Dix équipes de la région gagnent la chance de jouer lors de la semaine 10 – Shaw Local

La saison 2022 se poursuivra pour 10 équipes de la région de Sauk Valley, y compris les quatre équipes de la région jouant au football à huit, alors que les séries éliminatoires commencent ce week-end.

L’IHSA et l’Illinois 8-Man Football Association ont publié leurs appariements en séries éliminatoires samedi soir, et plus de la moitié des 16 équipes locales ont obtenu une place dans les tranches.

Classe 5A : Saint-Viateur (5-4) à Sterling (7-2)

Les Golden Warriors sont dans le peloton des séries éliminatoires pour la huitième saison consécutive et accueilleront une équipe difficile de Saint-Viateur samedi à 14 heures au stade Roscoe Eades.

C’est la deuxième saison consécutive que Sterling accueillera une équipe de la division violette de la conférence CCL/ESCC, après avoir chuté contre St. Patrick l’an dernier. St. Viator est de retour dans les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017 et a battu St. Patrick lors de la finale de la saison régulière pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

“Je suis ravi que nos enfants aient pu voir leur nom apparaître à l’écran, c’est la chose n ° 1 à cette période de l’année”, a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. «Je suis ravi que nos enfants retournent au travail pour une autre semaine, et c’est excitant de les voir avoir une occasion de plus de jouer à la maison; c’est énorme pour nos enfants, nos fans et notre communauté. De plus, vous ne voulez pas partir sur la route et affronter une équipe aussi bonne que Viator, aussi éprouvée qu’elle le soit avec le calendrier auquel elle a joué.

Aiden Wiseman de Dixon marque un touché au premier quart vendredi soir contre Rock Falls. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Classe 4A : Dixon (6-3) à La Rochelle (7-2)

Les Dukes prennent la route pour la deuxième saison consécutive, mais ils n’auront pas à voyager trop loin pour jouer leur match d’ouverture des séries éliminatoires : à seulement 25 minutes en voiture de l’Interstate 88 à 19 h vendredi.

Le jeu est un affrontement d’anciens rivaux du NCIC, une série qui remonte à 1913, bien que les deux équipes n’aient pas joué trop de fois au cours des douze dernières années depuis la dissolution du NCIC.

Même s’il s’agit d’un match sur la route, l’entraîneur de Dixon, Jared Shaner, sait qu’il y aura beaucoup de fans excités de Dixon qui feront le court trajet en voiture pour regarder un match contre un adversaire traditionnel.

“C’est assez excitant, un vieux match de l’INCC”, a déclaré Shaner. “Cela a un certain intérêt historique, et nous avons dit aux enfants qu’ils savaient ou non que ces deux équipes ont probablement joué 70 fois au fil des ans.

“Avec ce match et le fait qu’ils sont vraiment sur la route, j’espère que nous pourrons avoir une bonne foule pour nous regarder. Après être allé dans la ville à quelques reprises au cours des années passées, cela ne peut pas être beaucoup plus pratique cette année.”

Newman marque un touché lors de sa victoire de la semaine 8 contre Mendota. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Classe 2A : Newman (5-4) à Rockridge (8-1)

Les Comets verront une équipe familière lorsqu’ils prendront la route pour leur match de premier tour, car les Rockets ont été un adversaire croisé à la Conférence des Trois Rivières au cours des dernières saisons. Ils joueront à 13 h samedi.

Il s’agit d’un match revanche d’un match de la semaine 2 à Sterling que Rockridge a remporté 33-8, la première des huit victoires consécutives des Rockets après une défaite de la semaine 1 contre Princeton.

“Nous avons une autre chance à Rockridge, et nous sommes ravis de relever le défi, c’est sûr”, a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. “Nous avons une seconde chance à tout maintenant, donc c’est aussi excitant. Nous avons fait beaucoup de progrès depuis la semaine 2, nous nous sentons plutôt bien avec notre espace de tête et notre planification, et les enfants sont prêts à partir et heureux de jouer lors de la semaine 10. »

Morrison tight end Brady Anderson (20) célèbre son touché avec son coéquipier Blake Adams (8) lors du match de la semaine 2 des Mustangs à Kewanee. (Troy Taylor)

Classe 1A : Morrison (5-4) à Ottawa Marquette (8-1)

Il y a beaucoup de connexions dans ce match, car l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst, a été entraîneur-chef à Morrison de 1980 à 1987, et a pris la relève à Marquette pour ses deux dernières années en tant qu’ennemi de la conférence des Mustangs à la conférence de Big Rivers en 2010 et ‘ 11.

