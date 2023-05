Dix activités britanniques pour occuper vos enfants à mi-parcours – et certaines sont gratuites

L’ÉCOLE est de retour le week-end prochain, alors que diriez-vous de faire quelque chose de différent avec les enfants ?

Laissez-les explorer leurs horizons en les initiant à des activités amusantes qu’ils n’ont jamais eu la chance d’essayer auparavant, comme le parachutisme, l’agriculture, la navigation de plaisance ou la course automobile.

Dix activités britanniques pour occuper vos enfants à mi-parcours Crédit : Getty

Ici, Trisha Harbord examine dix super-expériences à travers le Royaume-Uni.

SOUS LA MER

ALORS QUE le remake en direct de La Petite Sirène débarque dans les cinémas la semaine prochaine, que diriez-vous de montrer à vos enfants ce que c’est vraiment sous la mer.

L’association de plongée PADI propose des cours dans 200 centres à travers le Royaume-Uni pour les enfants, à commencer par Bubblemaker, le premier niveau pour les enfants d’au moins huit ans.

Que diriez-vous de montrer à vos enfants ce que c’est vraiment sous la mer ? Crédit : PADI 2015

Ils utilisent un équipement de plongée pour respirer sous l’eau et nager dans une piscine peu profonde.

Des dizaines de personnes peuvent s’inscrire à un cours de certification, dans une piscine ou en eau calme, pour porter l’équipement et apprendre les techniques de plongée de base avant de décider s’ils souhaitent suivre un cours complet.

Les enfants peuvent ensuite progresser pour devenir un plongeur en eau libre PADI dans un centre.

ALLER: Pour trouver un centre près de chez vous avec des expériences de plongée à partir de 25 £, rendez-vous sur padi.com.

TERRE À TERRE

IL y a des fonds ginormous à avoir avec des dinosaures interactifs.

Les bêtes prennent vie alors que les jardins botaniques de Birmingham mettent en scène Jurassic Gardens du 27 mai au 6 juin.

Il y a des fonds ginormous à avoir avec des dinosaures interactifs Crédit : Jurassic Gardens

Des dinosaures interactifs flâneront dans les arbustes et des rapaces et des brontosaures seront présentés dans des spectacles tout au long de la journée.

Les jardins historiques présentent aux familles une forêt tropicale abritant des fossiles de plantes vivantes vieilles de 100 millions d’années, une maison tropicale avec 1 000 espèces de plantes, une exposition de 70 pieds de flore méditerranéenne colorée et des cactus et plantes succulentes époustouflants.

Les enfants adoreront voir des papillons tropicaux et des oiseaux exotiques en vol, l’aire de jeux au sommet des arbres avec des tours, des tunnels et des ponts de corde, et s’attaquer à un labyrinthe de bambous.

ALLER: Adultes à partir de 11,50 £, enfants 9,50 £, moins de 5 ans gratuit. Voir birminghambotanicalgardens.org.uk.

RENCONTRE DANS L’ESPACE

C’est l’heure des questions à Jodrell Bank alors que des experts de l’espace organisent des sessions pour les jeunes du 29 mai au 2 juin.

Il existe également un nouveau spectacle immersif à 360 degrés appelé We Are Guardians, qui examine comment les satellites peuvent sauver la planète.

Les experts de l’espace de Jodrell Bank organisent des sessions pour les jeunes du 29 mai au 2 juin Crédit : Jodrell Bank

C’est du 27 mai au 4 juin sur le site du patrimoine mondial de l’Unesco dans le Cheshire.

L’observatoire de la radio, qui a ouvert l’an dernier un pavillon lumineux et un centre d’exposition, propose des expositions interactives sur son histoire et le rôle qu’il a joué dans notre compréhension de l’espace.

Découvrez la parabole géante du télescope Lovell, «l’oreille dans le ciel» qui est un point de repère dans la plaine du Cheshire, et essayez les plats «chuchotants».

ALLER: Réservez à l’avance en ligne et revenez gratuitement le reste de l’année.

Adultes à partir de 12 £, enfants à 8 £, les moins de quatre ans sont gratuits. Voir jodrellbank.net.

RAPIDE ET FURIEUX

AVEC la saison des Grands Prix qui bat son plein, initiez votre petit Lewis Hamiltons à la course automobile.

