sur le continent.

Cela a été un coup dur pour les espoirs de vacances des Britanniques – laissant des millions de personnes potentiellement refoulées aux postes frontaliers de l’UE lorsque leurs numéros de lot sur leurs passeports vaccinaux sont numérisés.

Les vaccins AZ fabriqués en Inde sont identifiables par les numéros – tels que 4120Z001 ou 4120Z002 – qui apparaissent sur les cartes des destinataires après avoir été piqués.

Le certificat numérique Covid de l’UE a été lancé hier et espère permettre aux Européens de voyager librement à travers le continent sans avoir besoin de quarantaine ou de tests rigoureux à l’arrivée.

Toute personne dans le bloc qui a été doublement piquée pourra traverser les frontières simplement en présentant une preuve numérique qu’elle a été vaccinée.

Je ne vois aucune raison pour laquelle les vaccins approuvés par la MHRA ne devraient pas être reconnus comme faisant partie des passeports vaccinaux Boris Johnson

S’exprimant avant de rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel aujourd’hui, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « Je ne vois aucune raison pour laquelle les vaccins approuvés par la MHRA ne devraient pas être reconnus comme faisant partie des passeports vaccinaux.

« Je suis très confiant que cela ne posera pas de problème. »

Ses remarques sont intervenues alors que le patron de l’usine où les tirs ont été effectués a déclaré que les avertissements de voyage concernant ses coups avaient été « exagérés ».

Le chef du Serum Institute, Adar Poonawalla, a déclaré qu’il s’attend à ce que ses vaccins reçoivent le feu vert pour une utilisation en Europe ce mois-ci.

L’Espagne est l’un des pays qui a dit qu’il accepterait les jabs Crédit : Alamy

Des millions de Britanniques ont reçu une version du jab AstraZeneca qui n’est pas autorisée par l’Agence européenne des médicaments (Image d’archive) Crédit : LNP

M. Poonwalla a déclaré que le Serum Institute avait demandé une autorisation européenne il y a un mois et qu’elle devrait bientôt être accordée.

Il a déclaré : « Nous sommes assez confiants que dans un mois, l’EMA approuvera Covishield.

« Il n’y a aucune raison de ne pas le faire, car il est basé sur les données d’AstraZeneca.

« Notre produit est plus ou moins identique à AstraZeneca et il a été approuvé par l’OMS, la UK MHRA.

« Ce n’est donc qu’une question de temps, cela ne va pas vraiment gêner quoi que ce soit. »

Mais l’EMA a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune demande de ce type.

Bruxelles a également minimisé la possibilité que des pays de l’UE individuels choisissent de rejeter les Britanniques compte tenu du jab fabriqué en Inde.

La Commission a déclaré que les capitales disposaient d’une « flexibilité » pour accepter le coup de feu et qu’il y avait une « certaine logique » pour le faire.

Un porte-parole a ajouté : « Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’il ne sera pas possible de venir dans l’UE avec ce vaccin.

« Nous travaillons avec les États membres pour une approche coordonnée autant que possible. »