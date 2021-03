Plus de 100 photographes ont été présélectionnés au concours 2021 aux côtés de dix lauréats de la catégorie. Chaque gagnant reçoit le dernier équipement d’imagerie numérique de Sony pour développer sa vision et concourra pour le prestigieux titre Open Photographer of the Year et une récompense de 5 000 $ (USD). Le vainqueur général de l’Open sera annoncé le 15 avril. Les travaux gagnants et présélectionnés seront présentés sous la forme d’une exposition virtuelle consultable sur le site Web de l’Organisation mondiale de la photographie à partir du 15 avril.

