Dix femmes architectes « qui devraient toutes être des noms connus »

Le livre 100 Women: Architects in Practice récemment publié présente le travail de 100 architectes du monde entier. Ici, les auteurs en choisissent 10 qui n’ont jamais été présentés dans Dezeen.

Lancé le mois dernier, 100 femmes : architectes en pratique a été écrit par les universitaires Harriet Harriss, Naomi House, Monika Parrinder et Tom Ravenscroft, rédacteur en chef de Dezeen, pour attirer l’attention sur le travail des femmes architectes qui est souvent négligé.

“Il y a encore très peu de femmes architectes connues”

“Les architectes de ce livre, qui sont des femmes, devraient tous être des noms connus, mais la réalité est qu’ils ne le sont pas et qu’au-delà de Zaha Hadid, il y a encore très peu de femmes architectes connues”, ont déclaré les auteurs à Dezeen.

“Dans presque tous les pays du monde, l’architecture est encore une profession à prédominance masculine. Ce livre vise à contribuer au processus de correction de ce déséquilibre, tout en examinant ce qu’est l’architecture, à qui elle s’adresse et à quoi elle sert. peut faire.”

Le livre contient des entretiens avec 100 architectes du monde entier ainsi que des images de leur travail. Outre l’accent évident mis sur le genre, le livre se voulait diversifié géographiquement et présente des femmes de 78 pays.

“Beaucoup de villes ne fonctionnent pas pour les femmes”

“Nous avons divisé le monde selon le schéma géographique de l’ONU, ce qui signifie que chaque région est représentée de manière égale, contrairement à la majorité des livres sur l’architecture”, ont déclaré les auteurs.

“Nous ne connaissons aucun autre livre qui rende compte du travail d’architectes du Botswana, du Congo, de Cuba, du Nicaragua, du Paraguay, des Philippines, d’Arabie Saoudite, de Syrie, du Tadjikistan, de Trinité-et-Tobago”, ont-ils poursuivi. “Même en ignorant la diversité des genres, nous pensons que ce livre présente de nombreuses perspectives intrigantes sur la pensée architecturale mondiale actuelle.”

“Nous ne pouvons pas attendre que des livres comme celui-ci ne soient plus nécessaires”

Selon les auteurs, cette publication est nécessaire car la majorité des livres d’architecture présentent encore majoritairement des architectes masculins.

“Nous ne pouvons pas attendre que des livres comme celui-ci ne soient plus nécessaires”, ont déclaré leurs auteurs. “Tout au long de ce processus, on nous a demandé à plusieurs reprises si nous écrivions un livre axé sur les architectes masculins, et la réponse est non, car cela a été fait et est déjà en cours.”

“Nous espérons que cela contribuera à la prise de conscience croissante de la riche contribution des femmes à l’architecture et ajoutera une diversité géographique indispensable.”

Les auteurs visaient à inclure des architectes actuellement en exercice ayant des perspectives intéressantes sur l’architecture.

Aux côtés de certaines des architectes les plus connues au monde – Liz Diller, Frida Escobedo, Tatiana Bilbao, Mariam Issoufou Kamara, Sofia Von Ellrichshausen, Tosin Oshinowo, Lina Ghotmeh, Francine Houben, Rossana Hu et Dorte Mandrup – le livre présente de nombreuses femmes qui n’ont pas pourtant reçu une attention mondiale considérable.

“Les discussions sur les femmes architectes tournent souvent autour d’un petit groupe de femmes, dont beaucoup sont mortes – Zaha Hadid, Lina Bo Bardi, Eileen Gray, et cetera – ce livre vise à élargir cette liste et, d’un point de vue pratique, cette décision peut agir comme un bluffeur. guide et qui fait quoi pour ceux qui écrivent des articles ou organisent des séries de conférences », ont déclaré les auteurs.

“Bien sûr, nous espérons également que cela servira d’inspiration aux femmes architectes et aux architectes inspirants.”

Ici, les auteurs sélectionnent 10 femmes architectes qui ne sont pas encore apparues sur Dezeen :

Rahel Shawl, Ethiopie – « Je me soucie non seulement du bâtiment, mais aussi du processus »

“L’architecte éthiopienne Rahel Shawl estime que ses bâtiments sont souvent plus que la somme de leurs parties, ce qu’elle attribue au fait qu’elle se soucie vraiment de la façon dont chacun de ses bâtiments sera vécu et du processus par lequel ils sont créés.

“‘Je me soucie’, dit-elle, ‘non seulement du bâtiment, mais aussi du processus et de la façon dont les gens autour de moi travaillent.’ Et elle se demandera : « Comment puis-je inspirer les gens sur le terrain par ma vision ?

Dans le cadre de ce désir d’inspirer, Shawl dirige le programme de mentorat abRen à travers son studio. RAAS Architectesqui s’adresse aux jeunes professionnels du secteur, en particulier aux femmes architectes.

Suhailey Farzana, Bangladesh – « J’aime voir le monde à travers les gens de différentes communautés et co-créer avec eux »

« L’architecte bangladais Suhailey Farzana est l’un des nombreux architectes que nous avons interviewés et qui partagent une profonde préoccupation en faveur de l’égalité dans l’environnement bâti – et non bâti.

“Elle est co-fondatrice de Co.Création.Architectes, une pratique qui répond aux besoins de la communauté locale, en particulier des femmes, leur permettant d’œuvrer au renouvellement de leur environnement commun. Les relations que Farzana a établies au cours de ce processus sont fondées sur la confiance et l’attention.

