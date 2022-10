Diwali supprime la référence dans la déclaration sur la qualité de l’air de GTA

Environnement Canada a publié, puis supprimé, ce qu’un météorologue a déclaré être sa première déclaration sur la qualité de l’air concernant les feux d’artifice de vacances lundi, ce qui a soulevé des questions sur la raison pour laquelle une grande fête hindoue a été désignée.

Une déclaration conjointe publiée par l’agence fédérale et le ministère de l’Environnement de l’Ontario a averti que “des niveaux élevés de pollution de l’air” étaient attendus dans certaines parties de Toronto et des environs lundi soir en raison des feux d’artifice prévus pour Diwali combinés à des vents légers et à des conditions météorologiques stagnantes.

Lundi après-midi, l’agence météorologique a mis à jour sa déclaration sans mentionner Diwali, mais a maintenu ses inquiétudes concernant la qualité de l’air.

Environnement Canada n’a pas répondu immédiatement aux questions sur la raison pour laquelle il avait supprimé la référence.

Les températures lundi soir devraient être plus froides au niveau du sol par rapport à l’air au-dessus, créant des conditions pour que la fumée des petits feux d’artifice soit piégée près du sol, a expliqué un météorologue d’Environnement Canada dans une interview avant la publication de la déclaration mise à jour.

“Étant donné que beaucoup de ces (feux d’artifice) seront libérés près du niveau du sol, compte tenu des conditions atmosphériques, la fumée des feux d’artifice ne sera probablement pas mélangée à un niveau supérieur dans l’atmosphère”, a déclaré Geoff Coulson.

“Il pourrait rester au niveau du sol sur une plus longue distance.”

La déclaration spéciale sur la qualité de l’air météorologique prévoyait des risques modérés dans les régions de Toronto, Brampton, Mississauga, Hamilton et York et Durham de lundi soir à tôt mardi matin, avec des risques potentiels élevés à court terme pour la qualité de l’air.

L’année dernière, dans des conditions météorologiques similaires, l’agence a enregistré des risques élevés pour la qualité de l’air dans les mêmes zones lors des célébrations de Diwali, a déclaré Coulson. Lorsque ces mêmes conditions météorologiques ont recommencé à se matérialiser, il a déclaré que l’agence avait décidé de publier le bulletin météorologique spécial lundi matin.

“L’année dernière, rien n’a été fait car ce n’est qu’après coup que ces mesures ont été disponibles, et ils peuvent en fait voir ces valeurs augmenter”, a-t-il déclaré. “Alors que cette année, ils sont un peu plus proactifs.”

Diwali, également connue sous le nom de Fête des Lumières, est une grande fête célébrée par les hindous, ainsi que par certains jaïns, sikhs et bouddhistes.

Plusieurs personnes en ligne ont remis en question la décision de publier une déclaration soulignant les feux d’artifice de Diwali, alors que les feux d’artifice sont également courants lors des célébrations de la fête du Canada et de la fête de Victoria.

Coulson a déclaré que les conditions atmosphériques prévues lundi sont moins probables à la fin du printemps et en été, pendant les autres vacances. Il a déclaré que les célébrations de Diwali étaient également généralement marquées par des célébrations plus locales avec des feux d’artifice à basse altitude par rapport aux spectacles de feux d’artifice de la fête du Canada à plus haute altitude.

“Ce que nous trouvons dans d’autres célébrations, comme la fête du Canada, par exemple, il n’y a pas nécessairement autant de feux d’artifice au niveau local”, a déclaré Coulson. “Il y avait certainement de grands feux d’artifice et dans ceux-là, les feux d’artifice sont lancés très haut dans l’atmosphère avant d’exploser.”

La déclaration spéciale sur la qualité de l’air elle-même, cependant, n’offrait pas ces explications, qui n’ont été clarifiées que lors d’une entrevue avec Environnement Canada. La déclaration mise à jour indique que les conditions météorologiques devraient augmenter les niveaux de particules fines et de dioxyde d’azote, mais n’a fourni aucune autre raison.

La déclaration indique que les personnes sensibles à la fumée, comme les personnes âgées ou les personnes asthmatiques, devraient prendre des précautions supplémentaires pour réduire leur exposition.

Mississauga et Brampton autorisent certains feux d’artifice sur une propriété privée sans permis à Diwali, mais Toronto en exige un. À Brampton, ces feux d’artifice ne peuvent parcourir que jusqu’à trois mètres, soit environ la hauteur d’un filet de basket-ball. Le règlement de Mississauga stipule que seuls les feux d’artifice récréatifs à faible risque sont autorisés sans permis.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 octobre 2022.