Silverstone Museum propose 60 expositions interactives présentant l’histoire des voitures de course et l’ingénierie qui les sous-tend, et écoutez les pilotes de F1.

Initiez votre petit Lewis Hamiltons à la course automobile

Les familles peuvent participer à un arrêt au stand, tester leurs compétences au volant et monter dans un simulateur à mouvements multiples au musée Northants.

Promenez-vous sur les anciens et les nouveaux circuits de Silverstone, en commençant par l’abbaye médiévale, découvrez la collection de voitures et de vélos, y compris la Williams Red 5 de Nigel Mansell, vainqueur du championnat du monde en 1992, et la combinaison de course de Lewis Hamilton.

Il y a aussi un Scalextric du circuit, une aire de jeux extérieure et un café.

ALLER: Adultes à partir de 22,50 £, enfants 13,50 £, moins de 5 ans gratuit.

Payez une journée et visitez gratuitement pendant un an en réclamant une aide cadeau. Voir silverstonemuseum.co.uk.

LE COEUR QUI EST EN DESERT

WHIPSNADE ZOO joue sa carte maîtresse cette mi-session en opposant les enfants aux animaux.

Les jeunes recevront une carte Top Trumps en édition limitée à l’entrée de l’attraction, près de Dunstable, Beds.

Le zoo de Whipsnade joue son atout ce semestre en opposant les enfants aux animaux Crédit : zoo de Whipsnade

Ils devront trouver des cartes géantes à défier lors des expositions, allant des flamants roses américains aux éléphants d’Asie.

Découvrez quels animaux vivent le plus longtemps, courent le plus vite ou mangent le plus.

Le sentier, lancé le 27 mai avec une série de conférences, vise à encourager les enfants à en savoir plus sur les espèces menacées parmi les 10 000 animaux du zoo et à les inspirer à protéger la faune.

Le zoo partenaire ZSL London organise un festival familial toute la semaine avec un jeu télévisé interactif, des ateliers de bushcraft et des leçons pour les écologistes juniors.

ALLER: Billets à partir de 28,50 £, enfants 19,90 £, moins de trois ans gratuit. Voir whipsnadezoo.org.

A Londres, adulte à partir de 31 £, enfant 21,70 £. Voir londonzoo.org.

ATTEINDRE LE CIEL

VOS petits oisillons adoreront voler comme des oiseaux dans l’un des quatre centres de parachutisme intérieur.

Les enfants dès l’âge de trois ans peuvent faire l’expérience de flotter dans les airs dans les centres iFLY.

Vos tout-petits adoreront voler comme des oiseaux dans l’un des quatre centres de parachutisme intérieurs Crédit : iFLY

Après une formation et des conseils d’instructeurs, vous êtes équipé d’une combinaison et d’un casque avant d’entrer dans la soufflerie pour le vol de votre vie, qui peut être filmé.

Pour la famille et les amis qui préfèrent garder les pieds sur terre, il y a une plate-forme d’observation.

Toute personne âgée de plus de huit ans peut également porter un casque VR pour faire l’expérience d’un véritable saut en parachute dans des endroits tels que les Alpes suisses et Hawaï.

Les attractions, à Basingstoke, Hants; Milton Keynes, Bucks ; Manchester et l’O2 de Londres sont également accessibles aux personnes handicapées.

ALLER: Les forfaits de vol commencent à partir de 24,99 £. Voir iflyworld.co.uk.

EN BAS DANS LA FERME

AMENEZ votre troupeau à la ferme Countryfile de TV pour une journée d’expériences pratiques.

Ils peuvent nourrir les agneaux au biberon et il y a beaucoup à faire, avec 800 nés au Cotswold Farm Park dans le Gloucestershire ce printemps – le plus grand événement d’agnelage au Royaume-Uni.

Emmenez votre troupeau à la ferme Countryfile de TV pour une journée d’expériences pratiques Crédit : fourni

L’hôte de Countryfile, Adam Henson, est spécialisé dans les races rares et le développement de méthodes d’élevage durables.

Découvrez les moutons, les bovins, les cochons, les chèvres et les chevaux en parcourant le nouveau sentier des races rares.

