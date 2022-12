Dix garçons contre dix filles laissés sans surveillance dans la maison pour une expérience sociale et les résultats étaient terrifiants

Dans ce qui se présente comme une expérience sociale controversée, un total de dix garçons et filles ont été laissés dans une maison pendant une semaine, sans aucune surveillance. Tout a commencé au début des années 2000 lorsque les producteurs de Cutting Edge de Channel 4 ont décidé de créer un documentaire intitulé “Boys Alone”. Il se concentrait sur la façon dont dix garçons âgés de 11 à 12 ans ont été envoyés vivre dans une belle maison du Hertfordshire pendant cinq jours. La torsion vient ici car les garçons ne s”étaient jamais rencontrés auparavant et il n”y avait pas d”adultes pour les superviser. Cet épisode a ensuite été suivi par la même expérience exacte menée sur un groupe de dix filles. Alors que les choses semblent être un peu faciles au début, il n’a pas fallu longtemps pour que les choses sombrent dans le chaos.

En ce qui concerne les garçons, ils se sont divisés en groupes et sont devenus destructeurs avec des trucs qui traînaient dans la maison. Ils mangeaient et survivaient principalement avec des céréales et des boissons gazeuses.

D’un autre côté, les filles affichaient également un comportement chaotique mais il y avait plus d’organisation. Il y en avait aussi quelques-uns qui se chargeaient de cuisiner et de nettoyer.

Les clips de l’expérience sont maintenant devenus viraux et plusieurs utilisateurs de Twitter peuvent être vus en train de les partager sur la poignée des médias sociaux.

« Donc TOUS ont suivi un cours de cuisine ? Et un seul groupe cuit? Un seul groupe nettoyé ? Un seul groupe organisait des réunions ? Un seul groupe a délégué des tâches ? Et c’est le groupe qui ferait de terribles leaders parce qu’ils sont “trop ​​dramatiques et trop émotifs” ?????”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit: «Ce n’est cependant pas une comparaison vraiment juste. Comme d’autres l’ont dit, les filles ont tendance à mûrir plus vite que les garçons. Si vous attendiez environ 30 ans pour faire cette expérience avec les mâles, je parie que les résultats seraient au moins similaires.”

