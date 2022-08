Dix mineurs piégés dans une mine de charbon inondée dans la région de Coahuila au Mexique

Des équipes de secours d’urgence et des familles anxieuses sont rassemblées sur un site du nord du Mexique où 10 mineurs restent piégés dans une mine de charbon inondée.

Ils sont coincés entre deux puits de mine de 200 pieds de profondeur inondés d’eau à plus de la moitié, selon un point de presse présidentiel.

Une équipe de plus de 92 militaires travaille avec des spécialistes et quatre chiens de sauvetage sur le site, a déclaré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador dans un communiqué. L’équipe d’urgence essaie de réduire l’eau dans la mine, afin que les équipes de recherche et de sauvetage puissent entrer. Ils ont pompé l’eau du tunnel inondé du site, la libérant par un tuyau.