Dix des plus grands buts de Ronaldo 10 ans après sa retraite

Aujourd’hui marque un anniversaire important dans l’histoire moderne du football, il y a maintenant exactement 10 ans depuis que le premier Ronaldo a appelé le temps pendant ses jours de jeu.

Après avoir passé quelques années chez Corinthians, le redoutable attaquant brésilien a pris sa retraite en février 2011, à l’âge de 34 ans, après avoir succombé aux blessures et aux problèmes de forme physique qui avaient gâché les dernières étapes de sa carrière.

L’un des plus grands joueurs de tous les temps, la simple vue du nom de Ronaldo sur la feuille d’équipe en sa pompe a suffi à semer la peur dans le cœur des défenseurs du monde entier.

Ayant débuté à Cruzeiro à 17 ans, il a fait le saut en Europe en 1994 avec le PSV Eindhoven avant de jouer pour Barcelone, l’Inter Milan, le Real Madrid et l’AC Milan, avant de retourner au Brésil.

Ronaldo a remporté deux fois la Coupe du monde (1994, 2002) et le Soulier d’or de la Coupe du monde (1998, 2002), et n’est deuxième que derrière Miroslav Klose en termes de total de buts marqués en finale avec 15 à son nom, un derrière son homologue allemand .

Sur les 296 buts qu’il a marqués pour le club et le pays tout au long de sa carrière de 18 ans, il est difficile de réduire un top 10, mais voici notre sélection O FenemenoLe meilleur travail de (« The Phenomenon »).

Quelle meilleure façon de vous annoncer à votre nouveau public européen qu’en marquant avec des petits talons arrière ridiculement délicats?

Le premier tour du chapeau de Ronaldo en Liga a comporté trois buts merveilleux, mais le troisième – une charge de cavalerie de marque de la ligne médiane laissant quatre défenseurs dans son sillage – était le choix du groupe.

Une première démonstration de la puissance et de la technique de Ronaldo est survenue lorsque le Brésil s’est échauffé pour les Jeux olympiques de 1996 avec un match amical contre le Danemark.

Le Selecao a gagné 5-1, avec Ronaldo marquant le cinquième et dernier but de son équipe en valsant devant quelques défenseurs danois, puis en frappant un tir imparable dans le coin supérieur.

Ronaldo a marqué deux buts lors d’une victoire complète de 5-1 pour le Barça, le meilleur étant cette incroyable charge en solo depuis la ligne médiane.

Aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, Ronaldo s’est accroché à un ballon en profondeur, a haussé les épaules d’un défenseur comme s’il était en papier de soie, puis a ébréché une finition impudente sur le gardien de but en progression sous un angle ridiculement serré.

Sur un terrain qui ressemblait davantage à une carrière fraîchement fouillée, Ronaldo a quand même réussi à danser sur la surface jonchée de cratères pour marquer ce but individuel majestueux en demi-finale de la Coupe UEFA.

Ronaldo s’est mérité une ovation debout à Old Trafford avec une performance virtuose du triplé en Ligue des champions.

Les deux premiers buts étaient parfaitement bons en eux-mêmes, mais le troisième – une râpe de 25 verges devant Fabian Barthez – était la cerise sur le gâteau.

😮 Le premier Ronaldo à réussir un triplé à Old Trafford #OTD en 2003!

Une décennie plus tard, le Ghana a de nouveau été obligé de regarder Ronaldo dépasser Gerd Muller pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de la finale de la Coupe du monde.

L’attaquant brésilien n’a mis que cinq minutes pour ouvrir le score, sprintant sur une passe de Kaka, passant devant le gardien Richard Kingson et roulant le but à domicile n ° 15.

Ronaldo vs Ghana, CM 2006 pic.twitter.com/Qqv1q46UjC

Ronaldo a ouvert le score dans le derby de Milan avec une frappe tonitruante à distance pour rappeler à son ancien club ce dont il était capable.

Malheureusement pour le Rossoneri, ils ont finalement perdu 2-1 contre leurs rivaux acharnés.

Bien que le rythme électrique ait peut-être diminué, Ronaldo a prouvé que son instinct de but était toujours tranchant avec ce lob exquis de l’extérieur de la surface lors de son match d’adieu.

Talvez o gol mais bonito da volta do Ronaldo pour le Brésil. Santos x Corinthians na Vila, final do Paulista de 2009. A narração é do monstro pic.twitter.com/9y20tUgS6q

– Doentes por Futebol (de 😷) (@DoentesPFutebol) 22 septembre 2017