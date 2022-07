Dix choses à savoir sur l’eSports pour parler comme un expert

L’impact des technologies modifie de jour en jour nos comportements de consommation et de communication. Auparavant, nous devions nous rendre au stade. À présent, il nous suffit d’allumer nos écrans, ou de consulter votre mobile dans le bus, pour être automatiquement branché et captivé par l’événement.

De simple spectateur, nous nous sommes élevés au rang d’acteur principal, avec des disciplines telles que l’eSport ou le jeu fantastique. En peu d’années, ces sports électroniques ont levé leurs propres équipes de joueurs, leurs foules de spectateurs, leurs règles intrinsèques, leurs champions et leurs arènes internationales. Drapuestas.com en a dressé un petit répertoire.

Counter-Strike: Global Offensive

La Contre-attaque, Offensive Mondiale, de Valve Corporation, a fait ses premières armes en 2012. Il prend alors la suite de Counter-Strike : Source, datant de 2004, lui-même tiré de Half-Life 2 et de Counter-Strike 1.6. Une équipe anti-terroriste doit déjouer les pièges d’une bande de terroristes, désamorcer une bombe ou éliminer l’équipe adverse, sur le mode FPS (Tir à la Première Personne). Son endurance en haut de tableau s’explique par un Gameplay unique et de sa communauté fidèle au fil du temps.

Dota-2

C’est une MOBA, soit une Multiplayer onLine Battle Arena, une Arène de Combat Multijoueur en ligne, création de Valve apparue en 2013, après Défense of the Ancients. Il y a plus de 100 héros qu’il faut choisir d’amener sur le champ de bataille pour emporter la victoire, grâce aux capacités uniques de chaque personnage. Les compétitions internationales et le tournoi annuel proposent des prix de l’ordre de 30 millions de $, relançant les rivalités et animant une grande popularité.

Dragon Ball Combattant Z

Un habile concepteur a transformé ce manga d’origine en groupes de combattants ou Z warriors qui ont pour mission de sauver la terre et de protéger les sept Dragons Balls mystiques contre l’action du Mal. Batailles épiques en perspective.

Fortnite

Il y en a pour tous les goûts : Fortnite, Sauvez le Monde, survie en groupe de 4 et tir, Fortnite Bataille Royale, où jusqu’à 100 joueurs se battent sur des surfaces réduites. Epic Games a réussi un coup magistral, en rassemblant plus de 12, 3 millions de joueurs simultanés, durant l’organisation d’un concert astronomique de du rappeur Travis Scott, en personnage durant le jeu.

Le Roi des Combattants XIV

Issue de premières versions existantes depuis 2002, la quatorzième version du Roi des Combattants a vu le jour en 2016. Pour l’emporter, on doit vaincre 3 ennemis, le vainqueur récupérant de l’énergie pour la suite. Il existe 48 personnages répartis en 16 équipes. Le parcours s’effectue en 9 étapes, avec des arènes festives, églises délabrées, usines abandonnées, hôtels mystérieux, etc.

Combat Mortel 11

Ce récit épique fait suite à celui de Mortal Kombat X, avec nombre de crânes fracassés et hémorragies, à travers un voyage dans le temps, où il s’agit d’amener des personnages à rivaliser avec des adversaires passés pour modifier l’avenir.

League of Legends

LoL, produit gratuit de Riot Games, est, de loin, la meilleure Arène de Combat Multijoueur en ligne, avec ses jeux de rôles tactiques, ses stratégies en temps réel et ses appels à défendre la Tour. Il requiert donc de multiples aptitudes, à la différence de bien d’autres MOBA mises sur le marché.

Rocket League

C’est un jeu explosif, où les duos français ont pris l’habitude d’exceller et de se hisser au meilleur niveau européen et mondial. Ces équipes disposent d’un gameplay hyper-rapide avec des véhicules taillés sur la vitesse et la précision d’exécution, réalisant des tirs au but spectaculaires.

Combat (ou Esprit) des Samouraïs

Comme son nom l’indique, c’est un jeu de combats japonais (SNK), qui en a précédé beaucoup, puisqu’il existe depuis 1993. Le décor tâche de reproduire celui de certaines époques historiques du Japon et des personnages dont certains ont existé, avec pas de libertés prises dans la conception. Il rassemble 80 guerriers différents.

Super Smash Bros Ultimate

Super Smash Bros Ultimate, de Nintendo, créé en 2018, où on retrouve Mario ou les Pokemon, est un jeu de combat, pouvant être disputé par 8 joueurs en même temps, régissant 89 personnages possibles. Les batailles sont rythmées par le facteur temps, le Stock, qui résume le nombre de vies qui reste à un joueur pour qu’il se maintienne debout, et l’Endurance, où il s’agit d’affaiblir au maximum l’adversaire, jusqu’à ce qu’il s’effondre.

Un marché à croissance exponentielle

Il y aura eu une audience de plus de 532 millions de spectateurs en 2022 (et l’année n’est pas terminée), dont 261 millions de passionnés qui assistent à des matchs d’eSports au moins une fois par mois.