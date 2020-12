1 La voie du rétablissement

L’achat de voitures fabriquées au Royaume-Uni évitera toute taxe à l’importation et contribuera à soutenir une industrie vitale qui emploie 180 000 travailleurs.

2 Avoir un petit agneau

Votre rôti du dimanche est sur le point de devenir beaucoup moins cher si vous achetez de l’agneau, car un surplus de viande britannique de qualité inondera probablement le marché. Nous produisons plus d’agneau que nous n’en consommons, mais les tarifs européens punitifs signifient que les agriculteurs devront faire face à des taxes à l’exportation allant jusqu’à 40 pour cent.

3 Échapper à la campagne

Les vacances au Royaume-Uni l’année prochaine seront probablement moins chères et moins fastidieuses que de partir à l’étranger (vous aurez peut-être besoin d’une assurance supplémentaire et de documents de conduite dans l’UE). De plus, vous aiderez une industrie du voyage locale frappée par la pandémie.

4 Aspirez!

En l’absence d’accord sur les «règles du jeu équitables», la Grande-Bretagne sera en mesure d’abandonner les règles de l’UE, comme celle qui limite la puissance des aspirateurs à 900 watts. Donc, si le Royaume-Uni abroge ces formalités administratives, vous pourrez envoyer un message à Bruxelles au sujet de ses réglementations en achetant un modèle jusqu’à l’ancienne limite de 1600 watts.

5 Achetez, euh… japonais

Si l’intransigeance de Bruxelles nous laisse sans accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE, nous pouvons récompenser les pays qui veulent faire des affaires avec nous. Notre nouvel accord commercial avec le Japon rendra des produits tels que le thon rouge, le bœuf de Kobe et les nouilles udon moins chers ici, tandis que 99% des exportations britanniques bénéficieront également d’un commerce sans droits de douane. Nous avons également un accord commercial favorable avec le Canada.

6 Flex vos moules

Des dizaines d’espèces de poissons vivent dans les eaux britanniques, mais les convives sans aventures ont tendance à ne manger que du saumon, du thon et de la morue – dont la plupart sont importés de l’étranger. En mangeant plus de moules, de maquereaux, de sardines et de goberge, les consommateurs britanniques pourraient donner un coup de fouet à l’industrie de la pêche du pays qui emploie 12 000 personnes. Un Brexit No Deal pourrait également permettre aux bateaux britanniques de pêcher plus de poissons dans les eaux britanniques, ce qui entraînerait des prix moins élevés.

7 Acheter une résidence secondaire

Cela pourrait être économiquement impossible pour beaucoup, mais c’est le bon moment pour investir dans l’immobilier au Royaume-Uni, car les taux d’intérêt historiquement bas continueront probablement en raison de l’incertitude économique causée par le Brexit. Le marché est actuellement en plein essor, mais vous devez être prêt à affronter ses hauts et ses bas, car les prix des maisons devraient chuter l’année prochaine avant de reprendre une reprise plus tard en 2022.

8 Ne t’inquiète pas, brie heureux

Les tarifs No Deal pourraient augmenter le prix du fromage français de 40%, mais c’est l’occasion idéale d’essayer des alternatives britanniques, telles que le brie et le camembert Somerset, le fromage Baron Bigod du Suffolk, le Stinking Bishop du Gloucestershire ou le bon vieux cheddar ou stilton.

9 Levez un verre en Grande-Bretagne

Les vins anglais ont une réputation en pleine croissance, remportant des prix en nombre record grâce à des producteurs tels que Roebuck Estates dans le West Sussex et Simpsons dans le Kent. L’alcool étranger pourrait faire face à des droits d’importation de 18 pour cent, ce qui rend l’alcool britannique encore plus attrayant.

10 chiffons à la richesse

La mode britannique pourrait connaître une renaissance en cas de No Deal, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des importations de l’UE de 12% grâce aux droits de douane. Acheter des Britanniques réduirait également les émissions de carbone des transports, déjà citées comme une grande préoccupation des clients.