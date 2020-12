Toute personne qui se trouvait aux lieux suivants aux dates et aux heures ci-dessous est considérée comme un contact étroit et doit se faire tester immédiatement et s’auto-isoler pendant 14 jours, quel que soit le résultat:

Manly Skiff Club, Corner of East Esplanade et Stuart Street, Manly: samedi 12 décembre, 12h – 14h30

Donny’s Bar, 7 Market Place, Manly: samedi 12 décembre, 15h15 – 21h

Old Manly Boat Shed, 40 The Corso, Manly: samedi 12 décembre, 21h – 12h30

Rusti Fig, 3/363 Barrenjoey Road, Newport: samedi 12 décembre, 9h – 10h30

Café Junior, Woolworths Neutral Bay Village, 1-7 Rangers Road, Neutral Bay: dimanche 13 décembre, 12h45 – 14h30

BoThai, 16 Willoughby Road, Crows Nest: dimanche 13 décembre, 16h30 – 17h30

Pearly Nails, 2/6 Waratah Street, Mona Vale: lundi 14 décembre, 16h30 – 17h30

Salon X, 86 William Street, Paddington: mercredi 16 décembre, 9h – 18h et jeudi 17 décembre, 9h – 20h

Mona Vale Golf Club (bar et salle de réception), 3 Golf Avenue, Mona Vale: mercredi 16 décembre, 17h – 22h

Garfish Seafood Restaurant, 39 East Esplanade, Manly: jeudi 17 décembre, 18h45 – 20h30

Toute personne qui a assisté aux lieux suivants aux dates et heures ci-dessous est considérée comme un contact occasionnel et doit se faire tester immédiatement et s’isoler jusqu’à ce qu’elle reçoive un résultat négatif:

Woolworths, Riverwood Plaza, 247 Belmore Road, Riverwood: mercredi 9 décembre, 15h – 15h35

Nourished Wholefood Café, 17 Avalon Parade, Avalon Beach: samedi 12 décembre, de 7h15 à 7h30

Manly Wharf Bar, East Esplanade, Manly: samedi 12 décembre, 14h45 – 15h15

The Steyne Hotel, 75 The Corso, Manly: samedi 12 décembre, 15h – 15h30

Cronulla Mall, 6 Cronulla Street Cronulla: mardi 15 décembre de 20h à 21h et mercredi 16 décembre de 15h à 18h

Navy Bear Café, RAN Sailing Association, 1C New Beach Rd, Darling Point: dimanche 13 décembre, 10h30 – 16h45

Restaurant Lovat, G04 / 316-324 Barrenjoey Rd, Newport: samedi 12 décembre 14h15 – 14h25 et 16h – 16h15

Mona Vale Golf Club, 3 Golf Avenue, Mona Vale: mercredi 16 décembre, 11h – 17h