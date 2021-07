Dix morts et 45 blessés dans un terrible accident de bus en Croatie

Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d’autres ont été blessées dimanche lorsqu’un bus a glissé de l’autoroute dans l’est de la Croatie, a annoncé la police.

Les passagers voyageaient sur une ligne de bus régulière entre la ville allemande de Francfort et la capitale du Kosovo, Pristina, a déclaré un responsable de la police aux journalistes.

PA

Un bus a dévié d’une autoroute et s’est écrasé en Croatie tôt dans la journée, tuant 10 personnes et en blessant au moins 30 autres, a annoncé la police.[/caption]

Les photos de la scène montraient le bus sur le côté dans l’herbe près du bord de la route.

Les pompiers et les sauveteurs étaient visibles autour du bus alors que la circulation sur l’autoroute était interrompue.

La police a déclaré que le bus avait des plaques d’immatriculation du Kosovo et circulait régulièrement entre l’Allemagne et Pristina, la capitale du Kosovo, située au sud de la Serbie.

Les blessés ont été transférés à l’hôpital de Slavonski Brod.

Le ministre de la Santé, Vili Baros, a déclaré plus tard que 15 enfants étaient des passagers et qu’une fille avait été grièvement blessée.

C’est une douleur indescriptible et une grande perte

Président Vjosa Osmani

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a exprimé sa tristesse et son chagrin et a présenté ses condoléances aux proches des personnes décédées dans l’accident et au peuple du Kosovo.

Il a tweeté : « Nous espérons que les blessés se rétabliront. »

Le Kosovo a envoyé son ministre de l’Intérieur en Croatie, alors que de hauts responsables présentaient leurs condoléances aux familles des victimes et exprimaient l’espoir d’un prompt rétablissement des blessés.

La présidente Vjosa Osmani, qui est à Tokyo aux Jeux olympiques, a exprimé sa tristesse dans un message sur Facebook.

Elle a déclaré : « Avec notre cœur et notre esprit, nous sommes proches des familles qui ont perdu leurs proches dans cette tragédie. C’est une douleur indescriptible et une grande perte.

PA

Les équipes d’urgence travaillent sur le site d’un accident de bus près de Slavonski Brod, Croatie[/caption]





L’autoroute où l’accident s’est produit est une artère de circulation clé à travers la Croatie.

Il est occupé pendant l’été en raison du tourisme et des travailleurs étrangers rentrant chez eux d’Europe occidentale.

