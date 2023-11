Dix grands joueurs de la MLB qui pourraient être échangés cette intersaison

Les réunions des directeurs généraux cette semaine à Scottsdale, en Arizona, ont marqué le début des négociations commerciales dans toute la ligue alors que les équipes ont également pris contact avec les agents des joueurs qui sont désormais sur le marché libre. Bien que les agences libres dominent généralement les transactions MLB en novembre et début décembre, un ou deux échanges à succès semblent toujours se produire. Cette année, de nombreux grands noms sont évoqués dans les négociations commerciales, mais cela ne signifie pas qu’ils seront négociés. Les négociations commerciales font partie du processus des front-offices, même si elles n’aboutissent généralement pas à un accord.

Ce marché des agents libres regorge de lanceurs partants, mais certaines équipes ne veulent pas engager les plus de 100 millions de dollars qu’il faudra pour décrocher l’un des cinq meilleurs partants ; ils préféreraient échanger contre des types en tête de rotation afin de n’avoir qu’un an d’exposition dans leurs livres mais d’obtenir un niveau de talent similaire – pensez à des lanceurs comme Corbin Burnes, Tyler Glasnow ou Shane Bieber.

Le marché des agents libres pour les joueurs de position n’est pas robuste en dehors des têtes d’affiche, Cody Bellinger et Matt Chapman (Shohei Ohtani est dans sa propre catégorie en tant que top starter et joueur de position), de sorte que les équipes qui recherchent un bâton d’impact de milieu de gamme touchent la base avec les Padres sur Juan Soto et les Mets sur Pete Alonso. Bien que les deux joueurs puissent rester sur place et signer des prolongations de contrat avec leurs équipes actuelles, il est également possible que les deux soient échangés d’ici la fin des Winter Meetings début décembre.

Pour préparer le terrain pour la saison des échanges, voici un aperçu de 10 des meilleurs joueurs qui pourraient être échangés cet hiver, ainsi que mes brèves réflexions à leur sujet et ce que j’entends dans mes conversations avec les gens du jeu.

1. Juan Soto, LF, Padres

Juan Soto est à un an de l’agence libre et touchera un salaire beaucoup plus élevé la saison prochaine. (Il est éligible à l’arbitrage et MLB Trade Rumors prévoit qu’il gagnera 33 millions de dollars ; il a gagné 23 millions de dollars cette année.) Il a refusé une offre de prolongation de 15 ans et 440 millions de dollars des Nationals en 2022, les incitant à le vendre au Padres à la date limite des échanges. Soto, 25 ans, vient de connaître une saison impressionnante au cours de laquelle il a réduit .275/.410/.519 avec 35 circuits, 109 points produits et 132 buts sur balles en tête de la ligue en 162 matchs. Il a affiché un OPS+ de 158 et 5,6 WAR (Baseball Reference). Les Padres ont discuté d’une prolongation avec l’agent de Soto, Scott Boras, mais les parties ne semblent pas proches d’un accord. Par conséquent, lorsque les équipes appelleront, les Padres ont clairement indiqué qu’ils écouteraient et considéreraient les offres pour le triple All-Star. Mais selon une source des ligues majeures informée des plans des Padres, il est plus probable qu’ils le retiennent jusqu’en juillet prochain et voient où ils en sont au classement avant de décider de le déplacer. Ceci étant dit, si la bonne offre est sur la table cet hiver, on ne sait jamais.

