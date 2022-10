Diwali 2022 : Urfi Javed devient généreux après avoir récupéré de la typhoïde ; prétend, ‘Nazar lag gayi’ [Watch Video]

Urfi Javé rend souvent les utilisateurs de médias sociaux fous avec ses photos et vidéos seins nus. Dernièrement, on l’a vue sortir de chez elle pour donner des bonbons de Diwali aux papas. Au cours de l’interaction avec les paps, elle a dit qu’elle avait dû être hospitalisée car elle avait la typhoïde. La Bigg Boss OTT la célèbre héroïne a également estimé que quelqu’un lui jetait un mauvais œil. Regardez la vidéo complète ici, où Urfi parle de “Nazar lag gayi”. On la voit portant un costume violet avec une dupatta dans la vidéo. Tout en donnant les boîtes de bonbons aux paps, on la voit leur souhaiter Happy Diwali. Plus tôt sur Diwali, elle a traité ses fans avec un claquement de seins nus où sa modestie était couverte de ses mains. Elle a été vue en train de manger un laddoo avec son autre main.