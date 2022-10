Diwali célébré avec une cérémonie à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Des musiciens se produisent lors d’une cérémonie de Diwali à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le mardi 25 octobre. (Justin Samanski-Langille/News Staff) Rachna Singh, secrétaire parlementaire pour les initiatives contre le racisme ; le premier ministre John Horgan; Surinder Sharma, président du Victoria Hindu Parishad and Cultural Centre; et le premier ministre désigné David Eby allument des bougies pour célébrer Diwali à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le mardi 25 octobre. (Justin Samanski-Langille/News Staff) Sudhakar Ganti, professeur d’informatique à l’UVic, prononce une prière sanskrite lors d’une cérémonie de Diwali à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le mardi 25 octobre. (Justin Samanski-Langille/News Staff) Des musiciens se produisent lors d’une cérémonie de Diwali à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le mardi 25 octobre. (Justin Samanski-Langille/News Staff) Rachna Singh, secrétaire parlementaire pour les initiatives contre le racisme, prend la parole lors d’une cérémonie de Diwali à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le mardi 25 octobre. (Justin Samanski-Langille/News Staff)

Les représentants de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique ont marqué Diwali par une cérémonie qui a rempli le hall d’honneur de musique et de lumières.

Mardi (25 octobre), le premier ministre John Horgan; le premier ministre désigné David Eby; Rachna Singh, secrétaire parlementaire pour les initiatives contre le racisme ; et Surinder Sharma, président du Victoria Hindu Parishad and Cultural Centre, ont allumé des bougies traditionnelles et ont parlé de l’importance de la fête, qui a commencé lundi. D’une durée générale de cinq jours, Diwali est la plus grande fête de l’Inde et un événement culturel majeur pour les religions hindoues, sikhs, bouddhistes et jaïnes de la diaspora.

“Pendant ce temps, des millions de familles allumeront la Diya et célébreront le triomphe de l’espoir sur le désespoir, du bien sur le mal et de la lumière sur les ténèbres”, a déclaré Singh. “Nous avons traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières années et demie, mais c’est le moment d’un nouveau départ. Je crois que nos jours les meilleurs et les plus brillants sont devant nous.

Sudhakar Ganti, professeur d’informatique à l’UVic, a dirigé la cérémonie avec une prière sanskrite selon laquelle l’obscurité de la pandémie sera laissée derrière elle.

Horgan a déclaré que c’était un honneur pour lui d’être le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui est “aussi dynamique et diversifié que n’importe quel endroit sur la planète” et d’accueillir la communauté à l’Assemblée législative pour célébrer Diwali.

« Tout au long de la pandémie mondiale, nous avons vu le meilleur des temps et le pire des temps », a déclaré Horgan. “Nous avons vu le racisme et l’intolérance, et nous avons vu l’amour et la gentillesse. Ces choses peuvent arriver et arrivent en même temps, mais la bonne nouvelle de Diwali, et la bonne nouvelle qui va de l’avant, c’est que le bien triomphera toujours du mal, la connaissance triomphera toujours de l’ignorance et les ténèbres seront toujours remplacées par la lumière. .”

