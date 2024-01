Dix artistes rejoignent le programme de résidence 2024 à Paris – Annonces

La Fondation Art Explora s’engage à travailler avec des acteurs publics et privés pour soutenir les initiatives créatives et la diffusion de la culture dans la société au sens large. Pour cela, Art Explora s’associe à la Cité internationale des arts pour créer en 2021 un programme de résidence semestriel destiné aux artistes, collectifs d’artistes et chercheurs à Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur à Paris. Les artistes sont invités à développer un projet axé sur la science, la technologie ou des problématiques sociales et environnementales contemporaines. Une vingtaine de résidents sont sélectionnés chaque année pour rejoindre la résidence.

Pour la première session de l’édition 2024, 10 artistes issus de 10 pays différents ont été choisis par un comité de sélection. Ils arriveront sur le site Montmartre de la Cité internationale des arts en mars 2024 pour une résidence de trois à six mois.

Artistes sélectionnés

–Korakrit Arunanondchai (Thaïlande) avec le projet Pour rivaliser avec le chœur du temps

–Castiel Vitorino Brasileiro (Brésil) avec le projet Kalunga, l’Origine des espèces

–Alejandro García Contreras (Mexique) avec le projet La maison d’Isis

–Béatrice Gibson (Royaume-Uni) avec le projet La Nuit

–Rajyashri Goody (Inde) avec le projet Dans ta voix chante l’oiseau de l’égalité

–Mira Mann (Allemagne) avec le projet plur-imag-e-in-air-es (explorant les utopies, visions et exotismes du modernisme socialiste)

–Gisela McDaniel (États-Unis) avec le projet Les tâches de CHAmoru Reclamation & ReMatriation : fouiller jusqu’à la moelle du primitivisme parisien

–Brilant Milazimi (Kosovo) avec le projet Chiens sans abri

–Précieux Okoyomon (États-Unis/Nigéria) avec le projet Soleil de Conscience

–Grâce Dorothée Tong (Cameroun) avec le projet Minkañ Liaison des Lointains

Membres du comité de sélection 2024

–Magali ArriolaCritique d’art et Directeur du Musée Tamayo d’Art Contemporain (Mexique)

–Diana Campbell Betancourtdirecteur artistique de la Samdani Art Foundation et conservateur en chef du Dhaka Art Summit (États-Unis/Bangladesh)

–Emmanuelle CocciaPhilosophe et Professeur Associé à l’EHESS (Italie & France)

–Isabelle Gaudefroydirecteur artistique adjoint de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (France)

–Hans-Ulrich ObristDirecteur Artistique de Serpentine (Suisse & Royaume-Uni)

–Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (Cameroun / Allemagne), Directeur de la Haus der Kulturen der Welt (HKW) à Berlin

Ateliers ouverts : les rencontres de Montmartre, les 9 et 10 février

Deux fois par an, Art Explora, en collaboration avec l’Académie des beaux-arts et la Cité internationale des arts et l’ensemble des artistes, organise les Open Studios en résidence. Les 9 et 10 février 2024 aura lieu la 5ème édition du Ateliers ouverts : les Rencontres de Montmartre. Durant ces deux jours, le site sera ouvert aux visiteurs, qui seront invités à participer à des visites d’ateliers avec les artistes, à des ateliers avec des ONG, et à assister à des performances, des concerts, des conférences, des lectures et des projections de films. Les dernières éditions ont rassemblé plus de 3000 personnes sur trois jours, accueillies par 30 bénévoles de la communauté de la Fondation Art Explora.

Retrouvez plus d’informations sur le programme de résidence sur notre site web.