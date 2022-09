Dix morts et 15 blessés dans un saccage au couteau alors que les flics lancent une chasse à l’homme pour les hommes au couteau

LE corps d’un couteau soupçonné d’être à l’origine d’une série de coups de couteau vicieux qui a fait 10 morts a été retrouvé au Canada.

Le corps de Damien Sanderson a été découvert lundi soir dans la province canadienne de la Saskatchewan, a annoncé la police.

La chasse se poursuit pour le frère de Damien, Myles, qui est également soupçonné d’être à l’origine des horribles meurtres qui ont choqué le Canada.

Les blessures de Damien n’étaient pas auto-infligées, selon la police, qui a déclaré qu’il était possible qu’il ait été pris pour cible par son propre frère.

Ils ont averti que Myles avait peut-être été blessé lors de l’attaque, mais devrait être considéré comme armé et dangereux.

On pense qu’il se trouve dans la ville de Regina avec une autre personne inconnue

Les deux hommes ont pris la fuite après que les victimes ont été lacérées lors d’attaques aléatoires et ciblées dans 13 endroits de la province canadienne de la Saskatchewan dimanche.

Au moins 15 personnes ont été blessées et 10 tuées dans la frénésie choquante, dont la mère de deux enfants Lana Head et le grand-père Wes Petterson, 77 ans.

Quelques heures seulement avant les coups de couteau, Lana avait posté un message déchirant sur Facebook, disant qu’elle avait “tant de bons souvenirs à chérir”.

Les suspects Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, sont toujours en liberté alors que la police recherche désespérément dans la vaste province.

On pense que les deux hommes ont fait du porte-à-porte armé de couteaux dans la nation crie de James Smith, où l’état d’urgence a été déclaré, et dans le village de Weldon.

Leur motif reste flou mais des sources policières ont déclaré que les attaques pourraient être “liées à la drogue”.

Tous deux ont été inculpés lundi de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d’introduction par effraction dans une résidence, a indiqué la Gendarmerie royale du Canada.

Des hélicoptères et des centaines de policiers ont été impliqués dans l’une des plus grandes chasses à l’homme de l’histoire du Canada. Les hommes auraient pris la fuite dans un VUS Nissan Rogue noir.

Le déchaînement choquant a commencé dimanche vers 5 h 40, heure locale – 11 h 40 au Royaume-Uni.

Des victimes mortes et blessées ont été retrouvées dans 13 endroits différents.

La police a déclaré que certaines des victimes semblent avoir été ciblées par les suspects – mais d’autres ont été attaquées au hasard.

La commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, n’a pas pu fournir de mobile aux tueurs.

Mais le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines a fait une déclaration suggérant que les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

Le chef Bobby Cameron a déclaré: “C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple. “

Trois hélicoptères médicaux ont été dépêchés – deux de Saskatoon, la plus grande ville de la province, et un de Regina – pour aider aux efforts de première intervention.

Parmi les dix victimes figuraient la mère de deux enfants Lana Head et Wes Petterson, un veuf qui vivait avec son petit-fils à Weldon.

Le voisin Ruby Works a déclaré: “Il n’a rien fait. Il ne méritait pas cela. C’était un homme bon et généreux.

“Personne dans cette ville ne dormira plus jamais. Ils vont être terrifiés à l’idée d’ouvrir leur porte.”

Un autre voisin, Robert Rush, a déclaré que le petit-fils de M. Petterson se trouvait au sous-sol lorsqu’il a été poignardé et a téléphoné à la police.

Selon certaines informations, le partenaire de Mme Head a également été tué lors de l’attaque.

En mai dernier, Saskatchewan Crime Stoppers a publié une liste de personnes recherchées qui comprenait Myles Sanderson, écrivant qu’il était illégalement en liberté.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit “choqué et dévasté par les horribles attentats”.

Il a ajouté : « En tant que Canadiens, nous pleurons avec toutes les personnes touchées par cette violence tragique et avec les habitants de la Saskatchewan. Nous souhaitons également un rétablissement complet et rapide aux blessés.

« Je remercie les premiers intervenants pour leur travail acharné pour appréhender les suspects, protéger les personnes et soigner les blessés.

« Le gouvernement du Canada a été en communication directe avec les dirigeants communautaires de la nation crie de James Smith et nous sommes prêts à aider de toutes les manières possibles.

“Les responsables des attaques odieuses d’aujourd’hui doivent être pleinement traduits en justice.”

La Nation crie de James Smith est une communauté autochtone comptant une population d’environ 3 400 personnes principalement engagées dans l’agriculture, la chasse et la pêche. Weldon est un village d’environ 200 personnes.

L’attentat est l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire du Canada.

En 2020, un homme déguisé en policier a tiré sur des personnes dans leurs maisons et a mis le feu dans toute la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes.

L’année précédente, un homme a utilisé une camionnette pour tuer dix piétons à Toronto.