Jobst et l’entraîneur actuel Steve Snider se sont également rencontrés à quelques reprises et ont discuté de leurs infractions au cours des dernières années, alors qu’ils dirigeaient tous les deux le Wing-T. Les deux premières offensives s’affronteront à 14 h samedi.

“Coach Jobst est un gars formidable que j’ai rencontré à plusieurs reprises dans le passé”, a déclaré Snider. «Quand j’étais à Orangeville, nous sommes allés jouer contre Marquette au premier tour en 2017 ou 2018, et l’été dernier, nous les avons rencontrés à Princeville lors d’un camp 7 contre 7. Il a apporté le Delaware Wing-T à Morrison, et maintenant il est de retour parce que je suis aussi un gars du Delaware Wing-T.

«Nous avons pu les voir lors de la préparation de LeRoy il y a quelques semaines, et les deux équipes feront la même chose offensivement. Ce devrait être un jeu amusant.

Quatre défenseurs de Fulton envahissent Carson Heeren d’EPC lors de leur match de la semaine 8 à Fulton. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Classe 1A : Aurora Christian (5-4) à Fulton (7-2)

Les Steamers ont obtenu un match nul difficile dans les Eagles, mais l’entraîneur Patrick Lower était ravi de voir que l’IHSA estimait que son équipe avait fait assez pour gagner un match à domicile au premier tour. Et même s’il ne savait pas grand-chose sur Aurora Christian lorsqu’il a vu le match pour la première fois, il est ravi que son équipe puisse se préparer pour un autre match cette saison. Ils joueront à 14 h samedi.

« Les enfants sont très excités par le match à domicile et ont hâte de retourner au travail », a déclaré Lower. “Nous avons parlé toute la semaine avant le dernier match de l’importance d’une victoire pour obtenir un match éliminatoire à domicile, et nous nous sommes occupés des affaires et avons été récompensés pour une bonne saison régulière.”

Kaleb Sanders de Forreston court pour des verges contre Lena-Winslow lors de leur match de la semaine 9. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Classe 1A : Forreston (5-4) à St. Bede (7-2)

Les Cardinals se rendront au Pérou pour affronter les Bruins à 14 h samedi et sont impatients de commencer leur deuxième saison. L’entraîneur Keynon Janicke a déclaré qu’il adorait les voyages en voiture pour les séries éliminatoires, mais il est reconnaissant que ce ne soit pas trop long.

“Il y a quelques semaines, nous avons conduit trois heures jusqu’à Gibson City, donc une heure et demie tout droit vers le sud n’est pas trop mal du tout”, a-t-il déclaré. «Nous avons une routine de voyage pour les matchs sur route et nous savons comment nous mettre dans le bon état d’esprit pour être prêts à jouer. Nous avons parlé aux enfants du fait que tout le monde est à 0-0 maintenant, et c’est gagner ou rentrer à la maison, donc vous pouvez jeter les records par la fenêtre. Peu importe ce qui a mal tourné pendant la saison, nous sommes maintenant en séries éliminatoires avec une chance de nous battre.

Landon Montavon d’Amboy signale un touché lors du match de la semaine 6 des Clippers contre Hiawatha. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Huit joueurs : Farmer City Blue Ridge (6-3) à Amboy-LaMoille-Ohio (7-2)

Les Clippers, cinquième tête de série, accueilleront un match de premier tour à 15 heures samedi et cherchent à raviver une partie de la magie des séries éliminatoires qu’ils ont trouvée lors de la course de l’an dernier aux demi-finales de l’I8FA en tant que tête de série n ° 10.

“Je pense que cela donne aux enfants un gros regain de confiance”, a déclaré l’entraîneur Scott Payne. “Nous avons de l’expérience dans les séries éliminatoires, et je pense que cela nous aidera énormément au cours des prochaines semaines.”

Amboy cherche également à tirer un peu de motivation d’une défaite de la semaine 9 contre une solide équipe du centre-ouest qui a remporté la tête de série n ° 2 en tant que l’une des deux seules équipes 9-0 en huit joueurs.

“Nous avons dit aux enfants après le match que c’était le type d’équipe que nous allions voir en séries éliminatoires, donc c’était un bon match de la semaine 9 à avoir”, a déclaré Payne. « West Central nous a surpassés et surpassés, mais nous devons l’oublier maintenant et passer à autre chose. La nouvelle saison commence maintenant et tout le monde a la même chance de remporter le titre.

