Dix cachalots échoués sur la côte de l’East Yorkshire sont morts, ont confirmé les sauveteurs.

Des membres du public ont d’abord remarqué certaines des baleines sur la plage entre Tunstall et Withernsea, dans l’East Yorkshire, le matin de la veille de Noël.

British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) a été appelé avec les garde-côtes et la police après avoir été repérés.

British Divers Marine Life Rescue avait envoyé une équipe de médecins avec du matériel de sauvetage sur les lieux pour identifier et surveiller la situation

Mais hier soir, une porte-parole a déclaré: « Malheureusement, nous pouvons confirmer que la dernière des 10 baleines trouvées échouées près de Tunstall ce matin est décédée plus tôt cet après-midi. »

Elle a déclaré que les rapports faisant état d’autres baleines quelques miles plus au sud à Spurn Point avaient été vérifiés mais que rien n’avait été trouvé.

La porte-parole a ajouté: « Nous ne pouvons qu’espérer qu’il n’y ait plus de baleines dans la région qui pourraient encore débarquer. »

Le BDMLR a déclaré que la mer du Nord était un environnement difficile pour les cachalots car les eaux peu profondes ne contenaient que peu de calamars des eaux profondes dont ils se nourrissaient habituellement et qu’ils survivaient rarement aux échouages ​​sur les plages en raison de leur taille.

La porte-parole a déclaré: « De nombreux animaux impliqués aujourd’hui étaient en mauvais état nutritionnel et n’auraient manifestement pas survécu longtemps s’ils s’étaient renfloués vivants à la marée.

Les gens se sont rassemblés sur les falaises fragiles pour regarder les scènes ci-dessous et la police a été obligée d’émettre un avertissement pour que les gens restent à l’écart. Deux des baleines échouées sont repérées dans les eaux peu profondes

Les personnes qui ont filmé les animaux agités ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Le BDMLR a déclaré que les cachalots étaient les plus gros des baleines à dents et se trouvaient généralement dans les eaux profondes du large.

« En raison de la grande taille et du poids de ces animaux, il n’existe pas de méthodes sûres pour soulever et déplacer des animaux vivants de près de 20 mètres de long et jusqu’à 80 tonnes de poids, ni de méthodes sûres et efficaces disponibles pour les endormir. Soit.’

Elle a déclaré que les photographies des animaux, qui seraient un groupe de jeunes mâles, seraient partagées avec le programme d’enquête sur les échouages ​​de cétacés – UK Strandings et qu’il était maintenant de la responsabilité du conseil et des propriétaires de plage de planifier ce qui est arrivé aux corps.

« Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre gratitude à toute notre équipe impliquée sur le terrain et dans les coulisses dans cette terrible situation aujourd’hui, de tous les jours pour que cela se produise, ainsi qu’à nos collègues de l’Agence maritime et des garde-côtes. qui ont été sur les lieux toute la journée pour faire face à ces circonstances tragiques et difficiles », a ajouté la porte-parole.

Les baleines pouvaient plonger jusqu’à 2000 mètres à la recherche de nourriture – principalement des calamars de taille grande ou moyenne qui ne sont pas abondants en mer du Nord

L’alarme a été déclenchée auprès des garde-côtes après que des membres du public ont déclaré qu’ils pensaient que sept baleines étaient bloquées près de la plage de Waxholme vers 8h30.

