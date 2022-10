Diwali célébré à travers la Colombie-Britannique avec un message de lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal, la connaissance sur l’ignorance

La plus grande fête de l’année pour de nombreuses communautés sud-asiatiques de la Colombie-Britannique atteint son apogée lundi.

Diwali est célébré par plusieurs grandes religions à travers le monde et, pour chaque religion, il marque des histoires et des histoires différentes.

Pour les hindous, il s’agit de célébrer le retour de la divinité Rama après des années d’exil, ou d’honorer la déesse de la richesse. Pour les jaïns, il marque le décès du chef spirituel Mahavira, tandis que pour les sikhs, il marque la libération de Guru Hargobind de prison.

Mais un thème commun de la lumière surmontant les ténèbres traverse toutes les célébrations.

“Pour moi, c’est un signe que le bien l’emporte à chaque fois sur le mal. C’est pour répandre le bonheur dans le public et c’est tout”, a déclaré Jasvir Singh, un représentant du syndicat étudiant du College of New Caledonia à Prince George, en Colombie-Britannique.

Vendredi, le syndicat a organisé une célébration de Diwali qui comprenait des performances d’étudiants, un DJ, de la danse et de la nourriture – l’un des nombreux événements prévus dans la province, les vacances durant généralement plusieurs jours.

Dimanche, dans la région métropolitaine de Vancouver, les gens se sont rassemblés dans des temples et des gurdwaras, ont assisté à des spectacles de danse et de musique et ont savouré des plats traditionnels, y compris les sucreries associées à Diwali.

Les Sud-Asiatiques célèbrent Diwali de différentes manières cette année, des réunions de famille intimes à la maison aux célébrations plus importantes avec la communauté dans les temples. (Gabriel Osorio/CBC)

Pratap Sandhu, directeur de Prabu Sweets à Surrey, en Colombie-Britannique, a déclaré que Diwali était la période la plus occupée de l’année pour le magasin, car les gens faisaient la queue devant le magasin dimanche.

La boutique prépare 1 000 boîtes de friandises par jour pour le festival.

“Nous sommes évidemment très excités et très passionnés par ce que nous faisons”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les travailleurs de Prabu Sweets préparent des friandises pour Diwali :

Les gens font la queue à la porte de Prabu Sweets de Surrey BC pour des friandises de Diwali La confiserie sud-asiatique affirme fabriquer 1000 boîtes de friandises par jour pour répondre à la demande pendant la fête de la lumière

Pendant Diwali, les lampes en argile appelées diyas ou divas sont allumés lors des prières et des cérémonies dans les maisons et les temples, leur lueur chaleureuse symbolisant l’illumination.

Satish Kumar, président du Lakshmi Narayan Mandir, a déclaré que jusqu’à 15 000 personnes devraient venir au temple hindou de Surrey pour adorer au cours de Diwali.

« La joie, le bien contre le mal, [the] Sentiment de [the] public est vraiment bon le jour de Diwali, donc c’est une fête”, a-t-il déclaré.

Des fidèles au temple hindou Lakshmi Narayan Mandir à Surrey dimanche. (Joel Law/CBC)

Dharm Singh Panesar, président de la Canadian Ramgarhia Society, qui gère le Gurdwara Sahib Brookside à Surrey, a déclaré qu’après les deux dernières années de célébrations plus privées et conservatrices en raison de la pandémie de COVID-19, les gens sont plus extravertis cette année.

“Les gens se retenaient ces deux dernières années, maintenant tout le monde montre beaucoup plus d’enthousiasme, donc nous aurons beaucoup plus de monde [Monday],” il a dit.

Dimanche, les bénévoles du gurdwara étaient occupés à préparer des rotis et d’autres aliments en vue des milliers de fidèles attendus lundi.

Une artiste du Yaletown Roundhouse Community Centre de Vancouver se maquille alors qu’elle se prépare à participer aux célébrations de Diwali dimanche. (Joel Law/CBC News)

Kriti Dewan, directeur créatif de la Diwali Celebration Society, s’est également réjoui que les célébrations de cette année semblent revenir à leur niveau d’avant la pandémie.

Dewan a aidé à coordonner une célébration de Diwali au Yaletown Roundhouse Community Centre à Vancouver dimanche, qui comprenait de la musique, de la danse et la création d’énormes rangolis, des motifs créés sur les sols ou les dessus de table en utilisant des couleurs vibrantes.

“Pouvoir interagir réellement avec nos zones artistiques, pouvoir voir des performances en direct et ensuite prendre une tasse de masala chai, c’est juste un sentiment différent”, a déclaré Dewan à propos des célébrations de cette année.

Les festivités devraient se poursuivre toute la semaine dans toute la province.