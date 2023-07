Dix morts, deux arrestations et une personne d’intérêt : une série de meurtres en série potentiels à travers les États-Unis est révélée en une semaine

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

En 2019, le nombre de tueurs en série actifs aux États-Unis était à un chiffre, selon les chercheurs sur la criminalité.

Au cours de la semaine dernière, des responsables américains pensent avoir localisé au moins deux tueurs en série différents à New York et au Texas, qui seraient responsables d’au moins six morts. Un troisième homme est une personne d’intérêt dans quatre décès dans l’Oregon.

Jeudi dernier, Rex Heuermann, un architecte new-yorkais, a été arrêté et accusé du meurtre de trois femmes dont les restes ont été retrouvés à Gilgo Beach, Long Island, il y a dix ans.

(PA)

M. Heuermann a plaidé non coupable des meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Lynn Costello, qui travaillaient toutes comme travailleuses du sexe au moment de leur mort.

Le procureur du comté de Suffolk, Ray Tierney, a déclaré lundi qu’il estimait que les autorités avaient un dossier solide contre l’architecte et qu’il était « confiant » que M. Heuermann sera accusé du meurtre d’une quatrième femme, Maureen Brainard-Barnes.

La police aurait utilisé un échantillon d’ADN provenant d’une boîte à pizza jetée, des enregistrements de téléphones à brûleur qui auraient été utilisés pour appeler les victimes et un échantillon des cheveux de la femme de l’architecte trouvés sur l’un des ensembles de restes pour identifier le suspect.

Les responsables affirment que l’historique de recherche sur Internet de M. Heuermann l’a capturé à la recherche d’images d’abus sexuels sur des enfants et à la recherche sur Google du soi-disant tueur en série de Long Island, que les autorités prétendent être l’homme de New York.

Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Lynn Costello, les victimes du tueur en série de Long Island

La semaine suivante, des sources anonymes des forces de l’ordre ont déclaré aux médias locaux qu’elles avaient identifié Jesse Lee Calhoun de Portland en tant que personne d’intérêt dans la mort suspecte de quatre femmes dans la région métropolitaine au sens large au cours des derniers mois, bien que les responsables ne l’aient pas publiquement nommé ni accusé de crimes.

(Bureau du shérif du comté de Multnomah)

S’il est en fait une personne d’intérêt, cela signifierait que la police de l’Oregon pense qu’il a un lien avec la mort de Kristin Smith, 22 ans; Charité Lynn Perry, 24 ans; Bridget Leann (Ramsay) Webster, 31 ans; et Ashely Real, 22 ans, qui ont tous été retrouvés dans des zones boisées ou à proximité de routes dans la région élargie de Portland entre février et mai.

La police a déclaré que les décès étaient liés, bien que les autorités n’aient pas déterminé de cause officielle de décès.

Kristin Smith, 32 ans, Charity Lynn Perry, 24 ans, Bridget Webster, 31 ans et Ashley Real, 22 ans (Bureau de police de Portland/Bureau du shérif du comté de Multnomah/Bureau du shérif du comté de Polk)

Calhoun, dont la dernière adresse était à Portland, est actuellement détenu à l’établissement correctionnel de Snake River en Ontario, en Oregon, pour des accusations sans rapport, selon les registres de l’état.

L’homme de 38 ans y est entré en détention le 6 juillet et devrait être libéré. Les dossiers n’indiquent pas pourquoi il est en prison, bien qu’il aurait été arrêté le mois dernier pour violation de sa libération conditionnelle et aurait tenté de sauter dans une rivière pour échapper aux policiers.

En 2019, Calhoun a été inculpé de trois chefs d’utilisation non autorisée d’un véhicule, d’un chef d’agression contre un agent de la sécurité publique et d’un chef de cambriolage au premier degré.

Lorsqu’une équipe SWAT est arrivée cette année-là pour arrêter Calhoun sur des mandats en suspens, il a étouffé un chien policier et a donné un coup de pied à un officier, selon les archives judiciaires consultées par KOIN.

Initialement prévue pour être libérée à l’été 2022, la peine de Calhoun a été commuée sous condition par la gouverneure de l’époque, Kate Brown, qui fait partie d’un groupe de 41 détenus de l’Oregon condamnés à des peines réduites à la suite de leur service dans les équipes de pompiers de la prison luttant contre les incendies de forêt en 2020, par Semaine Willamette. Il a été libéré en 2021.

La commutation de Calhoun a été révoquée plus tôt ce mois-ci, selon le bureau du gouverneur Tina Kotek a déclaré à la radiodiffusion publique de l’Oregon.

L’homme de 38 ans a été arrêté en 2018 avec de la méthamphétamine, des armes à feu et de nombreuses cartouches, un incident qui a incité le bureau du shérif du comté de Multnomah à qualifier Calhoun de « voleur prolifique et criminel de carrière ».

Une femme de Washington nommée Krista Senor, qui dit qu’elle était en couple avec Calhoun, a affirmé qu’elle vivait avec la personne d’intérêt présumée et savait qu’il vendait du fentanyl et avait des relations sexuelles avec d’autres femmes pendant leur temps ensemble.

Elle a affirmé dans une interview avec une chaîne YouTube locale que Calhoun et l’une des femmes décédées, Real, avaient déjà été impliquées l’une avec l’autre, et que Real échangerait du sexe contre de la drogue de l’homme de Portland.

« Je suis encore sous le choc à ce sujet. C’est juste surréaliste », a déclaré Mme Sinor, 43 ans. L’Oregonien mercredi. « C’est très étrange. Je n’arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Sa famille ou ses amis non plus.

Mercredi, à Dallas, au Texas, la police a arrêté Oscar Sanchez Garcia, 25 ans, et l’a inculpé de deux chefs de meurtre pour la mort de Kimberly Robinson, 60 ans, et d’une femme non identifiée, selon le département de police de Dallas.

Oscar Sanchez Garcia, 25 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre dans la mort de Kimberly Robinson, 60 ans, et d’une femme non identifiée. La police dit qu’il est également le principal suspect dans la mort de Cherish Gibson, 25 ans (DPD)

Il est également soupçonné d’avoir tué une troisième femme, Cherish Gibson, 25 ans.

Il est actuellement détenu sous caution de 4 millions de dollars et ne semble pas avoir plaidé coupable.

Les deux femmes assassinées ont été retrouvées respectivement le 22 avril et le 24 juin près d’une gare de Dallas. La troisième femme a été retrouvée à moins de huit kilomètres samedi.

La police a lié le suspect aux meurtres en utilisant des enregistrements téléphoniques et des informations provenant d’un lecteur de plaque d’immatriculation pour le relier au crime, selon un affidavit d’arrestation obtenu par la WFAA.