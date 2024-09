Dix installations architecturales de Burning Man 2024

D’un podium en forme de canyon pour l’effigie de l’homme à une bibliothèque de batteries alimentées à l’énergie solaire pour les artistes, voici 10 installations à grande échelle du festival Burning Man de cette année au Nevada capturées par le photographe Gurpreet Chawla.

Des équipes d’artistes, de designers et de bénévoles se sont réunies avec des milliers de visiteurs pour l’événement annuel Homme en feu événement, construction d’habitations, d’infrastructures artistiques et musicales.

Des matériaux sont apportés pour construire des installations, dont le temple massif et l’effigie, qui sont conçus par des équipes différentes chaque année et sont brûlés à la fin du festival.

« Que ce soit au lever du soleil, pendant la journée, au coucher du soleil ou la nuit, par temps clair ou lors de tempêtes de poussière, la plage offre une merveilleuse gamme de conditions pour voir ces œuvres d’art, et avoir un appareil photo à proximité pour capturer ces moments est un rêve pour de nombreux photographes », photographe et participant annuel Gurpreet Chawla a dit à Dezeen.

« Ces pièces ne sont pas seulement impressionnantes à cause des superlatifs », a déclaré Chawla.

« En me tenant devant les pièces chaque année, je suis submergé par l’ingéniosité de l’idée et de sa conception, la vision architecturale et l’ingénierie sérieuse qui ont précédé son voyage jusqu’à Playa, et si vous parvenez à le construire pendant la semaine – la logistique complexe et le travail de construction nécessaires pour les concrétiser », a-t-il ajouté.

« Et tout cela pour rester stoïque dans le désert, attendant d’être découvert. »

Les œuvres vont du sculptural au fonctionnel, et les matériaux utilisés sont très variés. Certaines intègrent des technologies telles que des écrans géants et des feux d’artifice, tandis que d’autres sont presque entièrement constituées de bois.

Lisez la suite pour découvrir 10 installations architecturales remarquables de Burning Man 2024.

Sonapse par O2 Treehouse, James Lucey et Jameson Hubbs

Sonapse était une cabane dans les arbres de 3,5 mètres de haut, située au milieu du désert. Elle a été conçue pour offrir une vue sur le désert et les montagnes environnantes pendant la journée, tout en offrant un peu de répit et d’ombre.

La nuit, des haut-parleurs disposés autour de la structure ont été placés pour créer des « bains de son vibroacoustiques au sol » et des LED ont été placées sur la verrière pour s’aligner avec la musique.

La bibliothèque solaire de Joey Ficklin

Une équipe basée à Austin, au Texas, a créé cette « infrastructure de recharge sculpturale » avec une série de panneaux solaires sur le dessus.

À l’intérieur, un espace a été donné aux artistes pour charger des batteries afin d’alimenter leur installation artistique afin de tenter de réduire la quantité de générateurs à essence utilisés pendant la foire.

AlchemEyes par House of Fabl, Hunter Leggitt, Jonathan Berry et PhotonicBliss

Cette installation se composait de trois panneaux double face de 36 pieds de haut (11 mètres) équipés de graphiques représentant des yeux.

L’ensemble est soutenu par une colonne centrale avec des câbles de suspension. Une série de lampes LED sont suspendues au centre, ressemblant à un « lustre », selon les concepteurs.

La piste Radial Sonic par The Runway Crew

Pour le Radial Sonic Runway, l’équipe a créé 25 « passerelles » qui s’étendaient jusqu’à l’horizon, destinées à être traversées à pied ou à vélo.

Des LED ont été placées autour des structures métalliques circulaires et ont été programmées pour correspondre au son capté par les personnes et les machines autour de la structure.

Chambre anti-gravitationnelle de la Confédération intergalactique

Cette installation sculpturale comprenait une série d’obélisques sculptés placés autour d’une structure centrale avec une base en forme d’étoile.

Selon les concepteurs, il a été créé pour « démontrer que l’impossibilité n’est qu’une question de perspective ».

Nova Heaven par Omri Sasi et Sarel Botavia

Cet immense auvent coloré a été conçu en hommage aux personnes tuées lors du festival Super Nova et de deux autres événements musicaux le 7 octobre 2023 en Israël.

La verrière géométrique est une réplique de la structure d’ombrage qui était au cœur de ce festival.

Coney McConeface : la vie et la mort d’un cône de signalisation par Chris « Kiwi » Hankins, ConeCophony Collective

Cette installation est une réplique de 18 mètres de haut du cône de signalisation classique. L’équipe a déclaré qu’il s’agissait d’un « hommage au héros méconnu » utilisé comme mesure de sécurité dans les villes.

Selon ses concepteurs, le cône a été placé au sommet d’une fissure dans le désert qui crache de la vapeur en raison de l’activité géothermique.

(Chemin du milieu) Pont (Entre le ciel et la terre) par See See Kwan et la Dream Team

Ce pont en bois a été construit avec une plate-forme au milieu qui soutient une boîte métallique centrale.

Sa conception était basée sur un certain nombre de symboles, notamment le symbole Yin et Yang du taoïsme chinois.

Le Temple de l’unité par Caroline Ghosn

Le design choisi pour le temple annuel de cette année combine des éléments d’architecture d’église et des techniques de tissage libanaises dans une forme en bois complexe.

L’artiste californienne Caroline Ghosn a collaboré avec l’architecte Maissa Sader de Studio Kamai concevoir une structure comportant une série de chambres avec une colonne centrale éclairée qui s’étend vers le ciel.

Pour en savoir plus sur le Temple de l’Unité, cliquez ici ›

L’Autre de Jen Lewin

Cette année, la conception de la base de l’effigie a été conçue comme une série de chemins surélevés en bois.

« Pour ceux qui ont tendance à se rassembler, la conception utilise également l’espace négatif – le centre, sous la structure, reste ouvert à la congrégation, avec des bancs et des sièges interconnectés », a déclaré Lewin.

« Cet aspect souligne l’interaction entre les espaces intérieurs et extérieurs. Il s’agit de la forme, mais également des espaces intermédiaires. »

Burning Man a eu lieu du 25 août au 2 septembre à Black Rock City, dans le Nevada. Consultez le guide des événements de Dezeen pour obtenir une liste actualisée des événements d’architecture et de design qui se déroulent dans le monde entier.