2. Corbin Burnes, RHP, brasseurs

Les Brewers font face à la nouvelle choquante du départ de leur manager, Craig Counsell, pour leur grand rival, les Cubs. De plus, ils savent que Brandon Woodruff, double All-Star, manquera la majeure partie, sinon la totalité, de la saison prochaine après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer la capsule antérieure de son épaule droite le mois dernier. Woodruff entre dans son année de marche. Corbin Burnes est également agent libre après la saison prochaine, et les Brewers ne semblent pas avoir envie de le prolonger avec un contrat de plus de 100 millions de dollars. Il y a donc de fortes chances qu’ils l’échangent cet hiver s’ils peuvent obtenir un package attrayant. de proposer des prospects en retour. Cependant, pour conclure un échange, ils devraient probablement attendre que les meilleurs lanceurs libres tels qu’Aaron Nola, Blake Snell, Jordan Montgomery et Sonny Gray trouvent de nouveaux foyers. Burnes, 29 ans, a enregistré une MPM de 3,39 la saison dernière en 32 départs, avec 200 retraits au bâton en 193 2/3 de manches. Il a fait partie de trois équipes All-Star consécutives et a terminé parmi les sept premiers ou mieux de la Ligue nationale en votant au cours de ces trois saisons, remportant le prix en 2021. Plusieurs équipes de grands marchés, dont les Dodgers, les Yankees et les Phillies, adoreraient faire atterrir Burnes même s’ils ne le contrôleraient que pendant un an.

3. Tyler Glasnow, RHP, Rayons

Tyler Glasnow a lancé 120 manches, un sommet en carrière la saison dernière. (Jay Biggerstaff / USA aujourd’hui)

Tyler Glasnow est de nouveau en bonne santé et lance comme l’as qu’il est. Le droitier a obtenu une fiche de 10-7 avec une MPM de 3,53 et un WHIP de 1,083 en 21 départs la saison dernière, retirant 162 prises en 120 manches. Il a été meilleur dans la seconde moitié de la saison, lorsqu’il a obtenu une fiche de 8-4 avec une MPM de 3,22 en 13 départs. Glasnow, 30 ans, a signé pour 25 millions de dollars en 2024 et deviendra agent libre après la saison. Son marché commercial sera robuste, rempli d’équipes rivales comme les Dodgers, les Rangers, les Orioles et les Braves qui recherchent des partants à court terme et au sommet de la rotation. Les Rays ont toujours un œil sur aujourd’hui et l’autre sur l’avenir et leur meilleur jeu est de le déplacer cet hiver plutôt que d’attendre jusqu’à la date limite des échanges, alors qu’ils seront probablement dans la course, ce qui rendra plus difficile la transaction avec lui. ce point.

4. Pete Alonso, 1B, Mets

Pete Alonso a réussi 86 circuits au cours des deux dernières saisons et réalisé 249 points, le plus grand nombre dans les tournois majeurs. Le triple All-Star entame sa saison à 29 ans et sera agent libre à la fin de l’année prochaine. Boras, son agent, a déclaré aux journalistes Lors des réunions des directeurs généraux mercredi, il a rencontré le président des opérations baseball des Mets, David Stearns, pour discuter d’Alonso et “lui faire savoir qu’en ce qui concerne l’ours polaire, nous ne sommes pas en hibernation contractuelle”. Il faudra voir si les Mets et Alonso progressent sur une prolongation. Stearns, qui a été officiellement présenté juste après la saison régulière, veut apposer sa marque sur l’équipe. Il est ouvert aux discussions commerciales avec Alonso et aux discussions sur la prolongation d’Alonso. Selon certaines rumeurs, les Cubs, les Mariners et les Giants seraient des destinations possibles si Alonso était échangé.

5. Shane Bieber, RHP, Gardiens

Shane Bieber, comme Burnes, n’a plus qu’un an de contrôle, mais les Guardians sont dans une bien meilleure position pour l’échanger en raison de leur stock de jeunes partants des ligues majeures, dont le trio de recrues composé de Tanner Bibee, Logan Allen et Gavin Williams. et Triston McKenzie. Cette forte profondeur signifie qu’ils n’ont pas à demander de lancer en retour, comme le font les Brewers, afin que Cleveland puisse se concentrer sur ses plus grands besoins : des frappeurs contrôlables de milieu de gamme qui jouent dans le champ extérieur ou en DH. Trouver un partenaire commercial ne devrait pas être trop difficile, surtout avec des équipes comme les Orioles qui ont un excès de voltigeurs et n’ont pas peur d’échanger contre un partant pour seulement un an étant donné leur fenêtre grande ouverte pour remporter un championnat du monde. Bieber, 28 ans, vient de connaître une saison écourtée par des blessures (inflammation du coude droit) au cours de laquelle il avait une MPM de 3,80 en 22 départs et a enregistré un plus bas en carrière de 7,5 retraits au bâton par neuf manches, mais il est revenu de la liste des blessés fin septembre pour faire deux départs.

