Dix cartons rouges montrés dans une finale de coupe chaotique (VIDEO)

La pièce maîtresse argentine s’est terminée tôt car une équipe n’avait plus que six joueurs sur le terrain

La finale du Trophée des champions de dimanche en Argentine s’est terminée tôt après que l’arbitre Facundo Tello, qui doit officier lors de la Coupe du monde de ce mois-ci au Qatar, a montré un nombre incroyable de dix cartons rouges lors du match entre les rivaux Boca Juniors et le Racing Club.

Boca a reçu sept cartons rouges, dont deux à des joueurs sur le banc des remplaçants, tandis que le Racing Club a renvoyé trois joueurs dans un match houleux qui a explosé tard dans le temps supplémentaire après que Carlos Alcaraz a marqué ce qui s’est avéré être le but gagnant à deux minutes de la fin.

La frappe tardive d’Alcaraz a été le point d’éclair qui a attisé le chaos sur le terrain après que plusieurs joueurs de Boca se soient opposés à ce qu’il célèbre le but devant leurs supporters. Il était entouré de certains joueurs tandis que d’autres lui lançaient le ballon.

Alcaraz a ensuite été expulsé avec cinq joueurs de Boca Juniors. Un remplaçant inutilisé et un joueur qui avait été remplacé plus tôt dans le match figuraient également parmi les licenciés.

Les ennuis ont commencé lorsque Carlos ‘Charly’ Alcaraz a marqué un vainqueur pour le Racing Club dans la dernière minute du temps supplémentaire et a célébré devant les fans de Boca Juniors complètement imperturbables par les centaines de bouteilles lancées dans sa direction.pic.twitter.com/LWRdujolW9 – Rue Sam (@samstreetwrites) 7 novembre 2022

Facundo Tello se prépare pour la Coupe du monde avec une démonstration spectaculaire à Boca v Racing pic.twitter.com/uoCbfMnoUy – James Dart (@James_Dart) 6 novembre 2022

Pendant ce temps en Argentine, VAR a demandé à l’arbitre d’expulser Dario Benedetto pour son geste de la main suggérant que les officiels avaient été soudoyés. C’était le SEPTIÈME carton rouge pour Boca Juniors lors de la finale du Trofeo de Campeones, qu’ils ont perdu 2-1. pic.twitter.com/fSK5BGqDxZ – Sripad (@falsewinger) 7 novembre 2022

Jonathan Galvan, un remplaçant inutilisé du Racing Club, était un autre qui a reçu ses ordres de marche.

La série de cartons rouges est survenue après que Sebastian Villa de Boca et Johan Carbonero du Racing aient été expulsés à la 95e minute après une vive dispute sur le terrain.

Un autre joueur, Alan Varela de Boca, a également reçu un carton rouge cinq minutes plus tard.

Le match a été abandonné alors qu’il ne restait que quelques minutes au compteur en raison des règles de la FIFA qui stipulent que les équipes ne peuvent pas avoir moins de sept joueurs sur le terrain.

C’est le Racing Club, cependant, qui a eu le dernier mot alors que leur avance de 2-1 à l’époque, grâce au but tardif mais extrêmement controversé d’Alcaraz, s’est avérée être la différence entre les deux équipes.

Il reste probable que les autorités argentines du football puniront les deux équipes pour leurs rôles respectifs dans le jeu indiscipliné.

L’arbitre Tello a la réputation d’être un disciplinaire strict dans le football argentin, ayant montré un incroyable 612 cartons jaunes et 45 cartons rouges en seulement 118 matches de football sud-américain.

Mais aussi heureux qu’il soit, Tello ne détient toujours pas le record du plus grand nombre de cartons rouges montrés dans un match – et même pas le plus jamais vu dans le football argentin.

Ce record revient à l’officiel lors d’un match argentin de cinquième niveau entre Claypole et Victoriano Arenas en 2011 lorsque, après une rencontre éprouvante, l’arbitre est entré dans le vestiaire de chaque équipe après le match pour expulser tous les joueurs des deux équipes.

Le nombre final quand tout a été dit et fait? 36 cartons rouges.