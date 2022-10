Diwali peut-il être un jour férié au Canada?

Alors que des millions de Sud-Asiatiques à travers le monde célèbrent cette année Diwali, un festival symbolisant le triomphe sur les ténèbres et datant de 2 500 ans, sa forte présence dans des régions éloignées du sous-continent indien est également mise en lumière.

Une célébration de cinq jours appréciée par les hindous, les jaïns, les sikhs et les bouddhistes, elle est considérée comme une fête nationale en Inde, aux Fidji, en Malaisie, au Sri Lanka, à Singapour, au Népal et, plus récemment, dans une ville des États-Unis.

Diwali sera une fête scolaire publique à New York à partir de 2023 “pour reconnaître plus de 200 000 New-Yorkais” qui célèbrent le festival, a déclaré le maire de New York, Eric Adams, dans un conférence de presse La semaine dernière.

Le déménagement récent à New York a soulevé des questions quant à savoir pourquoi un déménagement similaire n’a pas déjà été fait au Canada, qui abrite des millions de Sud-Asiatiques. En 2011, environ 2,4 millions de personnes, soit 7,2 % de la population canadienne, ont déclaré appartenir aux religions hindoue, sikhe, bouddhiste et musulmane, selon Statistique Canada.

Les données montrent qu’une personne sur cinq venue au Canada au cours des dernières années est née en Inde, ce qui en fait le premier pays de naissance des nouveaux arrivants.

Les immigrants représentaient également quatre nouveaux travailleurs sur cinq dans la population active entre 2016 et 2021

“Nous travaillons dur pour payer des impôts … et pour attirer plus de talents dans ce pays”, a déclaré mercredi à CTVNews.ca Siddhart Choudhary, directeur de la Fondation hindoue canadienne à but non lucratif basée à Vancouver.

“Mais, en même temps, nous voulons que le Canada se sente comme chez nous. Nous ne sommes pas des étrangers dans le pays.”

Choudary soutient qu’il y a souvent peu de place pour les immigrants, les nouveaux arrivants et les Canadiens issus de minorités religieuses et culturelles pour célébrer leurs festivals en raison du calendrier statutaire national limité du Canada, qui est principalement centré sur les fêtes chrétiennes.

Les jours fériés actuels au Canada comprennent le jour de l’An, la fête du Travail, le Vendredi saint, la fête du Canada et le jour de Noël. Cependant, le nombre de jours fériés varie souvent selon la province et si un employé est sous réglementation fédérale.

Pour de nombreux Sud-Asiatiques au Canada, les célébrations de Diwali ont souvent nécessité de réorganiser les horaires pour déterminer comment maintenir la tradition dans une société occidentale.

Mais ce n’est pas toujours possible.

Cette année, le festival a eu lieu le jour des élections municipales en Ontario, ce qui a soulevé des inquiétudes pour la communauté sud-asiatique alors qu’elle tentait de trouver le temps de voter pour l’une de ses célébrations culturelles les plus importantes de l’année.

L’Indo-Caribbean Canadian Association a envoyé une lettre au ministre des Affaires municipales de l’Ontario demandant d’autres dates après que l’élection provinciale de 2007 a été déplacée pour une autre observance religieuse, mais n’a jamais eu de réponse.

Une pétition pour « déclarer Diwali jour férié au Canada » a recueilli près de 16 000 signatures sur Change.org.

Organisé par l’International Hindu Foundation (IHF) à but non lucratif basée en Alberta, sa haute direction affirme que plus de personnes au Canada avaient besoin de Diwali cette année que jamais auparavant.

“Diwali est un moment de réunion de famille et pendant le COVID-19, les gens n’ont pas pu se réunir ou rentrer chez eux dans d’autres pays d’où ils venaient… et ce sentiment de solitude était vraiment choquant”, a déclaré Sonia Joshi, présidente de l’IHF. , a déclaré mercredi à CTVNews.ca.

“C’est un festival d’unité, tout le monde se rassemble et célèbre les valeurs et les traditions et ce qu’est notre passé, et je devrais pouvoir passer cette journée sans me soucier de mon salaire ou de mes vacances… nous avions juste besoin d’un jour pour célébrer et enseigner notre enfants ce que le soutien communautaire et la célébration de notre culture signifient vraiment. »

Mais est-ce que c’est possible?

L’introduction de nouveaux jours fériés au Canada n’est pas sans précédent. La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, également connue sous le nom de Journée du chandail orange, a été introduite comme nouveau jour férié fédéral le 30 septembre 2021.

Il a été créé pour honorer les enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter les pensionnats, ainsi que ceux qui ont survécu et leurs familles et communautés qui souffrent encore du traumatisme.

Selon la Désignation des fêtes nationales et des obervances au Canada, un document fédéral décrivant comment les jours fériés sont classés et comment ils peuvent devenir des dates reconnues, « tout sénateur ou membre de la Chambre des communes peut présenter un projet de loi proclamant une fête nationale ».

Si le projet de loi franchit toutes les étapes du processus législatif, il peut être promulgué en tant que sa propre politique.

Une journée ou une célébration nationale peut également être établie par le gouvernement plutôt que par le Parlement à travers divers processus, note le document.

Un exemple de cela est la Journée nationale des peuples autochtones, qui est célébrée le 21 juin. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jour férié national, il s’applique aux lieux de travail sous réglementation fédérale comme un jour de congé.

L’accommodement religieux peut être demandé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne par l’entremise de codes provinciaux, comme le Code des droits de la personne de l’Ontario.

Selon le site Web de la Commission ontarienne des droits de la personne, la personne qui fait la demande d’accommodement religieux devrait être en mesure d’expliquer en quoi elle se rapporte à sa religion. De plus, ils doivent être en mesure de décrire l’impact de l’adaptation sur leur capacité à effectuer leur travail.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, « le Canada a été le premier pays au monde à adopter le multiculturalisme comme politique officielle ».

La Loi sur le multiculturalisme canadien a été adoptée en tant que loi au Canada en 1988 pour « supprimer tous les obstacles empêchant la pleine participation à la société » et a été conçue pour cibler et éliminer la discrimination.

Bien que la loi ne mentionne pas les fêtes religieuses ou culturelles, elle vise à “promouvoir la réflexion et les expressions évolutives de ces cultures”.

Selon Joshi, l’existence de la loi devrait suffire à n’importe quel politicien pour présenter une motion visant à faire de Diwali un jour férié au Canada.

“Cette étape a été franchie il y a 50 ans et nous cherchons toujours une occasion de célébrer l’une de nos principales fêtes comme il se doit. Nos enfants devraient pouvoir voir cela, non ?” dit Joshi.