6. Anthony Santander, RF, Orioles

Anthony Santander s’est classé troisième dans les majors en double cette année. (Nick Turchiaro / USA aujourd’hui)

Anthony Santander était l’un des joueurs les plus sous-estimés de l’alignement des Orioles cette année et a atteint la troisième place pendant la majeure partie de la saison. Il a réduit .257/.325/.472 avec 41 doubles, 28 circuits, 95 points produits et 121 OPS+. Il valait 3,0 GUERRE. Santander, 29 ans, sera joueur autonome après la saison prochaine. Son nom continue d’être évoqué dans les négociations commerciales par des équipes qui recherchent plus d’offensive. Les Orioles regorgent de jeunes voltigeurs et pourraient se permettre d’échanger Santander s’ils parviennent à récupérer le bon lanceur partant dans le cadre de l’accord. Cependant, il est également un rouage important du club-house, c’est pourquoi le front office hésite à le déplacer.

7. Jonathan India, 2B, Rouges

Les Reds regorgent de talents sur le terrain sur leur liste : leur champ intérieur de départ pour 2024 et au-delà devrait être Christian Encarnacion-Strand au premier but, Matt McLain au deuxième but, Elly De La Cruz à l’arrêt-court et Noelvi Marte au troisième but. Cela fait de Jonathan India soit un frappeur désigné, soit un élément commercial et ce dernier semble avoir plus de sens pour l’Inde et le club. L’Inde a été la recrue NL de l’année en 2021 lorsqu’il a réduit .269/.376/.459 avec 21 circuits et 69 points produits en 150 matchs. En 2022, il n’a disputé que 103 matchs en raison de blessures, mais a tout de même terminé avec 16 doubles et 10 circuits en 386 au bâton. La saison dernière, il a de nouveau été blessé, mais a réussi à jouer 119 matchs, avec une moyenne de .244/.338/.407 (100 OPS+) avec 23 doubles, 17 circuits, 61 points produits et 14 buts volés en 16 tentatives. Ses paramètres défensifs ont tendance à baisser, mais la plupart des analystes estiment que cela a plus à voir avec les blessures que avec ses capacités. L’Inde, qui aura 27 ans le mois prochain, est éligible à l’arbitrage, alors que le reste du champ intérieur des Reds ne l’est pas, ce qui le rend encore plus disponible. Les Red Sox, les Blue Jays, les Nationals et les White Sox font partie des équipes qui pourraient bénéficier d’une mise à niveau au deuxième but et pourraient chercher à conclure un accord.

8. Willy Adames, SS, brasseurs

Willy Adames se situait dans le 99e centile (sorties au-dessus de la moyenne) cette année. (Sam Navarro / USA aujourd’hui)

Les Brewers aimeraient signer Willy Adames pour une prolongation de contrat à long terme, mais s’ils ne parviennent pas à un accord, ils pourraient toujours ramener le joueur de deuxième but Brice Turang à son poste d’arrêt-court d’origine pour prendre sa place. Adames a été un leader pour les Brewers, mais n’a réduit que .217/.310/.407 la saison dernière avec un 95 OPS+. Cependant, il a réussi 29 doubles et 24 circuits et a terminé avec 3,0 WAR. Adames, 28 ans, comme Burnes et Woodruff, est éligible à l’arbitrage et deviendra joueur autonome après la saison 2024. Les Giants pourraient avoir du sens en tant que partenaire commercial si le bon accord devait se concrétiser.

9. Alex Verdugo, RF, Red Sox

Alex Verdugo sera à jamais connu comme la pièce maîtresse…