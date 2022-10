Diwali: la légende de Tottenham Ledley King sur le pionnier Dilan Markanday alors que Blackburn accueille les célébrations | Nouvelles du football

La légende des Spurs, Ledley King, a déclaré que le jeune hindou-punjabi historique Dilan Markanday est un talent “hors concours” qui est destiné à avoir un brillant avenir dans le jeu.

Il y a près d’un an jour pour jour, Markanday a brisé un plafond de verre lorsqu’il a participé à un match nul de la Ligue de conférence Europa à Vitesse, devenant le premier sud-asiatique britannique à jouer pour Tottenham Hotspur en près de 140 ans d’histoire du club.

Mais une semaine plus tard, le manager qui lui a fait ses débuts, Nuno Espirito Santo, a été remplacé par Antonio Conte, Markanday ayant choisi de rejoindre Blackburn Rovers en janvier dans le but de lancer sa carrière senior.

King a passé un an en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe première de Jose Mourinho et a pris le temps avant le festival des lumières de Diwali – célébré par des millions d’hindous, de sikhs et de jaïns du monde entier – pour se remémorer son temps de travail avec Markanday.

“Quand j’étais entraîneur avec l’équipe première pendant une saison, Dilan s’entraînait assez souvent”, a déclaré King. Sky Sports Nouvelles à l’événement Black & Lilywhite célébrant l’histoire des joueurs noirs de Tottenham, organisé par le groupe de fans Spurs REACH.

“Et pour être honnête, Dilan a toujours été l’un des meilleurs joueurs à l’entraînement.

“Il était très bon, un très bon jeune joueur et le manager de l’époque l’aimait aussi beaucoup.

“La difficulté qu’ont les jeunes joueurs [at Spurs] essaie d’entrer dans une équipe de joueurs de classe mondiale, et ce sera toujours un défi difficile.

“Mais je n’avais aucun doute sur Dilan, peu importe où il allait faire carrière dans le jeu. C’est un jeune joueur très talentueux.”

Le directeur de l’académie de Tottenham, Chris Powell, a fait l’éloge de Dilan Markanday et de sa famille, insistant sur le fait qu’il y a beaucoup de talents de football dans la communauté sud-asiatique britannique qui sont prêts à entrer dans le jeu.



Spurs REACH, qui signifie Race, Ethnicity and Cultural Heritage, a été cofondé par Sash Patel Fahim Rahman et Anwar Uddin en mai en tant qu’organisation officielle de fans associée au club dans le but de défendre l’égalité.

Le rappeur britannique primé AJ Tracey a rejoint les panélistes, dont le directeur adjoint de Tottenham Chris Powell et l’ancien défenseur central anglais King pour l’événement Spurs REACH, organisé par le principal militant de la diversité Troy Townsend au Beavertown Taproom dans la tribune sud du stade Tottenham Hotspur.

L’ambassadeur du club, King, espère que le groupe « fera une différence » pour la prochaine génération de fans d’origines ethniques diverses et sous-représentées.

“La région où nous sommes à Tottenham, nous voulons que nos fans reflètent cela et soient fiers de leur club de football et traitent les situations qu’ils jugent nécessaires.

“C’est vraiment important pour eux d’avoir une voix et de pouvoir parler de certaines situations. Espérons que cela puisse faire une différence pour la prochaine génération.”

Ewood Park accueille Raise Your Game Rovers avant Diwali

Blackburn Rovers a organisé un événement de lancement Raise Your Game à Ewood Park





Plus de 500 supporters de diverses ethnies se sont réunis samedi à Ewood Park pour l’affrontement de Blackburn avec Birmingham City, deux jours avant le festival de Diwali, représentant le triomphe du bien sur le mal, la connaissance sur l’ignorance et la lumière sur les ténèbres.

Une journée de festivités a commencé par un événement “Raise Your Game Rovers”, soutenu par Kick It Out et la Football Supporters’ Association par le biais de la campagne Fans for Diversity – mettant en évidence les opportunités de percer dans le jeu. C’est le premier d’une série d’événements entièrement gratuits visant à stimuler la représentation sud-asiatique dans le football.

Le directeur général de Rovers, Steve Waggott, a personnellement accueilli les invités à Ewood Park – aux côtés du responsable de l’intégration et du développement, Yasir Sufi, et du chef des opérations, Lynsey Talbot, qui ont tous deux contribué à ce que Rovers remporte la première distinction pour la diversité aux EFL Awards de cette année.

Le directeur de l’intégration et du développement de Blackburn Rovers, Yasir Sufi, et le chef des opérations, Lynsey Talbot, ont réagi au fait que le club ait remporté le prix de la diversité EFL et se sont attendus à ce qu’Ewood Park accueille les prières du jour de l’Aïd.



Anwar Uddin MBE, Riz Rehman de la PFA et le président de Kick It Out Sanjay Bhandari ont été rejoints dans le premier panel par Dev Trehan, qui a expliqué comment Sky Sports a construit la première plate-forme médiatique grand public dédiée aux Sud-Asiatiques britanniques dans le football.

Il s’agit désormais de l’initiative majeure la plus ancienne dans cet espace, à la fois dans le football et dans les médias, et a été construite à partir de zéro par Sky Sports sans un seul centime de soutien de la part de la famille du football.

Birmingham City était représenté par le directeur des opérations Lungi Macebo, le directeur technique Craig Gardner, le responsable de la billetterie des Blues Aamir Javaid et le président du groupe de supporters officiels du club primé Blues 4 All Micky Singh.

