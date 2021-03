Il a fallu dix ans pour obtenir l’autorisation d’utiliser vingt des morceaux de The Smiths dans un nouveau film et le résultat est un film indépendant intitulé « Shoplifters of the World » de Stephen Kijak et RLJE Films. Il se déroule à l’été 1987 avec quatre amis sous le choc de la rupture soudaine du groupe britannique emblématique.

Le film raconte l’histoire d’un jeune homme qui, pour séduire une fille, prend en otage le DJ de sa radio locale et l’oblige à jouer des disques du groupe anglais The Smiths toute la nuit.

Le réalisateur Stephen Kijak a travaillé dur pendant dix ans pour avoir accès à la musique de Morrissey le chanteur principal et de Johnny Marr le guitariste.

«Nous savions que nous devions avoir accès aux pistes», a expliqué Kijak, «et c’était juste une combinaison de quelques superviseurs musicaux vraiment talentueux et de relations personnelles, vous savez, que nous avons continué à entretenir pendant des années . «

« Shoplifters of the World » est une chanson éponyme du groupe qui s’est séparé après quatre albums et seulement cinq ans d’existence, mais qui a laissé une marque indélébile dans l’histoire de la musique.

L’acteur Helena Howard joue le rôle principal et a déclaré: « The Smiths and The Cure, vous savez, et David Bowie et juste comme … (c’est) quelque chose à propos de la musique qui parle d’expériences quotidiennes que les gens vivent. »

Et les producteurs n’ont pas fait les choses à moitié, le film mettant en vedette un nombre incroyable de morceaux de The Smiths.

L’acteur et producteur Joe Manganiello qui joue le DJ a déclaré: « Avoir 20 chansons de Smith, dont la plupart ne sont jamais apparues au cinéma ou à la télévision – je veux dire, c’est une chose très spéciale et c’est, croyez-moi, qui n’est perdu pour nous. »

Le film sort aux États-Unis et sera disponible sur les plateformes à partir du 26 mars dans le monde entier.