Avery Grenoble de Polo se précipite dans la zone des buts contre Orangeville lors de la semaine 2. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Huit joueurs : Kirkland Hiawatha (6-3) à Polo (7-2)

Les deux fois champions en titre de l’État I8FA ont obtenu une tête de série n ° 6 après avoir clôturé la saison sur une séquence de cinq victoires consécutives, et les Marcos semblent avoir trouvé leur rythme: ils ont marqué 60 points ou plus dans chacun de leurs trois derniers matchs. Jeux.

« Nous étions si jeunes au début de l’année, et nous n’étions tout simplement pas encore testés au combat – en particulier la ligne offensive », a déclaré l’entraîneur Ted Alston. “Nous nous sommes simplement améliorés chaque semaine, en mettant plus de choses et en gagnant plus de confiance, et je pense que cela a vraiment été la clé chaque semaine. Nous sommes bien placés en ce moment. »

Polo accueillera Hiawatha à 19 h vendredi dans un match revanche d’un match de la semaine 5 que les Marcos ont remporté 44-32 à Kirkland contre une équipe des Hawks qui avait une fiche de 4-0 à l’époque. Alston sait que Hiawatha aura soif de vengeance, mais il sent également que ses joueurs sont impatients d’avoir la chance d’être à la hauteur des équipes championnes qui les ont précédés.

“Nous avons en fait parlé de ce vendredi soir après le match, de la tradition et d’essayer d’être la meilleure équipe de huit hommes année après année”, a déclaré Alston. “Les enfants ont vraiment adopté cela, et nous avons une belle culture en ce moment.”

Dalton Adamec de Milledgeville sonne la cloche de la victoire après la victoire des Missiles sur St. Thomas More samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Huit joueurs : Sciota West Prairie (6-3) à Milledgeville (6-3)

Les Missiles débutent les séries éliminatoires à domicile, où ils accueilleront West Prairie à 13 h samedi au Floyd Daub Field. L’entraîneur Jason Wroble sait que ses joueurs sont impatients de revenir en séries éliminatoires après une sortie au deuxième tour la saison dernière en tant que tête de série n ° 2.

« Je dirais que nous avons quelque chose à prouver. Je pensais que nous n’avions peut-être pas atteint nos objectifs de l’année dernière avec une sortie anticipée », a-t-il déclaré. « Les gars sont excités et nous avons l’impression d’être une équipe dangereuse à trois défaites. Nous étions là dans quelques-uns d’entre eux, et dans chacun d’eux, nous avons perdu un partant. Mais nous sommes en bonne santé maintenant et les enfants sont prêts à partir.

Milledgeville a remporté ses deux derniers matchs et a accordé 20 points au total lors de ces deux matchs. Couplé à une attaque puissante qui a marqué 46 points ou plus dans six des huit matchs disputés, Wroble aime où en est son équipe pour la semaine 10.

“J’espère que nous deviendrons chauds au bon moment, et les deux dernières semaines, nous avons bien joué après une performance terne lors de la semaine 7”, a déclaré Wroble. « Nous avons mis les gars au défi de s’améliorer, nous avons essayé de simplifier les choses. Nous avons eu de bonnes performances défensives ces deux dernières semaines, et j’espère qu’ils ont de plus en plus confiance.

Le quart-arrière de l’AFC, Carson Rueff, cherche à passer contre Polo lors de son match la saison dernière. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Huit joueurs : AFC (6-3) à Milford/Cissna Park (7-2)

Les Raiders sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis leur participation aux quarts de finale de classe 1A en 2005. Ils prendront la route et affronteront Milford/Cissna Park à 14 h samedi.

“Les deux villes sont aussi excitées que les enfants et les entraîneurs, je pense”, a déclaré l’entraîneur Ben Mershon. “Les enfants n’ont jamais assisté aux séries éliminatoires, et c’est plutôt cool à vivre.”

Après avoir décroché sa première victoire en cinq ans lors de la semaine 3, l’AFC a remporté six de ses sept derniers matchs et a vraiment trouvé un rythme avec son attaque passe-première. Mershon sait que les matchs deviennent plus difficiles à partir de maintenant, mais il pense également que l’équipe fera de son mieux tout en profitant de l’expérience.

« Nous avons des armes et les enfants sont confiants, mais pas trop confiants ; nous sommes sur une bonne lancée en ce moment, et c’est amusant d’en faire partie », a-t-il déclaré. “Nous sommes ravis d’être en séries éliminatoires, et même si nous n’y sommes jamais allés auparavant, ses enfants sont prêts à sortir et à jouer à nouveau.”