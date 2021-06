Dix morts dans l’attaque à l’arme à feu des talibans contre une organisation caritative contre les mines terrestres soutenue par le prince Harry lors d’un soulèvement sanglant en Afghanistan

DIX personnes ont été tuées et 16 grièvement blessées après que les talibans auraient pris d’assaut une organisation caritative britannique contre les mines terrestres soutenue par le prince Harry.

L’attaque sanglante de la nuit dernière s’est produite lorsque des hommes armés masqués sont entrés dans un camp de Halo Trust en Afghanistan et ont ouvert le feu sur « tout le monde » à l’intérieur.

Getty – Contributeur

Le prince Harry soutient l’organisation caritative de déminage Halo Trust[/caption]

PA

Les cercueils des victimes dans un hôpital du nord de la province de Baghlan, en Afghanistan[/caption]

Paul McCann, responsable des communications de l’association caritative, a révélé : « 10 employés de Halo ont été tués et 16 blessés par un groupe armé inconnu dans un camp de déminage de la province de Baghlan en Afghanistan.

« Le groupe est entré dans le camp et a ouvert le feu. Environ 110 hommes, issus des communautés locales du nord de l’Afghanistan, se trouvaient dans le camp après avoir terminé leur travail sur les champs de mines avoisinants.

« Nous condamnons fermement l’attaque contre notre personnel, qui effectuait un travail humanitaire pour sauver des vies.

« Nous nous concentrons désormais sur (la prise en charge) du personnel blessé et le soutien aux familles touchées. »

Le ministère afghan de l’Intérieur a blâmé ce matin les militants islamistes pour la dernière attaque qui a secoué le pays ravagé par la violence.

« Les talibans sont entrés dans l’enceinte d’une agence de déminage (…) et ont commencé à tirer sur tout le monde », a déclaré le porte-parole Tareq Arian aux journalistes.

Cependant, le groupe notoire a nié avoir été impliqué dans l’atrocité.

« Nous condamnons les attaques contre les personnes sans défense et les considérons comme de la brutalité », a déclaré le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur Twitter.

« Nous avons des relations normales avec les ONG, nos moudjahidin ne commettront jamais des actes aussi brutaux. »

PA

Les travailleurs blessés de l’organisation de déminage HALO Trust sont traités pour leurs blessures[/caption]

PA : Association de presse

Le duc de Sussex traverse un champ de mines à Dirico, en Angola,[/caption]

Le Halo Trust a été soutenu par Diana, princesse de Galles, et a une affiliation étroite avec le duc de Sussex.

Harry a effectué une visite émouvante en Afrique en 2019 pour retracer les pas de sa mère, qui a traversé un champ de mines angolais partiellement nettoyé en 1997 pour souligner les efforts de la fiducie et la menace des munitions militaires.

Lors de son voyage à Dirico, dans le sud de l’Angola, le duc a vu de ses propres yeux le travail de Halo alors qu’il enfilait un gilet pare-balles et un masque facial pour inspecter une zone de brousse nettoyée des munitions par l’association caritative.

Selon son site Web, Halo Trust emploie près de 9 000 personnes et travaille dans plus de 20 pays et territoires à travers le monde.

La province de Baghlan a connu de violents combats ces derniers mois, avec des combats quasi quotidiens entre les talibans et les forces gouvernementales dans plusieurs districts.

La violence a augmenté dans tout le pays depuis le 1er mai, lorsque l’armée américaine a commencé son retrait définitif de ses troupes au milieu d’une impasse dans les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans.

Dans plusieurs districts où les combats ont été intenses ces derniers mois, les insurgés ont posé des bombes et des mines en bordure de route pour cibler les forces gouvernementales, mais les explosifs tuent et blessent souvent des civils.





L’Afghanistan était déjà l’un des pays les plus minés au monde, héritage de décennies de conflit.

Mercredi, les talibans ont affirmé avoir abattu un hélicoptère militaire afghan dans la province de Wardak près de Kaboul, mais le ministère de la Défense a déclaré que l’avion s’était écrasé pour des « raisons techniques ».

Trois membres d’équipage ont été tués dans l’incident, a indiqué le ministère.