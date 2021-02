La police a arrêté 10 personnes au Royaume-Uni, en Belgique et à Malte pour avoir prétendument détourné des téléphones portables appartenant à des célébrités américaines, notamment des influenceurs Internet, des stars du sport et des musiciens pour voler des informations personnelles et des millions de crypto-monnaie, ont déclaré les autorités.

L’agence de police de l’Union européenne Europol a déclaré mercredi que le gang aurait volé plus de 100 millions de dollars (82 millions d’euros) de crypto-monnaies en utilisant des attaques dites de swap SIM.

Ces attaques impliquent la désactivation de la carte SIM du téléphone portable d’une victime, soit en trompant la compagnie de téléphone, soit en utilisant un initié corrompu, afin que le numéro puisse être transféré sur une autre carte sous le contrôle du gang.

Les arrestations sont le résultat d’une enquête conjointe de la police britannique, américaine, canadienne, belge et maltaise, a déclaré Europol.

Europol n’a pas précisé la nationalité des personnes prises lors du balayage, mais la National Crime Agency du Royaume-Uni a déclaré un jour plus tôt que huit hommes avaient été arrêtés en Angleterre et en Écosse. Deux autres personnes avaient déjà été arrêtées en Belgique et à Malte, a indiqué Europol.

Aucune des deux agences n’a identifié les victimes célèbres.

Les enquêteurs ont constaté qu’après avoir accédé aux numéros de téléphone des victimes, ils étaient en mesure de prendre le contrôle des applications ou des comptes en demandant des codes de réinitialisation de mot de passe envoyés par SMS. Ensuite, ils ont pu voler de l’argent, des crypto-monnaies et des informations personnelles, y compris des contacts synchronisés en ligne, ainsi que pirater et publier des comptes de réseaux sociaux, a déclaré Europol.

Europol a averti que l’échange de cartes SIM est une menace croissante exercée par les fraudeurs.