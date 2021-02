Au moins 18 «skieurs clochards» britanniques qui bafouent Covid ont été condamnés à une amende par des flics après avoir exploité une échappatoire pour se diriger vers les pentes des Alpes autrichiennes.

Ils font partie des centaines qui sont arrivés dans la tristement célèbre station balnéaire de St Anton en prétendant être là « à la recherche de travail », mais plutôt en profitant de soirées ivres.

Des policiers supplémentaires ont maintenant été postés dans la ville et un énorme balayage était en cours pour réprimer et identifier les coupables qui esquivent les restrictions et peuvent éventuellement amener Covid-19.

Des images publiées en ligne montrent des fêtards buvant et dansant un conga sur les pentes de St Anton – surnommé « l’Ibiza des Alpes » – qui n’est officiellement ouverte au ski qu’aux habitants.

Ils avaient envahi la ville pittoresque après que des conseils sur les sites Facebook aient révélé une faille qui permet aux gens de rester dans un logement privé s’ils disent aux fonctionnaires qu’ils recherchent un emploi.

Le maire de Furious St Anton, Helmut Mall, a déclaré au Sun: « Que font ces gens ici? Ils ne devraient pas voyager en pleine pandémie. Ils pourraient apporter le virus dans notre ville.

«Ces gens ont fait la fête et sont arrivés ici en exploitant une échappatoire pour dire qu’ils cherchaient un emploi mais il n’y a pas d’emplois saisonniers ici, tout est fermé.

« Les hôtels sont tous fermés et les pistes de ski ne sont ouvertes qu’aux locaux, mais ces personnes de Grande-Bretagne et d’ailleurs viennent ici et logent dans des logements privés.

» Ensuite, ils font la fête, la fête, la fête. Nous essayons vraiment de garder le virus hors d’Autriche et cela ne devrait pas se produire.

« C’est irresponsable. C’est officiellement fermé aux étrangers, mais tout ce que vous entendez, ce sont des voix anglaises et quelques danoises aussi.

» Lorsque des contrôles sont effectués, ces personnes disent qu’elles cherchent un emploi et que rien n’est fait. C’est pourquoi j’ai demandé plus d’aide à la police et au gouvernement pour s’attaquer à ce problème.

« Nous avons vu des photos de faire la fête et nous savons que les gens se rassemblent dans des granges pour organiser des fêtes avec de la bière et de l’alcool des supermarchés. »

Un message sur une page Facebook désormais privée qui a été vue par The Sun a conseillé aux skieurs de « prendre le train de l’aéroport de Zurich à St Anton car il n’y a pratiquement pas de contrôles ».

Il a ajouté: « Les hôtels seront fermés mais des logements privés sont disponibles et si vous trouvez quelque chose, n’oubliez pas de dire que vous êtes là-bas à la recherche d’un travail car le tourisme n’est pas autorisé. »

L’Autriche a enregistré jusqu’à présent 413 208 cas et 7 703 décès dans la pandémie et les nouveaux cas quotidiens ont chuté à environ 1 500 contre un sommet de plus de 9 000 en novembre, mais ne diminuent plus que lentement.

Il en est à son troisième verrouillage national depuis le 26 décembre, avec des magasins non essentiels fermés et à partir de la mi-décembre, des règles de voyage strictes ont été mises en place pour dissuader les voyageurs.

Cependant, malgré les règles, il y a eu plusieurs épidémies dans les écoles de formation des moniteurs de ski qui ont été autorisées à rester ouvertes.

Le mois dernier, il a été révélé que 17 Britanniques avaient été testés positifs lors d’un cours à Jochberg près de St Anton, obligeant tous les habitants à passer des tests après qu’il soit apparu que les règles de quarantaine et de distanciation sociale avaient été enfreintes.

Vendredi, près de 100 personnes ont été arrêtées par la police à St Anton et condamnées à une amende pour avoir enfreint les règles, une source policière affirmant qu’au moins 18 étaient britanniques, mais il y avait aussi des Danois, des Néerlandais et des Irlandais.

Une déclaration du gouvernement régional du Tyrol a déclaré: «Les gens ne peuvent pas être dans notre pays sous de faux prétextes, comme la recherche d’un emploi.

« L’État du Tyrol s’est donc rapproché du gouvernement fédéral pour que les lois actuelles puissent être strictement appliquées. L’admission et le séjour dans le pays pour des raisons professionnelles doivent être crédibles. »