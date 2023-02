Dix athlètes Morris signent pour l’université – Shaw Local

MORRIS – Dix athlètes étudiants seniors de Morris ont annoncé mercredi soir leur intention de poursuivre leur carrière sportive à l’université.

Au baseball, Will Knapp a annoncé qu’il se dirigeait vers le Lake Land College. Bowler, Nathen Noscal-Sakai fréquentera l’Université de St. Francis. La pom-pom girl Haylee Nicolaides ira à l’Université Lindenwood. Pendant ce temps, dans le football, Luke Brown se rendra au Augustana College, Aiden King ira à la Missouri Southern State University, Sam Reddinger ira à l’University Northern Iowa, Nick Perry ira à l’Upper Iowa University et Justin Hemmersbach fréquentera l’Université de Valparaiso. En natation, Cameron James fréquentera l’Université du sud de l’Indiana. La volleyeuse Hannah Lauterbach va à la Missouri Southern State University. Les joueurs ont fait l’annonce avec leurs amis, les membres de leur famille et les entraîneurs présents au gymnase de la Morris Community High School.

Les cinq joueurs de football ont convenu que le match de Mahomet Seymour était l’un des moments forts de leur carrière de footballeur pendant leur séjour à Morris High School.

“Nous étions considérés comme les outsiders à l’époque et nous sommes sortis vainqueurs et avons gagné, ce dont je me souviendrai toute ma vie”, a déclaré Brown.

“Ils étaient censés être vraiment bons, mais nous avons réussi à les battre”, a déclaré Reddinger.

King, qui envisage d’étudier la gestion d’entreprise, mais souhaite finalement devenir pompier et Perry, qui envisage d’étudier la gestion du sport pour devenir entraîneur, ont tous deux convenu qu’ils avaient très hâte de rencontrer de nouvelles personnes et de relever les nouveaux défis de ce nouveau chapitre de que leur vie peut apporter.

Hemmersbach prévoit d’étudier le génie civil et a déclaré qu’il avait hâte de découvrir quelque chose de nouveau et d’avancer dans sa carrière universitaire et de footballeur.

Le joueur de baseball Knapp envisage d’étudier l’administration des affaires dans l’espoir de devenir directeur sportif ou agent sportif professionnel et a hâte de développer sa carrière sportive, afin de pouvoir jouer dans un collège de quatre ans.

Pendant ce temps, Noscal-Sakai et Nicolaides espèrent étudier l’éducation. Noscal-Sakai étudiera l’enseignement primaire dans l’espoir d’inspirer les enfants.

Nicolaides est indécise mais espère étudier «quelque chose en éducation» et a déclaré que jouer à l’État était l’un des moments forts de son séjour à Morris.

« Je veux leur donner la meilleure qualité d’éducation possible. J’aime aider les enfants à acquérir des connaissances et des compétences qu’ils pourront acquérir tout au long de leur vie », a-t-il déclaré.

James étudiera la science de l’exercice dans l’espoir de devenir entraîneur personnel et a hâte de gagner en indépendance et a déclaré que Morris lui avait appris à “prioriser le plaisir plus que tout, en particulier en athlétisme”.

« Si vous ne vous amusez pas, vous n’allez pas bien performer. Assurez-vous également que vous réussissez bien à l’école afin de ne pas être inéligible », a-t-il déclaré.

La volleyeuse Lauterbach étudiera les soins infirmiers et a déclaré qu’elle était simplement reconnaissante d’avoir l’opportunité de continuer à jouer.

“Je suis vraiment contente d’avoir pu jouer au volley-ball, qui est un sport que j’adore et je veux juste continuer à le faire”, a-t-elle déclaré.

Le directeur sportif Jeff Johnson a déclaré que Morris demandera à plus d’athlètes d’annoncer leur intention de poursuivre leur carrière sportive plus tard cette année.