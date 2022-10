Diwali 2022 : Sussanne Khan embrasse son petit ami Arslan Goni devant les paparazzis ; les internautes l’appellent “sans vergogne” [Watch]

Il semble que Sussanne Khan et Arslan Goni aient été assez forts dans leur relation. Les deux ont commencé à faire des apparitions conjointes et ne se cachent plus derrière la bannière “juste amis”. Hier soir, le couple a assisté à la fête de Diwali de Krishan Kumar et ils n’ont pas hésité à montrer un PDA devant les paparazzi.

Dans la vidéo, on peut voir Sussanne et Arslan poser pour les photographes à leur arrivée sur les lieux. Sussanne était belle dans son lehenga tandis qu’Arslan était beau en kurta noire. Alors qu’ils quittaient la salle, Arslan a été vue en train de mettre des mèches de cheveux derrière son oreille tandis que Sussanne plantait quelques bisous sur ses joues tout en se disant au revoir.

Cependant, les internautes n’étaient vraiment pas ravis que Sussanne montre publiquement sa romance. De nombreuses personnes ont estimé que Sussanne est mère de deux enfants et qu’embrasser son petit ami en public créait un mauvais précédent pour la jeune génération. Alors que certains étaient dégoûtés par le PDA de Sussanne et Arslan, certains l’ont qualifiée d’impudique.

Regardez la vidéo de Sussanne et Arslan ici :

Pendant ce temps, il y a eu des rapports selon lesquels Sussanne et Arslan allaient bientôt se marier. Le couple a été meilleur ami avant de devenir amoureux. Mais quand Arslan a été interrogé sur ses projets de mariage, il a dit qu’il ne voulait pas parler de sa vie personnelle.