Diwali, la fête des lumières, expliquée

CNN

—



Plus d’un milliard d’hindous, de sikhs, de jaïns et de bouddhistes à travers le monde célèbrent Diwalila fête des lumières.

Diwali, également appelé Deepavali, est l’un des les plus grands festivals en Inde. Il est également largement célébré au Népal, en Malaisie, aux Fidji et dans d’autres pays abritant d’importantes diasporas sud-asiatiques. Les maisons, les entreprises et les espaces publics sont éclairés par des diyas, ou lampes à huile en argile, et les feux d’artifice abondent. Les gens se réunissent en famille, mangent des friandises et échangent des cadeaux.

Malgré sa profonde signification religieuse, Diwali est aujourd’hui aussi un festival culturel observé par des personnes quelle que soit leur foi.

Voici ce qu’il faut savoir sur les vacances.

Rafiq Maqbool/AP Des habitants de Mumbai regardent des lanternes sur des stands en bord de route avant Diwali, le 5 novembre 2023.

Diwali vient du mot sanskrit deepavali, qui signifie « rangée de lumières ».

Elle marque le triomphe de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal. Bien que les traditions de Diwali varient selon la région et la religion, les mythes et les histoires historiques derrière cette fête partagent les thèmes de la justice et de la libération.

Diwali est célébré chaque année en automne, généralement entre octobre et novembre. Le festival dure cinq jours, la célébration principale ayant lieu le troisième jour. Cette année, Diwali sera célébré le 12 novembre.

Voici les cinq jours de Diwali:

• Dhanteras: Les gens marquent généralement le premier jour de Diwali en achetant des bijoux en or et en argent, des ustensiles et d’autres nouveaux articles ménagers pour porter chance. Beaucoup nettoient leur maison pour inviter les bénédictions de Lakshmi, la déesse de la richesse et de la prospérité. D’autres honorent également Dhanvantarile dieu de l’Ayurveda, et Yamaraj, le dieu de la mort, ce jour-là.

Narinder Nanu/AFP/Getty Images Le jour de Dhanteras, le premier jour de Diwali, certaines personnes achètent des bijoux en or et en argent pour porter chance et prospérité.

• Choti Diwaliou Naraka Chaturdashi: Le deuxième jour de Diwali marque le jour du Seigneur Krishna défaite du roi démon Narakasura. Les gens se lèvent tôt pour se baigner et se laver les cheveux. Ils nettoient également leurs maisons, les décorent de rangolis et de diyas et préparent des friandises.

• Diwali, ou Lakshmi Puja: Le troisième jour du festival est ce que les gens considèrent généralement comme Diwali. Les familles se réunissent pour échanger des cadeaux, se régaler de plats délicieux et s’offrir des friandises. De nombreux hindous adorent la déesse Lakshmi ce jour-là.

• Padwaou Govardhan Puja: Le quatrième jour de Diwali honore la relation entre mari et femme, et les maris achètent généralement un cadeau pour leur épouse. Dans certaines traditions, il commémore le jour où le Seigneur Krishna a levé Colline de Govardhan pour protéger les villageois de Vrindavan des pluies provoquées par la colère du Seigneur Indra. Certains fidèles offrent une montagne de nourriture à Krishna en souvenir, tandis que d’autres fabriquent des figures d’argile et de bouse de vache recréant l’événement.

• Bhai Dooj: Le dernier jour de Diwali est célébré l’amour entre frères et sœurs, en l’honneur du lien entre Lord Yama et sa sœur Yami (ou Yamuna). Les sœurs placent parfois un tilak, ou marque rouge, sur le front de leurs frères, tandis que les frères offrent des cadeaux à leurs sœurs.

Diwali est largement observé par les hindous, les sikhs, les jaïns et les bouddhistes, mais tout comme Noël, la fête transcende la religion et est désormais célébrée par de nombreuses personnes en dehors de ces traditions.

La signification du festival varie selon la communauté et la région.

L’une des légendes au cœur de Diwali vient de l’épopée hindoue, le Ramayana. Lors de l’exil du prince Rama (une incarnation du dieu Vishnu) et de son épouse Sita (une incarnation de la déesse Lakshmi), Sita est kidnappée par le roi démon Ravana. Rama bat finalement Ravana pour sauver sa femme. Pour certains hindous, Diwali marque le triomphe de Rama et Sita retourner dans leur royaume après 14 ans d’exil.

Xavier Galiana/AFP/Getty Images Des femmes allument des diyas, ou lampes en terre, lors des célébrations de Diwali à Vrindavan, en Inde, le 16 octobre 2017.

Certains hindous du sud de l’Inde célèbrent la défaite de Narakasura par le Seigneur Krishna, qui a conduit au sauvetage de 16 000 filles en captivité du démon. Dans l’ouest de l’Inde, Diwali commémore le jour que le Seigneur Vishnu bannit le roi démon Bali pour gouverner le monde souterrain.

Les sikhs commémorent l’occasion ainsi : «Bandi Chhor Divas» (Le Jour de la Libération). Cela marque le jour où Guru Hargobind, leur sixième gourou, et 52 rois hindous furent libéré d’un emprisonnement injustifié. L’empereur moghol Jahangir a initialement accepté seulement de libérer Guru Hargobind, mais le gourou a refusé de se passer de la famille royale. Après que Jahangir ait déclaré que ceux qui pouvaient s’accrocher au manteau du gourou pouvaient partir, Guru Hargobind a attaché 52 pompons à son manteau afin que chaque dirigeant puisse marcher vers la liberté.

Pour les Jaïns, Diwali signifie le jour Seigneur Mahavira, leur dernier chef spirituel, a atteint la mort physique et atteint l’illumination. Certains bouddhistes reconnaissent Diwali comme le jour où Empereur Ashoka embrassé le bouddhisme.

Manjunath Kiran/AFP/Getty Images Des gens visitent un marché aux fleurs la veille de Diwali à Bangalore, en Inde, le 23 octobre 2022.

Outre les traditions courantes consistant à décorer sa maison, à allumer des pétards et à se régaler de plats délicieux, il existe plusieurs autres façons de célébrer Diwali.

Dans certaines régions de l’Inde, les gens jouent à des jeux de cartes tels que le teen patti, le blackjack et le poker. Jouer pendant les vacances est considéré comme de bon augure, issu d’une légende selon laquelle le Dieu Shiva et son épouse Parvati jouent à un jeu de dés.

Diwali marque également le début du nouvel exercice financier hindou, et de nombreuses entreprises, commerçants et commerçants ouvrent de nouveaux livres de comptes pendant cette fête.