Quelque 10 000 personnes ont défilé samedi dans le centre de la capitale autrichienne, Vienne, pour protester contre les restrictions visant à arrêter la propagation du Covid-19 et pour exiger la démission du chancelier Sebastian Kurz.

Les sceptiques du coronavirus sont descendus dans la rue alors que Kurz et son gouvernement discutaient de la possibilité de prolonger le troisième verrouillage en cours en Autriche, qui comprend des restrictions de mouvement et la fermeture de toutes les entreprises non essentielles. L’annonce officielle est attendue dimanche.



Deux rassemblements ont eu lieu dans différentes parties de la ville, qui voient rarement de grandes actions de protestation, avant de s’unir en une seule marche d’environ 10000 personnes, selon les médias locaux. La plupart des spectateurs ont ignoré les appels de la police à respecter les règles de distanciation sociale et à porter des masques faciaux. Au contraire, les gens se saluaient par des baisers, s’étreignaient et dansaient.

Les bannières portées par les manifestants indiquaient: «Kurz doit partir» et «Rendez la grippe géniale à nouveau» une pièce de théâtre sur le slogan de campagne du président américain sortant Donald Trump.

Quelque 500 personnes ont organisé une contre-manifestation, décriant « Folie anti-masque. »

À un moment donné, deux douzaines de manifestants anti-lockdown ont tenté d’organiser un sit-in sur la Ringstrasse – un boulevard circulaire dans le centre historique de Vienne – mais ont été attaqués par un groupe de contre-manifestants, identifiés par les médias locaux comme des hooligans du football.

«Nous allons tous vous vacciner» auraient crié les assaillants. Mais la police est rapidement intervenue et a séparé les côtés, le rassemblement n’ayant vu aucun autre incident grave.