Profitez d’une démonstration amusante de 45 minutes de chiens de travail rassemblant des moutons, voyez certains se faire tondre et apprenez où va toute la laine.

Il y a aussi une promenade de la faune de deux milles et une grange d’aventure avec un jeu doux, des jouets à enfourcher et un café.

ALLER: Billets adulte à partir de 13,95 £, enfant à partir de 9,95 £, gratuit pour les moins de deux ans.

Emplacements de tourisme et de camping à partir de 20 £ la nuit. Voir cotswoldfarmpark.co.uk

DÉCHAUFFER LA VAPEUR

CÉLÉBREZ les 100 ans de la locomotive à vapeur la plus célèbre au monde au National Railway Museum.

Une nouvelle expérience de réalité virtuelle vous emmène dans un voyage dans le temps pour profiter des plus grands moments du Flying Scotsman.

Célébrez les 100 ans de la locomotive à vapeur la plus célèbre au monde au National Railway Museum Crédit : © Le Conseil d’administration du Musée des sciences

Guidé par un casting de personnages historiques, vous verrez l’exposition de l’Empire britannique, une course record de 100 mph et des voyages à travers l’Amérique du Nord et l’Australie.

C’est un excellent ajout au fantastique musée de York, qui abrite des moteurs emblématiques, dont Mallard, la machine à vapeur la plus rapide au monde, et Sir Kenneth Grange, le diesel le plus rapide.

Il y a des activités, des conférences, un chemin de fer miniature, des aires de jeux et un café, mais vous pouvez également emporter un panier-repas.

ALLER: Réservez votre billet d’entrée gratuit, car il y a beaucoup de monde à mi-parcours, sur railwaymuseum.org.uk. L’expérience VR est de 7 £ par personne.

CRI DES CHEVRONS

SI vos enfants sont fans de montagnes russes, ils adoreront aussi le rafting sauvage en eau vive.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour cela que le National Water Sports Center du Holme Pierrepont Country Park près de Nottingham, qui a accueilli les événements des Jeux du Commonwealth l’année dernière.

Si vos enfants sont fans de montagnes russes, ils adoreront aussi le rafting sauvage en eaux vives Crédit : ROB SMALLEY/Centre national des sports nautiques

L’âge minimum est de 14 ans.

Le centre propose également des activités amusantes pour les plus jeunes, notamment du kayak, du paddleboard et un parcours d’obstacles gonflables avec des toboggans et des murs d’escalade.

Et il gère un club de vacances aventure pour les enfants de 8 à 14 ans du 30 mai au 2 juin.

ALLER: Un radeau pouvant accueillir jusqu’à sept personnes, comprenant des combinaisons, des aides à la flottabilité et des casques, coûte à partir de 310 £.

Le club de vacances pour une journée, déjeuner compris, coûte à partir de 45 £ par enfant, 63 £ pour deux.

Voir nwscnotts.com pour plus de détails. Emplacements tente et camping-car à partir de 19 £ la nuit. Voir pitchup.com.

FLOTTER VOTRE BATEAU

NAVIGUEZ avec votre mini-équipage sur les canaux britanniques ou sur la Tamise.

Montez à bord d’un grand classique, équipé d’une cuisine, pour 8 à 12 personnes depuis l’une des 17 bases Drifters après avoir appris à barrer, amarrer et manœuvrer les écluses.

Naviguez avec votre mini-équipage sur les canaux britanniques ou sur la Tamise Crédit : leboat.co.uk

Il existe différents itinéraires, notamment au départ de Gayton, sur le canal Grand Union près de Northampton, et en direction de Stoke Bruerne, qui abrite le musée du canal.

L’opérateur Le Boat propose des séjours sur Magnifique, à dix couchages, pour naviguer le long de la Tamise de Kingston à Oxford, à travers la campagne de quatre comtés.

Les attractions à visiter en cours de route incluent les parcs à thème Legoland Windsor et Thorpe Park à Surrey.

ALLER: Location de bateaux fluviaux à partir de 10 £ par personne et par jour, voir drifters.co.uk.

Trois nuits en location sur la Tamise pour dix personnes à partir du 26 mai coûtent à partir de 1 679 £. Voir leboat.co.uk.