Un festin de Diwali a été organisé par le club avant que des batteurs de dhol indiens traditionnels n’accueillent des centaines de jeunes sud-asiatiques, qui sont arrivés sur le terrain avec le service acclamé Ewood Express, offrant aux enfants des écoles locales et des centres confessionnels une expérience de match subventionnée.

Les joueurs de dhol ont escorté les deux équipes sur le terrain pour un match qui était également le match désigné des Rainbow Laces des Rovers et a été soutenu par le groupe de supporters LGBT + des clubs Proud Rovers.

Faits saillants du match de championnat entre Blackburn et Birmingham City.



Blackburn a manqué les vainqueurs 2-1 alors qu’ils se hissaient à la deuxième place du championnat Sky Bet.

Comment d’autres clubs célèbrent Diwali

Le fondateur des Punjabi Rams, Pav Samra, a parlé à Sky Sports News de la célébration de Diwali et Bandi Chhor Divas pendant le verrouillage



Les lauréats du prix Fans for Diversity Béliers du Pendjab a célébré Diwali l’année dernière en annonçant une prolongation de son engagement envers Derby County Women en devenant un sponsor de manches de chemise pour l’équipe.

Le club officiel des supporters du comté de Derby, les Punjabi Rams, a choisi un jour propice pour annoncer le partenariat, de nombreux Punjabis célébrant également Bandi Chhor Divas.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles, Le fondateur des Punjabi Rams, Pav Samra, a déclaré: “Notre relation avec l’équipe féminine du comté de Derby remonte à 2015, lorsqu’ils ont montré une alliance incroyable avec nous, un groupe de fans, en imprimant notre logo au dos de leur kit de première équipe.

L’ailier féminin du comté de Derby, Kira Rai, dit qu’elle se sent chanceuse de bénéficier du soutien du groupe de fans des Punjabi Rams.



“Les Punjabi Rams sponsorisant les manches de maillot de l’équipe sont plus qu’un simple geste. Nous démontrons activement notre croyance en une philosophie d’un seul club, tout en essayant de jouer notre rôle en soutenant le football féminin dans ce pays.”

Sky Sports Nouvelles le mois dernier a révélé que les Punjabi Rams étaient sur le point d’annoncer qu’ils parrainaient Kira Rai, pionnière du comté de Derby Women, pour une cinquième saison consécutive.

L’attaquant sikh-punjabi Rai a fait écho aux préoccupations de l’ancienne attaquante anglaise Lianne Sanderson et de Manisha Tailor MBE de QPR concernant le manque flagrant de diversité ethnique dans le football féminin, racontant Nouvelles de Sky Sports : “Beaucoup plus de travail doit être fait au niveau de l’élite pour en faire des règles du jeu équitables pour toutes les personnes impliquées.”

Image:

(LR) Mal Benning, Kira Rai, Arjan Rakhy et le père de Raikhy (crédit : Delraj Takher)





L’année dernière, Rai a pris la parole lors d’une collecte de fonds Diwali à Villa Park aux côtés du héros des barrages de Port Vale, Mal Benning, de l’ancien patron d’Aston Villa John Gregory – et de l’actuel footballeur de Villa Arjan Raikhy, qui est l’un des quatre joueurs sous contrat professionnel en Premier League de un arrière-plan sud-asiatique.

Méchants du Pendjab la co-fondatrice Monnie Bhullar a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “Nous avons été absolument ravis de nous associer à la Fondation Aston Villa pour cet événement extrêmement réussi.

“Pour nous, il est vraiment important en tant que groupe que nous défendions également les Sud-Asiatiques britanniques qui sont dans le football. Nous voulons les pousser, les encourager et rehausser leur profil pour les aider à inspirer la prochaine génération.

“Aston Villa a été incroyablement favorable à nos efforts en tant que groupe de fans et nous voulons renforcer notre relation avec le club sur le long terme.”

Image:

L’acteur Nigel Boyce soulève le trophée de la FA Youth Cup lors de l’événement Punjabi Villans Diwali (crédit : Delraj Takher)





Méchants ensemble Le fondateur Nilesh Chauhan a déclaré que Diwali est une opportunité pour le club de rester en contact avec les supporters de toute sa base de fans.

“Il y a toujours un bagage culturel que tout le monde a et Diwali fait partie de la vie des gens et cela peut faire partie du football”, a-t-il déclaré. Nouvelles de Sky Sports.

“Villa fait toujours un cri à Diwali et à tout autre événement religieux et les autres clubs font et devraient faire de même.

“C’est formidable de voir que les clubs ont des supporters de tous les genres et de tous les horizons et que le soutien de vos clubs signifie beaucoup.

“Villa crée en fait ses propres images personnelles avec un badge Villa intégré qui signifie vraiment quelque chose – cela montre que le club vous soutient vraiment et que vous vous sentez connecté et que les gens se sentent connectés. C’est énorme.”

Shin Aujla, président d’un groupe de supporters de West Bromwich Albion Apna Albion, d’accord mais a ajouté que cela dépendait beaucoup de la composition du club en question.

“Chaque club organisera sa propre célébration, mais cela dépend de la démographie de ce club, de la communauté locale et de son degré d’intégration”, a déclaré Aujla. Nouvelles de Sky Sports.

“Beaucoup de clubs de football ont une branche caritative et ce sont eux aussi qui font beaucoup de programmes de sensibilisation.

“Certainement d’un point de vue de West Bromwich Albion, c’est une grande zone pour les familles asiatiques, les familles indiennes, les familles sikhes, les familles hindoues, donc il y a beaucoup de travail qui se fait localement.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

