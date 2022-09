Il y avait un sentiment général de frustration parmi des centaines de dirigeants communautaires lors du congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique à Whistler mardi 13 septembre, alors qu’Adrian Dix n’a annoncé aucune mesure concrète prise par la province pour résoudre la crise des soins de santé.

Conférencier principal d’un panel sur la refonte du système de santé de la Colombie-Britannique, certains s’attendaient à ce que le ministre de la Santé précise ce que fait spécifiquement la province. Au lieu de cela, il a passé ses 20 minutes à féliciter les travailleurs de la santé pour ce qu’il a décrit comme «la meilleure réponse COVID au monde» et à réitérer les défis et les solutions à la crise.

Le panel de maires, de médecins et de représentants paramédicaux qui a suivi son discours a exprimé un degré d’urgence beaucoup plus élevé.

Le maire de Clearwater, Merlin Blackwell, a déclaré que sa communauté d’un peu plus de 2 000 personnes avait vu plus de 60 fermetures de sa salle d’urgence depuis le début de l’année – généralement pendant environ 13 heures, mais parfois plus longtemps.

Il n’y a que deux ambulances, et Blackwell dit que l’une d’entre elles n’a eu suffisamment d’équipes d’urgence pour la doter que quelques fois depuis le long week-end de mai. Blackwell dit que leur équipage est en baisse d’environ 40 %. Parfois, leurs ambulances sont appelées vers d’autres communautés de l’intérieur dans le besoin, laissant les résidents de Clearwater sans soins d’urgence pendant des heures.

Ce fut le cas en août lorsqu’un enfant de huit mois a fait un arrêt cardiaque et est décédé parce que l’ambulance de Clearwater se trouvait à Kamloops.

Gaby Wickstrom, la mairesse de Port McNeill, a déclaré que sa communauté était également aux prises avec la fermeture des salles d’urgence.

“Les choses sont à un niveau critique”, a-t-elle déclaré.