“Farzana décrit le travail dans lequel elle est engagée comme ‘très organique’, co-concevant et co-créant avec des communautés qui autofinancent pour la plupart tout bâtiment qui a lieu. ‘Dans le processus de co-création, chacun trouvera son propre rôle, “, dit-elle. “Quand nous travaillons, c’est toujours le projet du peuple, pas notre projet.””

Verónica Villate, Paraguay – « Si nous ne modifions pas nos modes de vie, les ressources de notre planète ne suffiront pas »

“Verónica Villate est membre fondatrice de Minimo Común Arquitectura basé à Asunción, Paraquay, qui a conçu l’un des bâtiments les plus cool du livre : l’immeuble de bureaux Nordeste à Curuguaty.

” Construit à partir de briques provenant de la terre locale qui l’entoure, le bâtiment résume les principes du studio consistant à créer une architecture collaborative en utilisant des matériaux simples et une main-d’œuvre locale. Villate et son studio tiennent à souligner leur approche collaborative de la conception de l’environnement, en utilisant ce qu’ils décrivent comme simple. matériaux et main d’œuvre locale.

“‘Si nous ne modifions pas nos modes de vie, les ressources de notre planète ne suffiront pas’, nous a-t-elle dit. Son cabinet cherche à pérenniser son approche de la création architecturale, tout en mettant en avant le rôle des communautés locales. dans l’établissement de pratiques de construction durables.

Takhmina Turdialieva, Ouzbékistan – « Tout comme la nature nous guérit et nous donne du pouvoir, l’architecture devrait faire de même »

“L’une des jeunes architectes les plus passionnantes dans une partie du monde qui n’est pas souvent mise en avant pour son innovation architecturale, Takhmina Turdialieva est une architecte ouzbèke qui croit que l’architecture a le pouvoir de changer les comportements.

“En plus de la diriger studio récemment créé à Tachkentqui a créé un espace événementiel extérieur au Centre d’art contemporain (CCA) de la ville et qui travaille à la rénovation de plusieurs bureaux, a pour objectif d’impliquer davantage de jeunes et de femmes dans les discussions sur l’avenir urbain de la ville.

« Pour ce faire, elle a créé Shaharsozlik To’lqini – une organisation dédiée à « élever la voix des jeunes architectes » qui a organisé des flash mobs, des débats publics et même un concours d’architecture soutenu par le gouvernement pour encourager une jeune génération à s’engager dans la profession. “

Dorel Ramirez, Nicaragua – « L’architecture doit être le reflet d’un processus créatif organique »

“Architecte nicaraguayen Dorel Ramírez vise à créer une architecture qui engage profondément ses utilisateurs dans le processus de conception, tout en répondant également à la nature, souvent dramatique, de leurs sites. Au cours des 25 dernières années, elle a conçu plus de 100 maisons, bâtiments commerciaux, écoles et résidences de vacances au Nicaragua, dont une maison au bord d’un lac et une autre sur le flanc d’un volcan.

“Elle a résumé sa philosophie comme ‘une fusion des idées et des solutions de l’architecte avec les souhaits et les moyens du client, tout en capturant toujours l’esprit du site’.”

Mélissa Kacoutié, Côte d’Ivoire – “Nous sommes un pays jeune, donc vous pouvez changer le point de vue des gens”

« Faisant partie d’un groupe croissant de jeunes architectes africains qui ont quitté le continent pour poursuivre leurs études et sont retournés dans leur pays d’origine dans le but d’avoir un impact durable, Mélissa Kacoutié se concentre sur la réalisation d’interventions à petite échelle dans la capitale ivoirienne, Abidjan.

“‘Nous avons énormément de constructions et nous sommes un pays jeune, donc vous pouvez changer le point de vue des gens et vraiment avoir un impact’, nous a dit Kacoutié. ‘En Côte d’Ivoire, les gens aiment ce que je propose, c’est différent de la norme.

“Son esthétique moderne est enracinée dans la culture ivoirienne. ‘En Côte d’Ivoire, nous avons cette façon de voir les choses instinctivement – ​​nous appelons cela technologie, car c’est un mélange de technique et de symbolisme.’

Pour Kacoutié, il s’agit de “l’expression d’une sorte de richesse culturelle africaine”.

Takbir Fatima, Inde – « Je veux rendre l’architecture et le design universellement accessibles et applicables »

“L’un des directeurs du studio basé à Hyderabad Conscient du designTakbir Fatima vise à sensibiliser à travers le design en tirant parti de processus interdisciplinaires pour créer des projets de développement communautaire socialement pertinents.

« Le studio a récemment conçu la Bright Horizon Academy pour des enfants issus de milieux défavorisés à Hyderabad. Construit au cœur du fort de Golconde, vieux de 800 ans, les principes étaient de préserver le terrain existant, de respecter le patrimoine bâti du fort et de assurer la pérennité du projet dans le futur.

« Le travail de Fatima est essentiellement ce qu’elle appelle « une architecture sans architectes ». Il met également l’accent sur un processus de conception participatif et open source, dans lequel n’importe qui peut appliquer le système. DesignAware étudie désormais comment ces processus peuvent être appliqués à une architecture recyclable, en utilisant des stratégies qui sont circulaires et durables.

Svitlana Zdorenko, Ukraine – « Nous nous soucions toujours de…